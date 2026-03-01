info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » USA: Co czwarty Amerykanin popiera ataki na Iran, co znaczy, że...
USA: Co czwarty Amerykanin popiera ataki na Iran, co znaczy, że...

W amerykańskim stylu  
W amerykańskim stylu

56 proc. Amerykanów uważa, że Trump, zbyt chętnie wykorzystuje siłę militarną na rzecz amerykańskich interesów.

01.03. Waszyngton (PAP) - Co czwarty Amerykanin popiera ataki na Iran, w których w sobotę zginął ajatollah Ali Chamenei - wynika z badania Reuters/Ipsos. Około połowa uczestników sondażu, w tym jedna czwarta wyborców republikanów, uważa, że prezydent USA Donald Trump zbyt chętnie wykorzystuje siłę militarną.

27 proc. respondentów odpowiedziało, że popiera ataki, 43 proc. jest im przeciwnych, a 29 proc. badanych nie wie, jakie ma stanowisko. 9 na 10 Amerykanów odpowiedziało, że słyszało przynajmniej w niewielkim stopniu o rozpoczętych w sobotę atakach.

56 proc. Amerykanów uważa, że Trump, który w ostatnich miesiącach także wydał rozkaz przeprowadzenia ataków w Wenezueli, Syrii i Nigerii, zbyt chętnie wykorzystuje siłę militarną na rzecz amerykańskich interesów. Tak sądzi 87 proc. wyborców demokratów, 23 proc. republikanów i 60 proc. osób, które nie identyfikują się z żadną z tych partii.

Badanie online trwało od soboty do niedzieli. Wzięło w nim udział ok. 1,3 tys. dorosłych Amerykanów. Margines błędu statystycznego to trzy punkty procentowe. 

PAP |

dodane 01.03.2026 22:42

TAGI| IRAN, IZRAEL, PAP, PREZYDENT, USA, WOJNA

