Katar: seria eksplozji w Dausze; alarmy w stolicach Zatoki Perskiej

Opustoszałe ulice w stolicy Kataru, Dosze  
Opustoszałe ulice w stolicy Kataru, Dosze

Eskalacja następuje w momencie, gdy konflikt amerykańsko-izraelski z Iranem wchodzi w trzecią dobę.

W poniedziałek rano w stolicy Kataru, Dausze, słyszano serię głośnych wybuchów - poinformowała agencja Reutera. Eksplozje i syreny alarmowe odnotowano także w ZEA, Bahrajnie i Kuwejcie. Eskalacja następuje w momencie, gdy konflikt amerykańsko-izraelski z Iranem wchodzi w trzecią dobę.

Informacje o co najmniej sześciu potężnych hukach w Dausze potwierdzili także obecni na miejscu korespondenci agencji AFP.

Niespokojnie jest również w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W Dubaju słyszano "dwa następujące po sobie wybuchy" i przeloty myśliwców, a w Abu Zabi odnotowano "ogromną eksplozję".

Władze Bahrajnu uruchomiły w całym kraju syreny alarmowe. Tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaapelowało w komunikacie do mieszkańców, by "zachowali spokój i udali się do najbliższego bezpiecznego miejsca".

Alarm ogłoszono również w Kuwejcie, po raz trzeci w ciągu kilku godzin. Służby podały, że obrona przeciwlotnicza skutecznie przechwyciła "większość" bezzałogowców nadlatujących nad stolicę.

W nocy walki objęły także terytorium Libanu, gdzie trwa wymiana ognia z Hezbollahem.

USA i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki na Iran, zapowiadając, że będą one kontynuowane w nadchodzących dniach. W odpowiedzi Iran wystrzelił setki pocisków i dronów w stronę Izraela i innych państw Bliskiego Wschodu, w tym w kierunku amerykańskich baz wojskowych w regionie.

PAP

dodane 02.03.2026 06:53

Iran ostrzeliwuje kraje ościenne | Izraelskie media: Trump zadecydował o ataku, ponieważ Iran planował użycie swych pocisków | Izrael: zniszczyliśmy połowę zapasów rakiet Iranu | Iran potwierdza: ajatollah Chamenei i szef Gwardii Rewolucyjnej nie żyją | W Dubaju doszło do eksplozji w 5-gwiazdkowym hotelu
Takie proste

Takie proste

Skoro coś jest tak proste, banalne, oczywiste to czemu tak mało ludzi podąża w tym kierunku?

Odgrodzeni

Maria Sołowiej

Odgrodzeni

Oni się ogradzają, my się ogradzamy, przy okazji odgradzając się od innych. Tylko po co?

Nadchodzą czasy totalitaryzmu

Andrzej Macura

Nadchodzą czasy totalitaryzmu

To, co było domeną SF, staje się, niestety, rzeczywistością.

Najnowsze

Infolinia dla Polaków na Bliskim Wschodzie czynna od 8 do 22; nie ma informacji o poszkodowanych

Infolinia dla Polaków na Bliskim Wschodzie czynna od 8 do 22; nie ma informacji o poszkodowanych

Od godz. 8 do 22 czasu polskiego działa infolinia dla Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie. MSZ zaapelowało o stosowanie się do komunikatów lokalnych władz i pozostawanie w kontakcie z przewoźnikami i biurami podróży. Nie ma również informacji o poszkodowanych obywatelach Polski w regionie.

Na ulicach Bejrutu bezpieczniej

Izrael: Rozpoczęliśmy ofensywę przeciwko Hezbollahowi

Ma potrwać potrwa wiele dni.

AFP: eksplozje w Jerozolimie i Tel Awiwie

AFP: eksplozje w Jerozolimie i Tel Awiwie

Władze nakazały ludności cywilnej natychmiastowe udanie się do schronów.

Estera obnaża knowania Hamana

Żydzi w poniedziałek po zachodzie słońca rozpoczną obchody święta Purim

Upamiętnia ono uchronienie narodu od zagłady w byłym imperium perskim.

Opustoszałe ulice w stolicy Kataru, Dosze

Katar: seria eksplozji w Dausze; alarmy w stolicach Zatoki Perskiej

Eskalacja następuje w momencie, gdy konflikt amerykańsko-izraelski z Iranem wchodzi w trzecią dobę.

W amerykańskim stylu

USA: Co czwarty Amerykanin popiera ataki na Iran, co znaczy, że...

56 proc. Amerykanów uważa, że Trump, zbyt chętnie wykorzystuje siłę militarną na rzecz amerykańskich interesów.

Dotychczas zginęło 48 przedstawicieli władz Iranu, Izrael powołuje pod broń 100 tys. rezerwistów

Dotychczas zginęło 48 przedstawicieli władz Iranu, Izrael powołuje pod broń 100 tys. rezerwistów

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że dotychczas w wyniku amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko irańskiemu reżimowi zginęło 48 przedstawicieli najwyższych władz Iranu - podała w niedzielę telewizja Fox News.

Izraelskie media: Trump zadecydował o ataku, ponieważ Iran planował użycie swych pocisków

Izraelskie media: Trump zadecydował o ataku, ponieważ Iran planował użycie swych pocisków

Czy sobotni atak był uderzeniem wyprzedzającym?

Ta rakieta na szczęście wpadła do wody

Iran ostrzeliwuje kraje ościenne

Rakiety spadły m.in na Izrael, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, Bahrajn

Na dom tego człowieka w Tel Awiwie już spadły irańskie rakiety

Iran: pomszczenie śmierci Chameneia to prawo i obowiązek naszego kraju

Komunikat prezydenta Iranu wyemitowała irańska telewizja.

W Teheranie

Izrael: zniszczyliśmy połowę zapasów rakiet Iranu

Iran miał znacznie rozwinąć ich produkcję.

Podczas obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych w Rzeszowie

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Data nie jest przypadkowa...

