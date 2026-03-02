Prezydent USA Donald Trump stwierdził w wywiadzie dla amerykańskiej stacji ABC, że "dopadł" przywódcę Iranu, zanim ajatollahowi Alemu Chamaneiowi udało się "dopaść" jego samego.
- Dopadłem go, zanim on dopadł mnie. Próbowali dwa razy. Cóż, dopadłem go pierwszy - stwierdził Trump w rozmowie z ABC News.
W 2024 roku resort sprawiedliwości USA ogłosił zarzuty w związku z udaremnionym spiskiem mającym na celu zabicie Trumpa przed wyborami prezydenckimi. Według dokumentów sądowych irańscy agenci zwrócili się do Afgańczyka Farhada Szakeriego o skoncentrowanie się na inwigilacji i zabiciu Trumpa.
Mówiąc w tym samym wywiadzie o rozpoczętym w sobotę ataku USA na Iran Trump stwierdził, że osoby, które po śmierci najwyższego przywódcy Iranu mogłyby przejąć władzę w Teheranie zginęły - przekazał na swoim kanale X dziennikarz stacji.
- Atak był tak skuteczny, że wyeliminował większość kandydatów - powiedział Trump. - Nie będzie to nikt, o kim myśleliśmy, bo wszyscy już nie żyją. Drugi i trzeci garnitur jest martwy.
USA i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki na Iran, zapowiadając, że będą one kontynuowane w nadchodzących dniach. W pierwszej serii nalotów zginął zarówno przywódca Iranu, ajatollah Chamenei jak i jego najbliżsi współpracownicy. W odpowiedzi Iran rozpoczął ataki na Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu, szczególnie w rozlokowane tam amerykańskie bazy.
Od redakcji Wiara.pl
No tak... A kiedyś, w przypadku osób starszych raczej wcześniej niż później, będziemy musieli zdać sprawę ze swoich czynów przed Bogiem... Zauważmy jednak rzecz bardzo istotną: Ali Hosejni Chamenei urodził się w kwietniu 1939 roku. Miał więc prawie 87 lat. I był szyitą. Śmierć od bomb wrogów wiary to dla niego chwała męczeństwa. Znacznie lepsze dla niego odejście z tego świata, niż zwyczajna, bolesna śmierć wskutek różnych związanych z wiekiem dolegliwości. Wiele wskazuje, że wybrał ją świadomie. Nie chował się, zginął w swoim domu....
Amerykanie nieustająco w relacjach ze światem popełniają ten sam błąd: mierzą wszystko własną miarą, własnym systemem wartości. I nie dociera do nich, że ktoś może mieć inny...
Skoro coś jest tak proste, banalne, oczywiste to czemu tak mało ludzi podąża w tym kierunku?
Ofiarami starć padli zarówno mieszkańcy, jak i lokalni urzędnicy.
Teologia nie jest jedynie zdobywaniem wiedzy ani wypełnianiem obowiązków naukowych, lecz odważnym „wypłynięciem na otwarte morze” we wspólnocie Kościoła – podkreślił Papież podczas audiencji dla przedstawicieli ośrodków teologicznych z południa Włoch. Jak zaznaczył, refleksja teologiczna ma być integralną częścią misji Kościoła i służyć głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie.
To dane irańskiego Czerwonego Półksiężyca.
Na początku Wielkiego Postu we francuskich diecezjach rozpoczyna się ostatni etap katechumenatu. Wszystko wskazuje na to, że w Wigilię Paschalną chrzest przyjmie rekordowa liczba ponad 20 tysięcy dorosłych i młodych ludzi. To wyraźny znak duchowego ożywienia, które – jak podkreślają biskupi – może w najbliższych latach przemienić oblicze tamtejszych wspólnot.
Próbowali dwa razy. Cóż, dopadłem go pierwszy.
Od godz. 8 do 22 czasu polskiego działa infolinia dla Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie. MSZ zaapelowało o stosowanie się do komunikatów lokalnych władz i pozostawanie w kontakcie z przewoźnikami i biurami podróży. Nie ma również informacji o poszkodowanych obywatelach Polski w regionie.
Władze nakazały ludności cywilnej natychmiastowe udanie się do schronów.
Upamiętnia ono uchronienie narodu od zagłady w byłym imperium perskim.
Eskalacja następuje w momencie, gdy konflikt amerykańsko-izraelski z Iranem wchodzi w trzecią dobę.
56 proc. Amerykanów uważa, że Trump, zbyt chętnie wykorzystuje siłę militarną na rzecz amerykańskich interesów.
Prezydent USA Donald Trump poinformował, że dotychczas w wyniku amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko irańskiemu reżimowi zginęło 48 przedstawicieli najwyższych władz Iranu - podała w niedzielę telewizja Fox News.