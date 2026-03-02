Prezydent USA Donald Trump stwierdził w wywiadzie dla amerykańskiej stacji ABC, że "dopadł" przywódcę Iranu, zanim ajatollahowi Alemu Chamaneiowi udało się "dopaść" jego samego.

- Dopadłem go, zanim on dopadł mnie. Próbowali dwa razy. Cóż, dopadłem go pierwszy - stwierdził Trump w rozmowie z ABC News.

W 2024 roku resort sprawiedliwości USA ogłosił zarzuty w związku z udaremnionym spiskiem mającym na celu zabicie Trumpa przed wyborami prezydenckimi. Według dokumentów sądowych irańscy agenci zwrócili się do Afgańczyka Farhada Szakeriego o skoncentrowanie się na inwigilacji i zabiciu Trumpa.

Mówiąc w tym samym wywiadzie o rozpoczętym w sobotę ataku USA na Iran Trump stwierdził, że osoby, które po śmierci najwyższego przywódcy Iranu mogłyby przejąć władzę w Teheranie zginęły - przekazał na swoim kanale X dziennikarz stacji.

- Atak był tak skuteczny, że wyeliminował większość kandydatów - powiedział Trump. - Nie będzie to nikt, o kim myśleliśmy, bo wszyscy już nie żyją. Drugi i trzeci garnitur jest martwy.

USA i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki na Iran, zapowiadając, że będą one kontynuowane w nadchodzących dniach. W pierwszej serii nalotów zginął zarówno przywódca Iranu, ajatollah Chamenei jak i jego najbliżsi współpracownicy. W odpowiedzi Iran rozpoczął ataki na Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu, szczególnie w rozlokowane tam amerykańskie bazy.

Od redakcji Wiara.pl

No tak... A kiedyś, w przypadku osób starszych raczej wcześniej niż później, będziemy musieli zdać sprawę ze swoich czynów przed Bogiem... Zauważmy jednak rzecz bardzo istotną: Ali Hosejni Chamenei urodził się w kwietniu 1939 roku. Miał więc prawie 87 lat. I był szyitą. Śmierć od bomb wrogów wiary to dla niego chwała męczeństwa. Znacznie lepsze dla niego odejście z tego świata, niż zwyczajna, bolesna śmierć wskutek różnych związanych z wiekiem dolegliwości. Wiele wskazuje, że wybrał ją świadomie. Nie chował się, zginął w swoim domu....

Amerykanie nieustająco w relacjach ze światem popełniają ten sam błąd: mierzą wszystko własną miarą, własnym systemem wartości. I nie dociera do nich, że ktoś może mieć inny...