info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Trump: "dopadłem" Chameneia, zanim ajatollahowi udało się "dopaść" mnie
rss newsletter facebook twitter

Trump: "dopadłem" Chameneia, zanim ajatollahowi udało się "dopaść" mnie

Zamiast powolnej smierci ze starości, chwała męczeństwa  
MOHAMED MESSARA /PAP/EPA Zamiast powolnej smierci ze starości, chwała męczeństwa
W świecie islamu jest bohaterem - demonstracja w Tunezji

Prezydent USA Donald Trump stwierdził w wywiadzie dla amerykańskiej stacji ABC, że "dopadł" przywódcę Iranu, zanim ajatollahowi Alemu Chamaneiowi udało się "dopaść" jego samego.

- Dopadłem go, zanim on dopadł mnie. Próbowali dwa razy. Cóż, dopadłem go pierwszy - stwierdził Trump w rozmowie z ABC News.

W 2024 roku resort sprawiedliwości USA ogłosił zarzuty w związku z udaremnionym spiskiem mającym na celu zabicie Trumpa przed wyborami prezydenckimi. Według dokumentów sądowych irańscy agenci zwrócili się do Afgańczyka Farhada Szakeriego o skoncentrowanie się na inwigilacji i zabiciu Trumpa.

Mówiąc w tym samym wywiadzie o rozpoczętym w sobotę ataku USA na Iran Trump stwierdził, że osoby, które po śmierci najwyższego przywódcy Iranu mogłyby przejąć władzę w Teheranie zginęły - przekazał na swoim kanale X dziennikarz stacji.

- Atak był tak skuteczny, że wyeliminował większość kandydatów - powiedział Trump. - Nie będzie to nikt, o kim myśleliśmy, bo wszyscy już nie żyją. Drugi i trzeci garnitur jest martwy.

USA i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki na Iran, zapowiadając, że będą one kontynuowane w nadchodzących dniach. W pierwszej serii nalotów zginął zarówno przywódca Iranu, ajatollah Chamenei jak i jego najbliżsi współpracownicy. W odpowiedzi Iran rozpoczął ataki na Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu, szczególnie w rozlokowane tam amerykańskie bazy.

Od redakcji Wiara.pl

No tak... A kiedyś, w przypadku osób starszych raczej wcześniej niż później, będziemy musieli zdać sprawę ze swoich czynów przed Bogiem... Zauważmy jednak rzecz bardzo istotną: Ali Hosejni Chamenei urodził się w kwietniu 1939 roku. Miał więc prawie 87 lat. I był szyitą. Śmierć od bomb wrogów wiary to dla niego chwała męczeństwa. Znacznie lepsze dla niego odejście z tego świata, niż zwyczajna, bolesna śmierć wskutek różnych związanych z wiekiem dolegliwości. Wiele wskazuje, że wybrał ją świadomie. Nie chował się, zginął w swoim domu....

Amerykanie nieustająco w relacjach ze światem popełniają ten sam błąd: mierzą wszystko własną miarą, własnym systemem wartości. I nie dociera do nich, że ktoś może mieć inny...

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 02.03.2026 10:07

TAGI| IRAN, PAP, PREZYDENT, TRUMP, USA, WOJNA

PRZECZYTAJ TAKŻE
USA: Co czwarty Amerykanin popiera ataki na Iran, co znaczy, że... | Dotychczas zginęło 48 przedstawicieli władz Iranu, Izrael powołuje pod broń 100 tys. rezerwistów | Izraelskie media: Trump zadecydował o ataku, ponieważ Iran planował użycie swych pocisków | Iran: pomszczenie śmierci Chameneia to prawo i obowiązek naszego kraju | Kto po Chameneim? "Proces przekazania władzy rozpocznie się w niedzielę"
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Kiedy to się skończy?

Piotr Drzyzga

Kiedy to się skończy?

Pewnie nigdy. Bo jak wiadomo nie od dziś „nach dem Spiel ist vor dem Spiel”.

Takie proste

Takie proste

Skoro coś jest tak proste, banalne, oczywiste to czemu tak mało ludzi podąża w tym kierunku?

Odgrodzeni

Maria Sołowiej

Odgrodzeni

Oni się ogradzają, my się ogradzamy, przy okazji odgradzając się od innych. Tylko po co?

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

ONZ: Dziesiątki cywilów zabitych na północy Sudanu Południowego

ONZ: Dziesiątki cywilów zabitych na północy Sudanu Południowego

Ofiarami starć padli zarówno mieszkańcy, jak i lokalni urzędnicy.

Papież do teologów: Wypłyńcie na głębię. Teologia ma służyć misji, nie tylko akademii

Papież do teologów: Wypłyńcie na głębię. Teologia ma służyć misji, nie tylko akademii

Teologia nie jest jedynie zdobywaniem wiedzy ani wypełnianiem obowiązków naukowych, lecz odważnym „wypłynięciem na otwarte morze” we wspólnocie Kościoła – podkreślił Papież podczas audiencji dla przedstawicieli ośrodków teologicznych z południa Włoch. Jak zaznaczył, refleksja teologiczna ma być integralną częścią misji Kościoła i służyć głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie.

W Teheranie

Od początku amerykańsko-izraelskich nalotów w Iranie zginęło 555 osób

To dane irańskiego Czerwonego Półksiężyca.

Na drodze do chrzcielnego przełomu. Ponad 20 tysięcy dorosłych i nastolatków u progu Kościoła

Na drodze do chrzcielnego przełomu. Ponad 20 tysięcy dorosłych i nastolatków u progu Kościoła

Na początku Wielkiego Postu we francuskich diecezjach rozpoczyna się ostatni etap katechumenatu. Wszystko wskazuje na to, że w Wigilię Paschalną chrzest przyjmie rekordowa liczba ponad 20 tysięcy dorosłych i młodych ludzi. To wyraźny znak duchowego ożywienia, które – jak podkreślają biskupi – może w najbliższych latach przemienić oblicze tamtejszych wspólnot.

Zamiast powolnej smierci ze starości, chwała męczeństwa

Trump: "dopadłem" Chameneia, zanim ajatollahowi udało się "dopaść" mnie

Próbowali dwa razy. Cóż, dopadłem go pierwszy.

Infolinia dla Polaków na Bliskim Wschodzie czynna od 8 do 22; nie ma informacji o poszkodowanych

Infolinia dla Polaków na Bliskim Wschodzie czynna od 8 do 22; nie ma informacji o poszkodowanych

Od godz. 8 do 22 czasu polskiego działa infolinia dla Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie. MSZ zaapelowało o stosowanie się do komunikatów lokalnych władz i pozostawanie w kontakcie z przewoźnikami i biurami podróży. Nie ma również informacji o poszkodowanych obywatelach Polski w regionie.

Na ulicach Bejrutu bezpieczniej

Izrael: Rozpoczęliśmy ofensywę przeciwko Hezbollahowi

Ma potrwać potrwa wiele dni.

AFP: eksplozje w Jerozolimie i Tel Awiwie

AFP: eksplozje w Jerozolimie i Tel Awiwie

Władze nakazały ludności cywilnej natychmiastowe udanie się do schronów.

Estera obnaża knowania Hamana

Żydzi w poniedziałek po zachodzie słońca rozpoczną obchody święta Purim

Upamiętnia ono uchronienie narodu od zagłady w byłym imperium perskim.

Opustoszałe ulice w stolicy Kataru, Dosze

Katar: seria eksplozji w Dausze; alarmy w stolicach Zatoki Perskiej

Eskalacja następuje w momencie, gdy konflikt amerykańsko-izraelski z Iranem wchodzi w trzecią dobę.

W amerykańskim stylu

USA: Co czwarty Amerykanin popiera ataki na Iran, co znaczy, że...

56 proc. Amerykanów uważa, że Trump, zbyt chętnie wykorzystuje siłę militarną na rzecz amerykańskich interesów.

Dotychczas zginęło 48 przedstawicieli władz Iranu, Izrael powołuje pod broń 100 tys. rezerwistów

Dotychczas zginęło 48 przedstawicieli władz Iranu, Izrael powołuje pod broń 100 tys. rezerwistów

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że dotychczas w wyniku amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko irańskiemu reżimowi zginęło 48 przedstawicieli najwyższych władz Iranu - podała w niedzielę telewizja Fox News.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 02.03.2026
« » Marzec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
10°C Poniedziałek
dzień
10°C Poniedziałek
wieczór
9°C Wtorek
noc
6°C Wtorek
rano
wiecej »
 