Od początku amerykańsko-izraelskich nalotów w Iranie zginęło 555 osób

Co najmniej 555 osób zginęło dotąd w Iranie w wyniku ataków USA i Izraela na to państwo - poinformował w poniedziałek irański Czerwony Półksiężyc. Organizacja odnotowała w tym czasie naloty na 131 irańskich miast. Poprzedni bilans, podany przez irański Czerwony Półksiężyc w sobotę, wyniósł 201 ofiar śmiertelnych.

Irańska agencja Tasnim przekazała, że od rozpoczęcia nalotów 35 osób zginęło w prowincji Fars na południowym zachodzie kraju. Dodała, że liczba ofiar może wzrosnąć z powodu "ciągłych ataków powietrznych wroga".

W sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i amerykańskie bazy w kilku krajach regionu.

Od redakcji

Niestety świat pogrążający się w żałobie, gdy giną pojedyncze osoby po drugiej stronie konfliktu ofiary tych nalotów traktują jako nieistotny skutek uboczny słusznej "Epickiej Furii"