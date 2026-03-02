info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Od początku amerykańsko-izraelskich nalotów w Iranie zginęło 555 osób
Od początku amerykańsko-izraelskich nalotów w Iranie zginęło 555 osób

To dane irańskiego Czerwonego Półksiężyca.

Co najmniej 555 osób zginęło dotąd w Iranie w wyniku ataków USA i Izraela na to państwo - poinformował w poniedziałek irański Czerwony Półksiężyc. Organizacja odnotowała w tym czasie naloty na 131 irańskich miast. Poprzedni bilans, podany przez irański Czerwony Półksiężyc w sobotę, wyniósł 201 ofiar śmiertelnych.

Irańska agencja Tasnim przekazała, że od rozpoczęcia nalotów 35 osób zginęło w prowincji Fars na południowym zachodzie kraju. Dodała, że liczba ofiar może wzrosnąć z powodu "ciągłych ataków powietrznych wroga".

W sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i amerykańskie bazy w kilku krajach regionu.

Od redakcji

Niestety świat pogrążający się w żałobie, gdy giną pojedyncze osoby po drugiej stronie konfliktu ofiary tych nalotów traktują jako nieistotny skutek uboczny słusznej "Epickiej Furii"

PAP |

dodane 02.03.2026 11:31

TAGI| DOBROCZYNNOŚĆ, DYPLOMACJA, IRAN, IZRAEL, PAP, USA, WOJNA

NASZYM ZDANIEM

Kiedy to się skończy?

Piotr Drzyzga

Kiedy to się skończy?

Pewnie nigdy. Bo jak wiadomo nie od dziś „nach dem Spiel ist vor dem Spiel”.

Takie proste

Takie proste

Skoro coś jest tak proste, banalne, oczywiste to czemu tak mało ludzi podąża w tym kierunku?

Odgrodzeni

Maria Sołowiej

Odgrodzeni

Oni się ogradzają, my się ogradzamy, przy okazji odgradzając się od innych. Tylko po co?

Autoreklama

Autoreklama

