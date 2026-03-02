Teologia nie jest jedynie zdobywaniem wiedzy ani wypełnianiem obowiązków naukowych, lecz odważnym „wypłynięciem na otwarte morze” we wspólnocie Kościoła – podkreślił Papież podczas audiencji dla przedstawicieli ośrodków teologicznych z południa Włoch. Jak zaznaczył, refleksja teologiczna ma być integralną częścią misji Kościoła i służyć głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie.

Uprawianie teologii to nie przyswajanie wiedzy i wypełnianie obowiązków akademickich, lecz wypłynięcie na otwarte morze, nie jako samotni żeglarze, lecz we wspólnocie Kościoła – mówił Papież na audiencji dla przedstawicieli włoskich ośrodków teologicznych z Apulii i Kalabrii. Podkreślił, że teologia ma służyć głoszeniu Ewangelii.

Nie bać się otwartego morza

Nawiązując do nadmorskiego położenia tych dwóch południowych regionów Włoch, Leon XIV posłużył się symboliką morza. Katolik bowiem, nie powinien się bać otwartego morza ani szukać schronienia w bezpiecznych portach.

Wypłyń na głębię

„Takie podejście – mówił Ojciec Święty - jest bardzo potrzebne, zwłaszcza w kontekstach, w których dzisiaj należy głosić i inkulturować wiarę. Nie chodzi o przyswajanie wiedzy w celu wypełnienia obowiązków akademickich, ale o rozpoczęcie odważnej żeglugi, przeprawy przez morze. Podróż ta ma dwojaki kierunek: z jednej strony jest to droga w głąb, zgłębianie tajemnicy Boga i różnych wymiarów wiary chrześcijańskiej; z drugiej strony jest to wypłynięcie na szerokie wody, aby dotrzeć dalej, zgłębiać inne horyzonty i w ten sposób znaleźć nowe formy i nowe języki, w których można głosić Ewangelię w różnych sytuacjach historycznych".

Teologia to integralny element misji Kościoła

Papież podkreślił też, że teologia jest integralnym i fundamentalnym elementem misji Kościoła, ma bowiem służyć głoszeniu Ewangelii. Z tego powodu nie jest przeznaczona dla nielicznych specjalistów, ale dla wszystkich, aby każdy mógł zgłębiać tajemnice wiary i otrzymać niezbędne środki do głoszenia Ewangelii we współczesnych warunkach społecznych i kulturowych.

Pogłębiać współpracę na polu teologii

Leon XIV wyraził też uznanie dla zacieśniania współpracy między tymi dwoma regionalnymi ośrodkami teologicznymi. Jest to przejaw kościelnego braterstwa i jedności. „Zachęcam was do kontynuowania tego projektu z entuzjazmem, determinacją i bez ulegania pokusie powrotu do przeszłości" – dodał Ojciec Święty.

Słuchajcie, co Duch mówi do Kościoła

Papież zauważył, że takie budowanie mozaiki jedności i wspólnoty pomaga żyć w świecie między wiernością a kreatywnością, tradycją a nowoczesnością, jednością a różnorodnością, zawsze słuchając tego, co Duch Pański chce powiedzieć Kościołom.