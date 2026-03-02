ONZ: Dziesiątki cywilów zabitych na północy Sudanu Południowego  

Organizacja Narodów Zjednoczonych poinformowała, że w ciągu ostatnich 48 godzin w wyniku odnowionej przemocy na północy Sudanu Południowego zginęły dziesiątki cywilów.

O dramatycznych wydarzeniach poinformowała Misja ONZ w Sudanie Południowym (UNMISS). Nasilające się starci miały miejsce w hrabstwie Abiemnom, w obszarze administracyjnym Ruweng, w pobliżu granicy z Sudanem.

Z przekazanych informacji wynika, że niezidentyfikowane uzbrojone grupy młodych bojowników zaatakowały siedzibę władz hrabstwa. W wyniku ataku rannych zostało co najmniej 23 osoby. Walki szybko objęły okoliczne tereny, zmuszając mieszkańców do ucieczki.

W oficjalnym oświadczeniu UNMISS podała, że w starciach zginęły dziesiątki cywilów oraz kilku przedstawicieli lokalnej administracji. Ponad tysiąc osób znalazło tymczasowe schronienie w bazie sił pokojowych ONZ, obawiając się dalszych ataków. Misja podkreśliła, że sytuacja humanitarna w regionie gwałtownie się pogarsza.



Szefowa UNMISS, Anita Kiki Gbeho, wezwała wszystkie strony do natychmiastowego zaprzestania działań zbrojnych i podjęcia dialogu w celu rozwiązania konfliktów.

Obecna eskalacja przemocy wpisuje się w szerszy kontekst narastającej niestabilności w najmłodszym państwie świata. Sudan Południowy uzyskał niepodległość w 2011 roku, jednak od tamtej pory zmaga się z wyniszczającą wojną domową, głębokim kryzysem gospodarczym, ubóstwem oraz oskarżeniami o korupcję i nadużycia władzy.

W ostatnich tygodniach napięcia polityczne dodatkowo wzrosły w związku z rozpadem kruchego porozumienia o podziale władzy między prezydentem Salva Kiir a pierwszym wiceprezydentem Riek Machar.

Są obawy, że pogłębiający się kryzys może ponownie doprowadzić kraj na skraj otwartego konfliktu zbrojnego.

W piątek Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka, Volker Türk, ostrzegł przed pogarszającą się sytuacją w kraju i wezwał do pilnych działań, aby zapobiec powrotowi do pełnoskalowej wojny domowej w tym kraju.

Misja ONZ dla Sudanu Południowego (UNMISS) została ustanowiona po uzyskaniu niepodległości przez Sudan Południowy w 2011 r., zastępując wcześniejszą misję UNMIS działającą w Sudanie. Jej mandat, przyznany rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1996 (2011), został rozszerzony po wybuchu wojny domowej w 2013 roku, by objąć ochronę ludności cywilnej i wspieranie procesu pokojowego. Misja prowadzi operacje w zakresie patrolowania, mediacji oraz pomocy humanitarnej.

Odgrywa przy tym kluczową rolę w ochronie cywilów i wspieraniu wdrażania porozumienia pokojowego z 2018 roku, celem stabilizacji sytuacji w Sudanie Południowym.