info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » ONZ: Dziesiątki cywilów zabitych na północy Sudanu Południowego
rss newsletter facebook twitter

ONZ: Dziesiątki cywilów zabitych na północy Sudanu Południowego

ONZ: Dziesiątki cywilów zabitych na północy Sudanu Południowego  
Krzysztof Błażyca / Foto Gość Bidibidi w Ugandzie, obóz dla uchodźców z Sudanu Południowego

Organizacja Narodów Zjednoczonych poinformowała, że w ciągu ostatnich 48 godzin w wyniku odnowionej przemocy na północy Sudanu Południowego zginęły dziesiątki cywilów.

O dramatycznych wydarzeniach poinformowała Misja ONZ w Sudanie Południowym (UNMISS). Nasilające się starci miały miejsce w hrabstwie Abiemnom, w obszarze administracyjnym Ruweng, w pobliżu granicy z Sudanem.

Z przekazanych informacji wynika, że niezidentyfikowane uzbrojone grupy młodych bojowników zaatakowały siedzibę władz hrabstwa. W wyniku ataku rannych zostało co najmniej 23 osoby. Walki szybko objęły okoliczne tereny, zmuszając mieszkańców do ucieczki.

W oficjalnym oświadczeniu UNMISS podała, że w starciach zginęły dziesiątki cywilów oraz kilku przedstawicieli lokalnej administracji. Ponad tysiąc osób znalazło tymczasowe schronienie w bazie sił pokojowych ONZ, obawiając się dalszych ataków. Misja podkreśliła, że sytuacja humanitarna w regionie gwałtownie się pogarsza.

Szefowa UNMISS, Anita Kiki Gbeho, wezwała wszystkie strony do natychmiastowego zaprzestania działań zbrojnych i podjęcia dialogu w celu rozwiązania konfliktów.

Obecna eskalacja przemocy wpisuje się w szerszy kontekst narastającej niestabilności w najmłodszym państwie świata. Sudan Południowy uzyskał niepodległość w 2011 roku, jednak od tamtej pory zmaga się z wyniszczającą wojną domową, głębokim kryzysem gospodarczym, ubóstwem oraz oskarżeniami o korupcję i nadużycia władzy.

W ostatnich tygodniach napięcia polityczne dodatkowo wzrosły w związku z rozpadem kruchego porozumienia o podziale władzy między prezydentem Salva Kiir a pierwszym wiceprezydentem Riek Machar.

Są obawy, że pogłębiający się kryzys może ponownie doprowadzić kraj na skraj otwartego konfliktu zbrojnego.

W piątek Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka, Volker Türk, ostrzegł przed pogarszającą się sytuacją w kraju i wezwał do pilnych działań, aby zapobiec powrotowi do pełnoskalowej wojny domowej w tym kraju.

Misja ONZ dla Sudanu Południowego (UNMISS) została ustanowiona po uzyskaniu niepodległości przez Sudan Południowy w 2011 r., zastępując wcześniejszą misję UNMIS działającą w Sudanie. Jej mandat, przyznany rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1996 (2011), został rozszerzony po wybuchu wojny domowej w 2013 roku, by objąć ochronę ludności cywilnej i wspieranie procesu pokojowego.   Misja prowadzi operacje w zakresie patrolowania, mediacji oraz pomocy humanitarnej.  

Odgrywa przy tym kluczową rolę w ochronie cywilów i wspieraniu wdrażania porozumienia pokojowego z 2018 roku, celem stabilizacji sytuacji w Sudanie Południowym.

«« | « | 1 | » | »»

kabe/africanews

dodane 02.03.2026 13:55
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Kiedy to się skończy?

Piotr Drzyzga

Kiedy to się skończy?

Pewnie nigdy. Bo jak wiadomo nie od dziś „nach dem Spiel ist vor dem Spiel”.

Takie proste

Takie proste

Skoro coś jest tak proste, banalne, oczywiste to czemu tak mało ludzi podąża w tym kierunku?

Odgrodzeni

Maria Sołowiej

Odgrodzeni

Oni się ogradzają, my się ogradzamy, przy okazji odgradzając się od innych. Tylko po co?

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

ONZ: Dziesiątki cywilów zabitych na północy Sudanu Południowego

ONZ: Dziesiątki cywilów zabitych na północy Sudanu Południowego

Ofiarami starć padli zarówno mieszkańcy, jak i lokalni urzędnicy.

Papież do teologów: Wypłyńcie na głębię. Teologia ma służyć misji, nie tylko akademii

Papież do teologów: Wypłyńcie na głębię. Teologia ma służyć misji, nie tylko akademii

Teologia nie jest jedynie zdobywaniem wiedzy ani wypełnianiem obowiązków naukowych, lecz odważnym „wypłynięciem na otwarte morze” we wspólnocie Kościoła – podkreślił Papież podczas audiencji dla przedstawicieli ośrodków teologicznych z południa Włoch. Jak zaznaczył, refleksja teologiczna ma być integralną częścią misji Kościoła i służyć głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie.

W Teheranie

Od początku amerykańsko-izraelskich nalotów w Iranie zginęło 555 osób

To dane irańskiego Czerwonego Półksiężyca.

Na drodze do chrzcielnego przełomu. Ponad 20 tysięcy dorosłych i nastolatków u progu Kościoła

Na drodze do chrzcielnego przełomu. Ponad 20 tysięcy dorosłych i nastolatków u progu Kościoła

Na początku Wielkiego Postu we francuskich diecezjach rozpoczyna się ostatni etap katechumenatu. Wszystko wskazuje na to, że w Wigilię Paschalną chrzest przyjmie rekordowa liczba ponad 20 tysięcy dorosłych i młodych ludzi. To wyraźny znak duchowego ożywienia, które – jak podkreślają biskupi – może w najbliższych latach przemienić oblicze tamtejszych wspólnot.

Zamiast powolnej smierci ze starości, chwała męczeństwa

Trump: "dopadłem" Chameneia, zanim ajatollahowi udało się "dopaść" mnie

Próbowali dwa razy. Cóż, dopadłem go pierwszy.

Infolinia dla Polaków na Bliskim Wschodzie czynna od 8 do 22; nie ma informacji o poszkodowanych

Infolinia dla Polaków na Bliskim Wschodzie czynna od 8 do 22; nie ma informacji o poszkodowanych

Od godz. 8 do 22 czasu polskiego działa infolinia dla Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie. MSZ zaapelowało o stosowanie się do komunikatów lokalnych władz i pozostawanie w kontakcie z przewoźnikami i biurami podróży. Nie ma również informacji o poszkodowanych obywatelach Polski w regionie.

Na ulicach Bejrutu bezpieczniej

Izrael: Rozpoczęliśmy ofensywę przeciwko Hezbollahowi

Ma potrwać potrwa wiele dni.

AFP: eksplozje w Jerozolimie i Tel Awiwie

AFP: eksplozje w Jerozolimie i Tel Awiwie

Władze nakazały ludności cywilnej natychmiastowe udanie się do schronów.

Estera obnaża knowania Hamana

Żydzi w poniedziałek po zachodzie słońca rozpoczną obchody święta Purim

Upamiętnia ono uchronienie narodu od zagłady w byłym imperium perskim.

Opustoszałe ulice w stolicy Kataru, Dosze

Katar: seria eksplozji w Dausze; alarmy w stolicach Zatoki Perskiej

Eskalacja następuje w momencie, gdy konflikt amerykańsko-izraelski z Iranem wchodzi w trzecią dobę.

W amerykańskim stylu

USA: Co czwarty Amerykanin popiera ataki na Iran, co znaczy, że...

56 proc. Amerykanów uważa, że Trump, zbyt chętnie wykorzystuje siłę militarną na rzecz amerykańskich interesów.

Dotychczas zginęło 48 przedstawicieli władz Iranu, Izrael powołuje pod broń 100 tys. rezerwistów

Dotychczas zginęło 48 przedstawicieli władz Iranu, Izrael powołuje pod broń 100 tys. rezerwistów

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że dotychczas w wyniku amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko irańskiemu reżimowi zginęło 48 przedstawicieli najwyższych władz Iranu - podała w niedzielę telewizja Fox News.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 02.03.2026
« » Marzec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
10°C Poniedziałek
dzień
10°C Poniedziałek
wieczór
9°C Wtorek
noc
6°C Wtorek
rano
wiecej »
 