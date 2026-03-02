ONZ: Dziesiątki cywilów zabitych na północy Sudanu Południowego  

Organizacja Narodów Zjednoczonych poinformowała, że w ciągu ostatnich 48 godzin w wyniku odnowionej przemocy na północy Sudanu Południowego zginęły dziesiątki cywilów.
O dramatycznych wydarzeniach poinformowała Misja ONZ w Sudanie Południowym (UNMISS). Nasilające się starci miały miejsce w hrabstwie Abiemnom, w obszarze administracyjnym Ruweng, w pobliżu granicy z Sudanem.
Z przekazanych informacji wynika, że niezidentyfikowane uzbrojone grupy młodych bojowników zaatakowały siedzibę władz hrabstwa. W wyniku ataku rannych zostało co najmniej 23 osoby. Walki szybko objęły okoliczne tereny, zmuszając mieszkańców do ucieczki.
W oficjalnym oświadczeniu UNMISS podała, że w starciach zginęły dziesiątki cywilów oraz kilku przedstawicieli lokalnej administracji. Ponad tysiąc osób znalazło tymczasowe schronienie w bazie sił pokojowych ONZ, obawiając się dalszych ataków. Misja podkreśliła, że sytuacja humanitarna w regionie gwałtownie się pogarsza.
Szefowa UNMISS, Anita Kiki Gbeho, wezwała wszystkie strony do natychmiastowego zaprzestania działań zbrojnych i podjęcia dialogu w celu rozwiązania konfliktów.
Obecna eskalacja przemocy wpisuje się w szerszy kontekst narastającej niestabilności w najmłodszym państwie świata. Sudan Południowy uzyskał niepodległość w 2011 roku, jednak od tamtej pory zmaga się z wyniszczającą wojną domową, głębokim kryzysem gospodarczym, ubóstwem oraz oskarżeniami o korupcję i nadużycia władzy.
W ostatnich tygodniach napięcia polityczne dodatkowo wzrosły w związku z rozpadem kruchego porozumienia o podziale władzy między prezydentem Salva Kiir a pierwszym wiceprezydentem Riek Machar.
Są obawy, że pogłębiający się kryzys może ponownie doprowadzić kraj na skraj otwartego konfliktu zbrojnego.
W piątek Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka, Volker Türk, ostrzegł przed pogarszającą się sytuacją w kraju i wezwał do pilnych działań, aby zapobiec powrotowi do pełnoskalowej wojny domowej w tym kraju.
Misja ONZ dla Sudanu Południowego (UNMISS) została ustanowiona po uzyskaniu niepodległości przez Sudan Południowy w 2011 r., zastępując wcześniejszą misję UNMIS działającą w Sudanie. Jej mandat, przyznany rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1996 (2011), został rozszerzony po wybuchu wojny domowej w 2013 roku, by objąć ochronę ludności cywilnej i wspieranie procesu pokojowego. Misja prowadzi operacje w zakresie patrolowania, mediacji oraz pomocy humanitarnej.
Odgrywa przy tym kluczową rolę w ochronie cywilów i wspieraniu wdrażania porozumienia pokojowego z 2018 roku, celem stabilizacji sytuacji w Sudanie Południowym.
Skoro coś jest tak proste, banalne, oczywiste to czemu tak mało ludzi podąża w tym kierunku?
Ofiarami starć padli zarówno mieszkańcy, jak i lokalni urzędnicy.
Teologia nie jest jedynie zdobywaniem wiedzy ani wypełnianiem obowiązków naukowych, lecz odważnym „wypłynięciem na otwarte morze” we wspólnocie Kościoła – podkreślił Papież podczas audiencji dla przedstawicieli ośrodków teologicznych z południa Włoch. Jak zaznaczył, refleksja teologiczna ma być integralną częścią misji Kościoła i służyć głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie.
To dane irańskiego Czerwonego Półksiężyca.
Na początku Wielkiego Postu we francuskich diecezjach rozpoczyna się ostatni etap katechumenatu. Wszystko wskazuje na to, że w Wigilię Paschalną chrzest przyjmie rekordowa liczba ponad 20 tysięcy dorosłych i młodych ludzi. To wyraźny znak duchowego ożywienia, które – jak podkreślają biskupi – może w najbliższych latach przemienić oblicze tamtejszych wspólnot.
Próbowali dwa razy. Cóż, dopadłem go pierwszy.
Od godz. 8 do 22 czasu polskiego działa infolinia dla Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie. MSZ zaapelowało o stosowanie się do komunikatów lokalnych władz i pozostawanie w kontakcie z przewoźnikami i biurami podróży. Nie ma również informacji o poszkodowanych obywatelach Polski w regionie.
Władze nakazały ludności cywilnej natychmiastowe udanie się do schronów.
Upamiętnia ono uchronienie narodu od zagłady w byłym imperium perskim.
Eskalacja następuje w momencie, gdy konflikt amerykańsko-izraelski z Iranem wchodzi w trzecią dobę.
56 proc. Amerykanów uważa, że Trump, zbyt chętnie wykorzystuje siłę militarną na rzecz amerykańskich interesów.
Prezydent USA Donald Trump poinformował, że dotychczas w wyniku amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko irańskiemu reżimowi zginęło 48 przedstawicieli najwyższych władz Iranu - podała w niedzielę telewizja Fox News.