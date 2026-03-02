Rwanda: Alkohol zabił ponad 20 osób, 300 straciło wzrok  

Rwandyjska policja poinformowała o tragicznych skutkach spożywania nielegalnie produkowanego alkoholu w Prowincji Wschodniej. W ciągu ostatniego roku toksyczne trunki zabiły co najmniej 20 osób, a u 300 kolejnych doprowadziły do poważnych powikłań, w tym trwałej utraty wzroku.
Najcięższa sytuacja panuje w dystryktach Bugesera i Rwamagana, gdzie odnotowano 21 zgonów. Władze wskazują, że przyczyną śmierci i przypadków ślepoty był lokalnie wytwarzany alkohol skażony metanolem, silnie toksyczną substancją, która po spożyciu może powodować nieodwracalne uszkodzenia organizmu.
Poszkodowani, hospitalizowani m.in. w Rwinkwavu Hospital w dystrykcie Kayonza, zaczynali odczuwać objawy już kilka godzin po spożyciu alkoholu. Najpierw pojawiały się silne bóle brzucha, następnie zaburzenia widzenia. Lekarze jednoznacznie powiązali te symptomy z zatruciem metanolem.
W sobotę 28 lutego policja ostrzegła mieszkańców Bugesery i Rwamagany, że zagrożenie jest bezpośrednie i śmiertelne. Podkreślono, że część ofiar nigdy nie odzyska wzroku, ponieważ spożyty przez nie alkohol zawierał metanol.
„Są ludzie, którzy oślepli i już nigdy nie będą widzieć, bo pili alkohol skażony metanolem. Apelujemy do Rwandyjczyków, aby byli czujni i troszczyli się o siebie nawzajem. Każdy powinien stać się oczami swojego sąsiada, abyśmy wspólnie mogli zwalczyć ten problem” powiedział zastępca regionalnego komendanta policji w Prowincji Wschodniej, Jean Bosco Rudasingwa.
Dane z innych części kraju pokazują, że problem wykracza poza Prowincję Wschodnią. W stolicy Kigali zniszczono wcześniej ponad 27,5 tys. litrów nielegalnego alkoholu.
W samym dystrykcie Bugesera zlikwidowano ponad 70 tys. litrów trunków w ramach wspólnej operacji władz lokalnych i służb bezpieczeństwa. Podobne konfiskaty przeprowadzono w całej Rwandzie.
Służby prowadzą stałe działania wymierzone w producentów, dystrybutorów i konsumentów nielegalnego alkoholu. W ostatnim czasie zamknięto kolejne nielegalne zakłady i zniszczono trunki niespełniające norm.
Choć największe obawy budzą nielegalne wyroby ze względu na ich toksyczność, rośnie także ogólne spożycie alkoholu w kraju.
Z danych Rwanda Biomedical Center wynika, że odsetek osób deklarujących picie alkoholu wzrósł z 41 proc. w 2013 roku do 48 proc. w 2022 roku. To zarazem odzwierciedla zmieniające się wzorce konsumpcji w różnych grupach wiekowych i płciowych.
Obecny kształt medycznej klauzuli sumienia oraz problemy związane z jej stosowaniem będą tematem konferencji naukowej, która odbędzie się 19 marca 2026 r. w Collegium Iuridium KUL w Lublinie.
