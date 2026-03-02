Będziemy kontynuować operację w Iranie, bez względu na to, czego będzie to wymagało - oświadczył w poniedziałek w Białym Domu prezydent USA Donald Trump. Dodał, że przewiduje, iż operacja będzie trwała od czterech do pięciu tygodni, ale USA mają możliwości, by prowadzić działania dłużej.
- Siły zbrojne USA kontynuują operację militarną na szeroką skalę w Iranie, by wyeliminować wielkie zagrożenia dla Ameryki ze strony tego okropnego terrorystycznego reżimu - oświadczył Trump podczas ceremonii wręczenia medali w Białym Domu.
Dodał, że USA ostrzegały Iran, by nie podejmował "próby odbudowy" swojego programu nuklearnego, lecz Teheran "zignorował te ostrzeżenia i odmówił zaprzestania dążeń do (uzyskania) broni jądrowej". Przekazał też, że irański program konwencjonalnych rakiet balistycznych rozwijał się w szybkim tempie, co stanowiło zagrożenie dla USA i amerykańskich sił stacjonujących za granicą. Ponownie podkreślił, że wkrótce Iran posiadałby pociski, które mogłyby dosięgnąć terytorium USA.
- Irański reżim uzbrojony w rakiety dalekiego zasięgu i broń nuklearną byłby niedopuszczalnym zagrożeniem dla Bliskiego Wschodu, a także dla narodu amerykańskiego - ocenił Trump.
Wymienił cele amerykańskiej operacji w Iranie: zniszczenie irańskich zdolności rakietowych, zniszczenie marynarki wojennej, zapewnienie, że Iran nie będzie miał broni jądrowej oraz że nie będzie wspierał "terrorystycznych armii".
Dodał, że zniszczonych zostało już 10 irańskich okrętów wojennych.
- Już teraz znacznie wyprzedzamy nasze prognozy czasowe - powiedział. Dodał, że USA będą kontynuować operację, niezależnie od tego, ile będzie to wymagało czasu i czego będzie to wymagało. - Od samego początku przewidywaliśmy cztery do pięciu tygodni, ale mamy możliwości, by kontynuować dużo dłużej - powiedział.
- Zakładaliśmy, że wyeliminowanie dowództwa wojskowego zajmie cztery tygodnie, a, jak wiecie, stało się to w ciągu około godziny - dodał.
Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że w obliczu konfliktu w regionie Bliskiego Wschodu Polska nie może zostawić Polaków samych w rejonie Zatoki Perskiej. Ja podejmuję wysiłki w tym kierunku i tego żądam od rządu - powiedział. Dodał, że w tej sytuacji efektywnością powinno wykazać się MSZ.
Obecny kształt medycznej klauzuli sumienia oraz problemy związane z jej stosowaniem będą tematem konferencji naukowej, która odbędzie się 19 marca 2026 r. w Collegium Iuridium KUL w Lublinie.
To nie jest wojna obliczona na zmianę reżimu, ale reżim z pewnością się zmienił - powiedział w poniedziałek szef Pentagonu Pete Hegseth na konferencji prasowej, odnosząc się do konfliktu z Iranem. Podkreślił, że celem wojny jest zniszczenie "konwencjonalnej tarczy dla ambicji nuklearnych" Teheranu.
Nie ma bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw energii dla Unii Europejskiej - oświadczyła w poniedziałek rzeczniczka Komisji Europejskiej Ana Kaisa Itkonen. Według niej w środę odbędą się posiedzenia grup koordynacyjnych ds. ropy naftowej i gazu.
Ofiarami starć padli zarówno mieszkańcy, jak i lokalni urzędnicy.
Teologia nie jest jedynie zdobywaniem wiedzy ani wypełnianiem obowiązków naukowych, lecz odważnym „wypłynięciem na otwarte morze” we wspólnocie Kościoła – podkreślił Papież podczas audiencji dla przedstawicieli ośrodków teologicznych z południa Włoch. Jak zaznaczył, refleksja teologiczna ma być integralną częścią misji Kościoła i służyć głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie.
To dane irańskiego Czerwonego Półksiężyca.
Na początku Wielkiego Postu we francuskich diecezjach rozpoczyna się ostatni etap katechumenatu. Wszystko wskazuje na to, że w Wigilię Paschalną chrzest przyjmie rekordowa liczba ponad 20 tysięcy dorosłych i młodych ludzi. To wyraźny znak duchowego ożywienia, które – jak podkreślają biskupi – może w najbliższych latach przemienić oblicze tamtejszych wspólnot.