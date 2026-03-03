info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Nie będzie taryfy ulgowej wobec osób, które znacząco przekroczą prędkość
rss newsletter facebook twitter

Nie będzie taryfy ulgowej wobec osób, które znacząco przekroczą prędkość

Nie będzie taryfy ulgowej wobec osób, które znacząco przekroczą prędkość  
Tomasz Gołąb /Foto Gość Policja.

Nie będzie taryfy ulgowej dla osób, które przekroczą dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h poza terenem zabudowanym na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych - zapowiedział PAP podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP odnosząc się do zmian w prawie o ruchu drogowym.

We wtorek weszły w życie przepisy pozwalające min. na zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym. To efekt opracowanej przez resort infrastruktury nowelizacji Prawa o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Jak zapowiedział w rozmowie z PAP podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP, policja jest przygotowana do zmian i dodał, że nie będzie taryfy ulgowej dla kierowców, którzy znacząco przekroczą dopuszczalną prędkość. Przypomniał, że jeśli przekroczenie prędkości na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej będzie wyższe niż 50 km/h kierowcy zostanie zatrzymane prawo jazdy na trzy miesiące.

- Trzeba zaznaczyć, że w ubiegłym roku policjanci podjęli niemal 2,5 mln interwencji w związku z przekroczeniem dozwolonej prędkości przez kierowców, natomiast samych interwencji dotyczących przekroczenia prędkości w obszarze zabudowanym, a więc głównie na terenach miejskich, o więcej niż 50 km/h było 26 473 - powiedział Opas.

Przypomniał, że kolejnym przepisem, który wszedł w życie 3 marca jest art. 33d Ustawy prawo o ruchu drogowym. - Tutaj mówimy o zakazie dopuszczenia dziecka w wieku do 13 lat do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego (UTO) na drodze z wyłączeniem strefy zamieszkania pod opieką osoby dorosłej - zaznaczył.

Kolejna zmiana, jak zauważył Opas, dotyczy przede wszystkim rolników. - To podniesienie prędkości dopuszczalnej dla ciągników rolniczych do 40 km/h - mówił.

- Z kolei jeśli chodzi o Ustawę o kierujących pojazdami, najważniejszą zmianą jest zmiana wieku uzyskania poszczególnych uprawnień. Przede wszystkim dotyczy to 17-latków, którzy będą mogli zdać egzamin na kategorię B. Art 8a tej ustawy mówi o szczególnych regulacjach w zakresie korzystania z uprawnień przez osoby w przedziale wiekowym od 17 do 18 roku życia na terenie Polski - powiedział.

Dodał, że chodzi o możliwość jazdy wyłącznie z opiekunem, który musi mieć ukończone 25 lat, posiadać prawo jazdy kat. B przez co najmniej 5 lat i w tym czasie nie był wobec niego orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Ponadto kierowca-opiekun musi być trzeźwy. Dla kierującego 17-latka limit alkoholu we krwi wynosi 0,0 promila.

- Jeżeli mówimy o zeszłym roku i wypadkach spowodowanych przez nadmierną prędkość to w policyjnej statystyce odnotowaliśmy 4278 takich zdarzeń, nieco m niej (o 9) niż w roku 2024. Natomiast najbardziej spadła liczba najtragiczniejszych w skutkach wypadków, bo mówimy tu o 536 ofiarach, co jest o 102 mniej niż w roku 2024 - przekazał Opas.

Marcin Chomiuk (PAP)

mchom/ mark/

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 03.03.2026 07:54

TAGI| BEZPIECZEŃSTWO, DROGI, MI, PAP, POLICJA, PRAWO, UTRUDNIENIA, WYPADKI

PRZECZYTAJ TAKŻE
ONZ: Debata o sytuacji dzieci w strefach konfliktów zbrojnych | Prezydent: nie można zostawić Polaków samych w rejonie Zatoki Perskiej | Infolinia dla Polaków na Bliskim Wschodzie czynna od 8 do 22; nie ma informacji o poszkodowanych | Katar: seria eksplozji w Dausze; alarmy w stolicach Zatoki Perskiej | Łatwiej będzie stracić prawo jazdy
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Poszukać odpowiedzi

Katarzyna Solecka

Poszukać odpowiedzi

Obiecanki-cacanki. Rzeczy, które obiecaliśmy samym sobie. Nawet nie to, że jakoś świadomie zamierzone.

Kiedy to się skończy?

Piotr Drzyzga

Kiedy to się skończy?

Pewnie nigdy. Bo jak wiadomo nie od dziś „nach dem Spiel ist vor dem Spiel”.

Takie proste

Takie proste

Skoro coś jest tak proste, banalne, oczywiste to czemu tak mało ludzi podąża w tym kierunku?

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Współpraca Archiwów Watykańskich i IPN. „Otwieramy drzwi”

Współpraca Archiwów Watykańskich i IPN. „Otwieramy drzwi”

Nieznane dokumenty z internowania kard. Wyszyńskiego.

100 tysięcy pielgrzymów w Asyżu przy relikwiach św. Franciszka

100 tysięcy pielgrzymów w Asyżu przy relikwiach św. Franciszka

Pierwsze od 800 lat wystawienie szczątków patrona.

Czerwony Półksiężyc: od początku wojny w Iranie zginęło co najmniej 787 osób

Czerwony Półksiężyc: od początku wojny w Iranie zginęło co najmniej 787 osób

Co najmniej 787 osób zginęło dotąd w Iranie w wyniku wojny, rozpoczętej w sobotę atakiem USA i Izraela - poinformował we wtorek irański Czerwony Półksiężyc, nie precyzując, czy przekazane dane odnoszą się wyłącznie do cywilów, czy również do przedstawicieli sił bezpieczeństwa.

Bp Martinelli: uniknąć katastrofalnej eskalacji na Bliskim Wschodzie

Bp Martinelli: uniknąć katastrofalnej eskalacji na Bliskim Wschodzie

Należy unikać eskalacji, której konsekwencji nie bylibyśmy w stanie przewidzieć – ostrzegł bp Paolo Martinelli, wikariusz apostolski Arabii Południowej. Hierarcha wyraził wdzięczność za niedawne słowa Papieża Leona XIV i wezwał wiernych do modlitwy różańcowej o pokój i pojednanie na Bliskim Wschodzie.

Izraelska armia: prowadzimy operację w południowym Libanie

Izraelska armia: prowadzimy operację w południowym Libanie

Izraelscy żołnierze prowadzą operację w południowym Libanie, kontynuując ataki na proirański Hezbollah - poinformowała we wtorek rano armia izraelska. Siły zbrojne Libanu wycofały się natomiast z co najmniej siedmiu wysuniętych pozycji operacyjnych - przekazała agencja Reutera.

Proboszcz parafii w Gazie: kolejna wojna znów uderzy w cywilów

Proboszcz parafii w Gazie: kolejna wojna znów uderzy w cywilów

Izrael zamknął wszystkie przejścia do Strefy Gazy i wprowadził zakaz wjazdu dla organizacji pozarządowych. Decyzja, tłumaczona względami bezpieczeństwa po atakach na Iran, uderza przede wszystkim w ludność cywilną zniszczonej palestyńskiej enklawy. „Jeśli już teraz jest trudno, to stworzy to bardzo wiele problemów” – ostrzega ks. Gabriel Romanelli, proboszcz katolickiej parafii św. Rodziny w Gazie.

Sierż. Ollis, który w Afganistanie uratował polskiego żołnierza, odznaczony przez prezydentów Polski i USA

Sierż. Ollis, który w Afganistanie uratował polskiego żołnierza, odznaczony przez prezydentów Polski i USA

Prezydent USA Donald Trump pośmiertnie odznaczył w poniedziałek sierżanta Michaela Ollisa Medalem Honoru. 24-letni Ollis zginął w 2013 r. w Afganistanie, kiedy zasłonił ciałem rannego żołnierza z Polski. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył go Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Bez prądu, teraz i bez pitnej wody...

Kuba: Przerwy w dostawach prądu dochodzą już do 48 godzin

Długotrwałe niedobory energii elektrycznej pozbawiły kilkadziesiąt gmin także dostaw wody pitnej.

Iran: wybór nowego najwyższego przywódcy nie potrwa długo

Iran: wybór nowego najwyższego przywódcy nie potrwa długo

Wyboru dokonać ma 88-osobowy komitet duchownych.

Od dziś prawo jazdy można stracić za przekroczenie prędkości o 50 km/h poza obszarem zabudowanym

Od dziś prawo jazdy można stracić za przekroczenie prędkości o 50 km/h poza obszarem zabudowanym

We wtorek weszły w życie przepisy pozwalające na zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym. Zmienił się również wiek, od którego dziecko może kierować m.in. e-hulajnogą.

Netanjahu o operacji przeciwko Iranowi

Netanjahu o operacji przeciwko Iranowi

"To nie będzie wojna bez końca"

ONZ: Debata o sytuacji dzieci w strefach konfliktów zbrojnych

ONZ: Debata o sytuacji dzieci w strefach konfliktów zbrojnych

Po raz pierwszy w historii Rady Bezpieczeństwa.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 03.03.2026
« » Marzec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
11°C Wtorek
dzień
12°C Wtorek
wieczór
10°C Środa
noc
7°C Środa
rano
wiecej »
 