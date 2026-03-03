Nie będzie taryfy ulgowej dla osób, które przekroczą dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h poza terenem zabudowanym na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych - zapowiedział PAP podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP odnosząc się do zmian w prawie o ruchu drogowym.

We wtorek weszły w życie przepisy pozwalające min. na zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym. To efekt opracowanej przez resort infrastruktury nowelizacji Prawa o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Jak zapowiedział w rozmowie z PAP podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP, policja jest przygotowana do zmian i dodał, że nie będzie taryfy ulgowej dla kierowców, którzy znacząco przekroczą dopuszczalną prędkość. Przypomniał, że jeśli przekroczenie prędkości na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej będzie wyższe niż 50 km/h kierowcy zostanie zatrzymane prawo jazdy na trzy miesiące.

- Trzeba zaznaczyć, że w ubiegłym roku policjanci podjęli niemal 2,5 mln interwencji w związku z przekroczeniem dozwolonej prędkości przez kierowców, natomiast samych interwencji dotyczących przekroczenia prędkości w obszarze zabudowanym, a więc głównie na terenach miejskich, o więcej niż 50 km/h było 26 473 - powiedział Opas.

Przypomniał, że kolejnym przepisem, który wszedł w życie 3 marca jest art. 33d Ustawy prawo o ruchu drogowym. - Tutaj mówimy o zakazie dopuszczenia dziecka w wieku do 13 lat do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego (UTO) na drodze z wyłączeniem strefy zamieszkania pod opieką osoby dorosłej - zaznaczył.

Kolejna zmiana, jak zauważył Opas, dotyczy przede wszystkim rolników. - To podniesienie prędkości dopuszczalnej dla ciągników rolniczych do 40 km/h - mówił.

- Z kolei jeśli chodzi o Ustawę o kierujących pojazdami, najważniejszą zmianą jest zmiana wieku uzyskania poszczególnych uprawnień. Przede wszystkim dotyczy to 17-latków, którzy będą mogli zdać egzamin na kategorię B. Art 8a tej ustawy mówi o szczególnych regulacjach w zakresie korzystania z uprawnień przez osoby w przedziale wiekowym od 17 do 18 roku życia na terenie Polski - powiedział.

Dodał, że chodzi o możliwość jazdy wyłącznie z opiekunem, który musi mieć ukończone 25 lat, posiadać prawo jazdy kat. B przez co najmniej 5 lat i w tym czasie nie był wobec niego orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Ponadto kierowca-opiekun musi być trzeźwy. Dla kierującego 17-latka limit alkoholu we krwi wynosi 0,0 promila.

- Jeżeli mówimy o zeszłym roku i wypadkach spowodowanych przez nadmierną prędkość to w policyjnej statystyce odnotowaliśmy 4278 takich zdarzeń, nieco m niej (o 9) niż w roku 2024. Natomiast najbardziej spadła liczba najtragiczniejszych w skutkach wypadków, bo mówimy tu o 536 ofiarach, co jest o 102 mniej niż w roku 2024 - przekazał Opas.

Marcin Chomiuk (PAP)

mchom/ mark/