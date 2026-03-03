Długotrwałe niedobory energii elektrycznej pozbawiły kilkadziesiąt gmin także dostaw wody pitnej.
Pogłębiające się niedobory paliw na Kubie prowadzą do rekordowo długich przerw w dostawach energii elektrycznej w wielu miastach - poinformowało w poniedziałek Radio Marti. Prądu brakuje nieustannie w wielu miejscach już przez 48 godzin.
Niezależna rozgłośnia podkreśliła, że najtrudniejsza sytuacja panuje w miastach zachodniej części wyspy, a szczególnie w Jaguey Grande oraz Cardenas, położonych w prowincji Matanzas Colon.
Długotrwałe niedobory energii elektrycznej pozbawiły kilkadziesiąt gmin także dostaw wody pitnej. W tym wypadku przerwy wynoszą od 30 do nawet 48 godzin.
- W Colonie przerwy w dostawach prądu trwają przez ponad 40 godzin. Następnie energia jest przywracana na godzinę lub dwie, aby następnie ponownie została wyłączona na długo - przekazał jeden z cytowanych przez rozgłośnię mieszkańców prowincji Matanzas.
Pogłębiający się kryzys energetyczny na Kubie to w dużej mierze efekt trudnej sytuacji powstałej po 3 stycznia, kiedy wojska USA obaliły przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro.
Do tego czasu władze w Caracas były największym dostawcą ropy na Kubę, ale po przewiezieniu Maduro do Nowego Jorku, gdzie toczy się jego proces, wstrzymały transporty surowca. Wkrótce potem wstrzymanie dostaw ropy na Kubę ogłosił Meksyk.
Wyjaśnijmy: Meksyk nie zaprzestał dostaw ropy ot, tak sobie. Obawia się, że grożą mu restrykcje ze strony USA. To właśnie ten ostatni kraj winien jest temu, co w kwestii energii dzieje się na Kubie. Chodzi teoretyczni o uderzenie we władze, w praktyce cierpią zwykli obywatele, bo rząd, wiadomo, zawsze się wyżywi. Zresztą różne amerykańskie restrykcje związane w relacją z Kubą trwają już ponad pół wieku i do zmiany władzy nie doprowadziły...
Co najmniej 787 osób zginęło dotąd w Iranie w wyniku wojny, rozpoczętej w sobotę atakiem USA i Izraela - poinformował we wtorek irański Czerwony Półksiężyc, nie precyzując, czy przekazane dane odnoszą się wyłącznie do cywilów, czy również do przedstawicieli sił bezpieczeństwa.
Należy unikać eskalacji, której konsekwencji nie bylibyśmy w stanie przewidzieć – ostrzegł bp Paolo Martinelli, wikariusz apostolski Arabii Południowej. Hierarcha wyraził wdzięczność za niedawne słowa Papieża Leona XIV i wezwał wiernych do modlitwy różańcowej o pokój i pojednanie na Bliskim Wschodzie.
Izraelscy żołnierze prowadzą operację w południowym Libanie, kontynuując ataki na proirański Hezbollah - poinformowała we wtorek rano armia izraelska. Siły zbrojne Libanu wycofały się natomiast z co najmniej siedmiu wysuniętych pozycji operacyjnych - przekazała agencja Reutera.
Izrael zamknął wszystkie przejścia do Strefy Gazy i wprowadził zakaz wjazdu dla organizacji pozarządowych. Decyzja, tłumaczona względami bezpieczeństwa po atakach na Iran, uderza przede wszystkim w ludność cywilną zniszczonej palestyńskiej enklawy. „Jeśli już teraz jest trudno, to stworzy to bardzo wiele problemów” – ostrzega ks. Gabriel Romanelli, proboszcz katolickiej parafii św. Rodziny w Gazie.
Prezydent USA Donald Trump pośmiertnie odznaczył w poniedziałek sierżanta Michaela Ollisa Medalem Honoru. 24-letni Ollis zginął w 2013 r. w Afganistanie, kiedy zasłonił ciałem rannego żołnierza z Polski. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył go Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
