Izraelska armia: prowadzimy operację w południowym Libanie  

Izraelscy żołnierze prowadzą operację w południowym Libanie, kontynuując ataki na proirański Hezbollah - poinformowała we wtorek rano armia izraelska. Siły zbrojne Libanu wycofały się natomiast z co najmniej siedmiu wysuniętych pozycji operacyjnych - przekazała agencja Reutera.
"Siły Obronne Izraela przeprowadzają ukierunkowane ataki na infrastrukturę terrorystyczną Hezbollahu, aby usunąć zagrożenia i zapobiec próbom infiltracji terytorium Izraela" - przekazała armia.
- Jesteśmy na granicy jedynie w celach obronnych, aby zapobiec atakom na ludność cywilną i bardzo ważne strategicznie punkty - powiedział podpułkownik Nadaw Szoszani podczas wtorkowego briefingu dla prasy.
Minister obrony Israel Kac oświadczył, że upoważnił wojsko do natarcia i przejęcia kontroli nad dodatkowymi pozycjami w Libanie po tym, gdy Hezbollah rozpoczął w niedzielę ostrzeliwanie Izraela rakietami. "Wraz z premierem Benjaminem Netanjahu upoważniliśmy armię izraelską do przejęcia kontroli nad dodatkowymi strategicznymi pozycjami w Libanie, aby zapobiec atakom na izraelskie miasta przygraniczne" - poinformował minister w oświadczeniu.
Od listopada 2024 r. siły izraelskie zajmowały pięć pozycji w południowym Libanie.
Poprzedniego dnia rzecznik izraelskiej armii Effie Defrin, pytany o możliwość natarcia lądowego na Hezbollah, oświadczył podczas konferencji prasowej, że "pod uwagę brane są wszystkie opcje", które doprowadzą do rozbrojenia tego ugrupowania.
Po niedzielnym ataku na Izrael Hezbollahu - organizacji terrorystycznej wspieranej i finansowanej przez Iran, rząd Libanu zakazał w poniedziałek prowadzenia przez nią działalności militarnej. Niespełna dobę później Hezbollah ostrzelał cele w Izraelu dronami i rakietami.
Obiecanki-cacanki. Rzeczy, które obiecaliśmy samym sobie. Nawet nie to, że jakoś świadomie zamierzone.
Nieznane dokumenty z internowania kard. Wyszyńskiego.
Pierwsze od 800 lat wystawienie szczątków patrona.
Co najmniej 787 osób zginęło dotąd w Iranie w wyniku wojny, rozpoczętej w sobotę atakiem USA i Izraela - poinformował we wtorek irański Czerwony Półksiężyc, nie precyzując, czy przekazane dane odnoszą się wyłącznie do cywilów, czy również do przedstawicieli sił bezpieczeństwa.
Należy unikać eskalacji, której konsekwencji nie bylibyśmy w stanie przewidzieć – ostrzegł bp Paolo Martinelli, wikariusz apostolski Arabii Południowej. Hierarcha wyraził wdzięczność za niedawne słowa Papieża Leona XIV i wezwał wiernych do modlitwy różańcowej o pokój i pojednanie na Bliskim Wschodzie.
Izraelscy żołnierze prowadzą operację w południowym Libanie, kontynuując ataki na proirański Hezbollah - poinformowała we wtorek rano armia izraelska. Siły zbrojne Libanu wycofały się natomiast z co najmniej siedmiu wysuniętych pozycji operacyjnych - przekazała agencja Reutera.
Izrael zamknął wszystkie przejścia do Strefy Gazy i wprowadził zakaz wjazdu dla organizacji pozarządowych. Decyzja, tłumaczona względami bezpieczeństwa po atakach na Iran, uderza przede wszystkim w ludność cywilną zniszczonej palestyńskiej enklawy. „Jeśli już teraz jest trudno, to stworzy to bardzo wiele problemów” – ostrzega ks. Gabriel Romanelli, proboszcz katolickiej parafii św. Rodziny w Gazie.
Prezydent USA Donald Trump pośmiertnie odznaczył w poniedziałek sierżanta Michaela Ollisa Medalem Honoru. 24-letni Ollis zginął w 2013 r. w Afganistanie, kiedy zasłonił ciałem rannego żołnierza z Polski. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył go Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
Długotrwałe niedobory energii elektrycznej pozbawiły kilkadziesiąt gmin także dostaw wody pitnej.
Wyboru dokonać ma 88-osobowy komitet duchownych.
We wtorek weszły w życie przepisy pozwalające na zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym. Zmienił się również wiek, od którego dziecko może kierować m.in. e-hulajnogą.