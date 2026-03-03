Bp Martinelli: uniknąć katastrofalnej eskalacji na Bliskim Wschodzie

Należy unikać eskalacji, której konsekwencji nie bylibyśmy w stanie przewidzieć – ostrzegł bp Paolo Martinelli, wikariusz apostolski Arabii Południowej. Hierarcha wyraził wdzięczność za niedawne słowa Papieża Leona XIV i wezwał wiernych do modlitwy różańcowej o pokój i pojednanie na Bliskim Wschodzie.

Klucz: dobro narodów

Bp Paolo Martinelli, kierujący Wikariatem Apostolskim Arabii Południowej z siedzibą w Abu Zabi, podkreślił, że „troska o dobro narodów” jest kluczowym punktem w apelu Papieża Leona XIV dotyczącym sytuacji na Bliskim Wschodzie.

„To kwestia, której nigdy nie wolno tracić z oczu wszystkim zaangażowanym stronom” - podkreślił hierarcha. Jak dodał, w całej tej sytuacji chodzi o „zwykłych ludzi i ich codzienne problemy: szkołę, pracę, zdrowie, chorobę”. Odwołując się do apelu Ojca Świętego, biskup Martinelli podkreślił, że ludzie potrzebują pokoju, spokojnych relacji, czyli „pokojowego współistnienia opartego na sprawiedliwości”. „To święte słowa, które budzą we mnie głęboką wdzięczność” – powiedział wikariusz apostolski Arabii Południowej.

Dialog i dyplomacja

Hierarcha wskazał na konieczność „autentycznego i odpowiedzialnego dialogu”. „Poprzez wzajemne groźby sieje się zniszczenie, nie buduje się pokoju i stabilności” – zaznaczył. Kluczowe jest również, by „dyplomacja odzyskała swoją rolę”. „Nie możemy tracić z oczu tych podstawowych dróg prowadzących do pokoju i pojednania” – ocenił bp Martinelli.

Ostrożność i modlitwa

Wikariat obejmuje Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman i Jemen. Po rozpoczęciu nalotów USA i Izraela – jak zauważa hierarcha – można było „oczekiwać irańskiej odpowiedzi”. W ocenie biskupa, dzięki szybkiej reakcji emirackiej obrony „zagrożenia zostały ograniczone”. Poza największymi miastami „życie może toczyć się dalej, oczywiście z zachowaniem środków ostrożności”.

W liście do wiernych bp Martinelli poprosił o modlitwę różańcową, aby „zostały poruszone serca i umysły tych, którzy mają odpowiedzialność podejmowania decyzji dla dobra narodów”.

Głos ekumeniczny

Także Światowa Rada Kościołów potępiła „niebezpieczną spiralę przemocy”, wzywając do „natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań militarnych” i powrotu do dialogu. Jedyną drogą do „trwałego pokoju” jest – jak podkreślono – „deeskalacja, dialog i poszanowanie ludzkiej godności”.

Roberto Paglialonga - Vatican News

Zobacz też: