100 tysięcy pielgrzymów w Asyżu przy relikwiach św. Franciszka  

W Asyżu trwa pierwsze od 800 lat wystawienie szczątków św. Franciszka. Wydarzenie to cieszy się ogromną popularnością. W pierwszym tygodniu przy relikwiach Biedaczyny z Asyżu modliło się ok. 100 tys. osób.
Doświadczenie duchowe, a nie widowisko
„Nasze serca przepełnia wdzięczność, bo jest to głęboki moment duchowy, a nie widowisko. Świadczy o tym uśmiech na twarzach pielgrzymów czy łzy w ich oczach” – mówi brat Marco Moroni, kustosz Sacro Convento. Franciszkanin dodaje, że przed szklaną trumną już wczesnym rankiem tworzą się kolejki. „Wielka cisza i skupienie, które panują przed szczątkami świętego, potwierdzają, że ludzie pragną przeżyć autentyczne doświadczenie wiary. Bardzo wielu dziękuje nam za gościnę i sprawną organizację, na której szczególnie nam zależało, aby zapewnić wszystkim jak najlepsze przeżycie tej pielgrzymki” – podkreśla zakonnik.
Modlitwa przy relikwiach i Eucharystia
Brat Marco Moroni zauważa, że pierwszy tydzień wystawienia relikwii św. Franciszka kończy się bilansem, który pokazuje, że bazylika stała się miejscem żywych i pulsujących spotkań. „Około stu tysięcy osób przekroczyło próg dolnego kościoła, aby pomodlić się przed ciałem świętego, a ponad trzydzieści pięć tysięcy wiernych uczestniczyło w mszach świętych odprawianych w górnym kościele, świadcząc o głębokim pragnieniu duchowości i wspólnoty” – mówi franciszkanin.
Troska o niepełnosprawnych pielgrzymów
„Każdego dnia, już od godziny 6.30 rano, pielgrzymi zbierają się przy namiocie powitalnym, gotowi do rozpoczęcia swej drogi do Świętego, w atmosferze radosnego skupienia” – wyjaśnia brat Riccardo Giacon, ekonom Sacro Convento i odpowiedzialny za logistykę wydarzenia. Wyznaje, że na twarzach pielgrzymów widać entuzjazm i radość z bycia w Asyżu, aby oddać cześć św. Franciszkowi. Jednym z priorytetów organizatorów jest troska o osoby najbardziej wrażliwe. Dzięki logistycznej współpracy z gminą Asyżu każdego dnia ok. 60 osób niepełnosprawnych ma możliwość zatrzymania się przed szklaną trumną. Jest to konkretny gest integracji, który pozwala każdemu przeżyć tę wyjątkową chwilę, a jednocześnie działanie wpisujące się w starania franciszkanów, aby wyeliminować bariery architektoniczne w kompleksie Sacro Convento.
Aktualność przesłania św. Franciszka
Biorąc pod uwagę obecną sytuację międzynarodową, brat Giulio Cesareo, dyrektor Biura Komunikacji Sacro Convento, podkreśla, że „doświadczenie kultu potwierdziło nam, że ludzie kochają św. Franciszka i pragną żyć w braterstwie i wzajemnej gościnności”. Przy relikwiach Biedaczyny z Asyżu zanoszona jest modlitwa o pokój. „Prosimy Boga, by odpowiedzialni za losy narodów wysłuchali apeli Leona XIV i pragnień narodów o porzucenie drogi przemocy i o wejście na drogę dyplomacji, dialogu i pokoju” – mówi brat Giulio Cesareo.
Ostatnie wolne miejsca, potrzebna rezerwacja
Publiczne wystawienie doczesnych szczątków świętego Franciszka odbywa się w dniach 22 lutego – 22 marca upamiętniając 800. rocznicę jego śmierci (1226–2026). Szacuje się, że w tym czasie na spotkanie z Biedaczyną z Asyżu przybędzie ponad 400 tys. osób z całego świata, najwięcej z Włoch. Pozostały ostatnie wolne miejsca. Niezbędna jest rezerwacja, której można dokonać na jedynym autoryzowanym portalu www.sanfrancescovive.org.
Zobacz też:
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Obiecanki-cacanki. Rzeczy, które obiecaliśmy samym sobie. Nawet nie to, że jakoś świadomie zamierzone.
Nieznane dokumenty z internowania kard. Wyszyńskiego.
Pierwsze od 800 lat wystawienie szczątków patrona.
Co najmniej 787 osób zginęło dotąd w Iranie w wyniku wojny, rozpoczętej w sobotę atakiem USA i Izraela - poinformował we wtorek irański Czerwony Półksiężyc, nie precyzując, czy przekazane dane odnoszą się wyłącznie do cywilów, czy również do przedstawicieli sił bezpieczeństwa.
Należy unikać eskalacji, której konsekwencji nie bylibyśmy w stanie przewidzieć – ostrzegł bp Paolo Martinelli, wikariusz apostolski Arabii Południowej. Hierarcha wyraził wdzięczność za niedawne słowa Papieża Leona XIV i wezwał wiernych do modlitwy różańcowej o pokój i pojednanie na Bliskim Wschodzie.
Izraelscy żołnierze prowadzą operację w południowym Libanie, kontynuując ataki na proirański Hezbollah - poinformowała we wtorek rano armia izraelska. Siły zbrojne Libanu wycofały się natomiast z co najmniej siedmiu wysuniętych pozycji operacyjnych - przekazała agencja Reutera.
Izrael zamknął wszystkie przejścia do Strefy Gazy i wprowadził zakaz wjazdu dla organizacji pozarządowych. Decyzja, tłumaczona względami bezpieczeństwa po atakach na Iran, uderza przede wszystkim w ludność cywilną zniszczonej palestyńskiej enklawy. „Jeśli już teraz jest trudno, to stworzy to bardzo wiele problemów” – ostrzega ks. Gabriel Romanelli, proboszcz katolickiej parafii św. Rodziny w Gazie.
Prezydent USA Donald Trump pośmiertnie odznaczył w poniedziałek sierżanta Michaela Ollisa Medalem Honoru. 24-letni Ollis zginął w 2013 r. w Afganistanie, kiedy zasłonił ciałem rannego żołnierza z Polski. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył go Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
Długotrwałe niedobory energii elektrycznej pozbawiły kilkadziesiąt gmin także dostaw wody pitnej.
Wyboru dokonać ma 88-osobowy komitet duchownych.
We wtorek weszły w życie przepisy pozwalające na zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym. Zmienił się również wiek, od którego dziecko może kierować m.in. e-hulajnogą.