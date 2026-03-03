100 tysięcy pielgrzymów w Asyżu przy relikwiach św. Franciszka  

W Asyżu trwa pierwsze od 800 lat wystawienie szczątków św. Franciszka. Wydarzenie to cieszy się ogromną popularnością. W pierwszym tygodniu przy relikwiach Biedaczyny z Asyżu modliło się ok. 100 tys. osób.

Doświadczenie duchowe, a nie widowisko

„Nasze serca przepełnia wdzięczność, bo jest to głęboki moment duchowy, a nie widowisko. Świadczy o tym uśmiech na twarzach pielgrzymów czy łzy w ich oczach” – mówi brat Marco Moroni, kustosz Sacro Convento. Franciszkanin dodaje, że przed szklaną trumną już wczesnym rankiem tworzą się kolejki. „Wielka cisza i skupienie, które panują przed szczątkami świętego, potwierdzają, że ludzie pragną przeżyć autentyczne doświadczenie wiary. Bardzo wielu dziękuje nam za gościnę i sprawną organizację, na której szczególnie nam zależało, aby zapewnić wszystkim jak najlepsze przeżycie tej pielgrzymki” – podkreśla zakonnik.

Modlitwa przy relikwiach i Eucharystia

Brat Marco Moroni zauważa, że pierwszy tydzień wystawienia relikwii św. Franciszka kończy się bilansem, który pokazuje, że bazylika stała się miejscem żywych i pulsujących spotkań. „Około stu tysięcy osób przekroczyło próg dolnego kościoła, aby pomodlić się przed ciałem świętego, a ponad trzydzieści pięć tysięcy wiernych uczestniczyło w mszach świętych odprawianych w górnym kościele, świadcząc o głębokim pragnieniu duchowości i wspólnoty” – mówi franciszkanin.

Troska o niepełnosprawnych pielgrzymów

„Każdego dnia, już od godziny 6.30 rano, pielgrzymi zbierają się przy namiocie powitalnym, gotowi do rozpoczęcia swej drogi do Świętego, w atmosferze radosnego skupienia” – wyjaśnia brat Riccardo Giacon, ekonom Sacro Convento i odpowiedzialny za logistykę wydarzenia. Wyznaje, że na twarzach pielgrzymów widać entuzjazm i radość z bycia w Asyżu, aby oddać cześć św. Franciszkowi. Jednym z priorytetów organizatorów jest troska o osoby najbardziej wrażliwe. Dzięki logistycznej współpracy z gminą Asyżu każdego dnia ok. 60 osób niepełnosprawnych ma możliwość zatrzymania się przed szklaną trumną. Jest to konkretny gest integracji, który pozwala każdemu przeżyć tę wyjątkową chwilę, a jednocześnie działanie wpisujące się w starania franciszkanów, aby wyeliminować bariery architektoniczne w kompleksie Sacro Convento.

Aktualność przesłania św. Franciszka

Biorąc pod uwagę obecną sytuację międzynarodową, brat Giulio Cesareo, dyrektor Biura Komunikacji Sacro Convento, podkreśla, że „doświadczenie kultu potwierdziło nam, że ludzie kochają św. Franciszka i pragną żyć w braterstwie i wzajemnej gościnności”. Przy relikwiach Biedaczyny z Asyżu zanoszona jest modlitwa o pokój. „Prosimy Boga, by odpowiedzialni za losy narodów wysłuchali apeli Leona XIV i pragnień narodów o porzucenie drogi przemocy i o wejście na drogę dyplomacji, dialogu i pokoju” – mówi brat Giulio Cesareo.

Ostatnie wolne miejsca, potrzebna rezerwacja

Publiczne wystawienie doczesnych szczątków świętego Franciszka odbywa się w dniach 22 lutego – 22 marca upamiętniając 800. rocznicę jego śmierci (1226–2026). Szacuje się, że w tym czasie na spotkanie z Biedaczyną z Asyżu przybędzie ponad 400 tys. osób z całego świata, najwięcej z Włoch. Pozostały ostatnie wolne miejsca. Niezbędna jest rezerwacja, której można dokonać na jedynym autoryzowanym portalu www.sanfrancescovive.org.

Zobacz też: