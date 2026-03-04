Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski poinformował, że służba konsularna wyłoniła 57 osób przebywających w ZEA, które w czwartek będą mogły wrócić do Polski. Premier Donald Tusk przekazał wcześniej, że podjął decyzję o wykorzystaniu samolotów w dyspozycji Sił Zbrojnych do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu.

Szef MSZ podczas środowej konferencji prasowej z szefową unijnej dyplomacji Kają Kallas przypomniał, że premier Donald Tusk wystąpił do prezydenta Karola Nawrockiego o zgodę na wykorzystanie samolotu polskich Sił Zbrojnych do przeprowadzenia ewakuacji medycznej Polaków przebywających na Bliskim Wschodzie. - Służba konsularna wyłoniła 57 osób ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które mogłyby być już jutro przywiezione do kraju - poinformował Sikorski.

Przekazał, że we wtorek odbyły się trzy loty z ZEA zorganizowane przez biura podróży. Jak dodał, w środę przeprowadzonych ma zostać dziesięć lotów dla Polaków opuszczających Emiraty i lecących do Polski z dwóch lotnisk w Omanie. - Same władze Emiratów Arabskich organizują duże przedsięwzięcie. Mamy nadzieję, że jak największa ilość z tych lotów, które ma wystartować z Emiratów, będzie także do naszego kraju, zresztą nie tylko Warszawy - powiedział minister spraw zagranicznych.

Poinformował również, że polska służba konsularna w Egipcie "odebrała" do tej pory 736 osób. Dodał, że część ewakuacji z Jordanii odbyła się drogą morską. - W sumie 800 Polaków, z tego 300 osób w ciągu ostatniej doby i w Jordanii nie mamy już zgłoszeń - przekazał. - Ewakuacja z Izraela też praktycznie się zakończyła: to było też około 500 osób; zostało tylko około 30 - dodał Sikorski.

Premier Donald Tusk poinformował w środę, że podjął decyzję o wykorzystaniu wojskowych samolotów do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Wcześniej tego dnia na briefingu prasowym wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że zgłosił gotowość sił i środków Wojska Polskiego do ewakuacji Polaków potrzebujących pomocy medycznej na Bliskim Wschodzie. Podkreślił, że ewakuacja pozostałych obywateli odbywa się środkami transportu cywilnego.

"Podjąłem decyzję o wykorzystaniu samolotów będących w dyspozycji Sił Zbrojnych do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu. Odpowiedni wniosek w tej sprawie trafił już do prezydenta" - napisał Tusk. Zgodnie z przepisami, o użyciu wojska poza granicami państwa decyduje - poprzez wydanie postanowienia - prezydent na wniosek rządu.

O tym, że w ciągu kilkunastu godzin w Omanie ma wylądować samolot wysłany po Polaków wymagających pomocy medycznej Tusk poinformował wcześniej w środę. Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki przekazał, że od wtorku 574 polskich obywateli wróciło z Bliskiego Wschodu do Polski.

W ostatnich latach polskie lotnictwo zostało zaangażowane w ewakuację obywateli z Izraela po ataku Hamasu 7 października 2023 roku; wojskowe transportowce Hercules i CASA z baz lotniczych w Krakowie i Powidzu stworzyły wtedy korytarz powietrzny między Tel Awiwem a grecką Kretą; z wyspy polscy obywatele byli transportowani do Polski samolotami cywilnymi; łącznie ewakuowano wtedy ponad tysiąc osób, w tym Polaków oraz obywateli innych państw naszego regionu.

Wojsko brało też udział w ewakuacji Afganistanu w sierpniu 2021 roku - transportowce latały wtedy między Kabulem a Nawoi w Uzbekistanie, ewakuując ok. 1300 Polaków i ich współpracowników z Afganistanu.

W sobotę, 28 lutego, Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie, w wyniku czego wiele linii lotniczy anulowało swoje loty. Premier poinformował we wtorek, że zlecił ministrowi sportu i turystyki koordynowanie pracy zespołu, który został powołany w MSZ w związku z sytuacją Polaków znajdujących się w państwach Bliskiego Wschodu. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele różnych resortów. W środę, przed południem zespół, z udziałem szefa rządu, zebrał się w MSZ.