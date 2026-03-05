info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Prezydent i prezes NBP z propozycją polskiego programu "SAFE 0 proc."
rss newsletter facebook twitter

Prezydent i prezes NBP z propozycją polskiego programu "SAFE 0 proc."

Prezydent i prezes NBP z propozycją polskiego programu "SAFE 0 proc."  
PAP/Paweł Supernak Prezydent Karol Nawrocki i prezes NBP Adam Glapiński

Prezydent Karol Nawrocki i prezes NBP Adam Glapiński przedstawili w środę propozycję "polskiego SAFE 0 proc.". W odróżnienia od unijnego, "polski SAFE" miałby być finansowany z pomocą NBP. Politycy obozu rządzącego podkreślają, że propozycja nie może wejść w życie kosztem programu unijnego.

W środę prezydent Karol Nawrocki spotkał się z prezesem Narodowego Banku Polskiego Adamem Glapińskim "aby znaleźć korzystną, suwerenną, bezpieczną, dobrą i efektywną alternatywę dla (europejskiego programu) SAFE". Wśród wad programu prezydent wymienił m.in. warunkowość wypłat środków podkreślając, że jest ona "zagrożeniem dla stabilizacji i dla rozwoju polskich sił zbrojnych".

Tą korzystniejszą dla Polski wersją programu SAFE miałby być - zaproponowany przez Nawrockiego i Glapińskiego - "polski SAFE 0 proc." Ma on w swoich założeniach zagwarantować 185 miliardów złotych na zbrojenia. Środki te - według zapowiedzi prezydenta - nie byłyby obarczone odsetkami. Nawrocki powiedział, że jeśli będzie taka potrzeba, jest gotów wyjść z inicjatywą ustawodawczą w tej sprawie oraz liczy, że zostanie ona podjęta "zgodnie z konsensusem wszystkich środowisk politycznych w polskim parlamencie". Podkreślił również, że na ten moment nie zamierza przedstawić swojej decyzji co do - czekającej na jego podpis - rządowej ustawy wdrażającej europejski program SAFE.

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki przekazał po konferencji Nawrockiego, że prezydent ma czas na podjęcie decyzji do 20 marca. Dodał, że Nawrocki zaprosi premiera Donalda Tuska, wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysz oraz prezesa NBP Adama Glapińskiego na spotkanie, aby omówić "za i przeciw" prezydenckiego programu.

Prezes NBP Adam Glapiński pytany na konferencji, z jakich aktywów rezerwowych bank centralny planuje sfinansować "SAFE 0 proc.", odpowiedział: "z żadnej części części rezerw nie możemy skorzystać, w tym sensie, że część rezerw zostanie przekazana, bo to jest wbrew prawu".

- Na przykład zysk (NBP), w większości, w 95 proc. przekazujemy rządowi. On jest używany w określonym celu. W tym wypadku spodziewamy się, że w celu właśnie wzmacniania polskiej obronności - dodał i podkreślił, że "środki, które zostaną wykreowane, zostaną przekazane tak, jak każe prawo, rządowi, Funduszowi Wsparcia Sił Zbrojnych". - I już jest kwestią innych ciał decyzyjnych, jak zostaną wykorzystane. Naszym zadaniem byłoby tylko, żeby te środki przekazać. Na tym nasza rola się kończy - zaznaczył.

Glapiński przekazał, że NBP obliczył, iż istnieje możliwość takiego finansowania, oraz że szanse na nie byłyby jeszcze większe, gdyby prezydent Nawrocki "sięgnął po rozwiązanie ustawowe". Dodał, że o dalszych jego szczegółach będzie mówił w przyszłości.

Bogucki w rozmowie z Polsat News powiedział, że nie widzi przeciwskazań, aby "SAFE 0 proc." był finansowany z rezerw walutowych NBP. Według niego NBP mógłby przekazać choć część rezerwy deponowanej w złocie, która wynosi równowartość 74 miliardów euro. - Dlaczego z tego nie skorzystać? Dlaczego wiązać sobie ręce warunkowością? - pytał.

Politycy obozu rządzącego podeszli do propozycji dodatkowego finansowania polskiego wojska pozytywnie, zaznaczając przy tym, że "SAFE 0 proc.", nie może się ono wiązać z wetem europejskiego programu SAFE. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że po pierwsze liczy na podpis prezydenta pod ustawą mającą wdrożyć europejski program SAFE. Choć jak dodał, jeśli pojawią się kolejne instrumenty finansowania armii - jako dodatkowe środki, a nie alternatywa - Wojsko Polskie na tym zyska.

Podobne stanowisko zajęła pełnomocniczka rządu ds. programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która stwierdziła, że polski "SAFE 0 proc." to świetna wiadomość dla wojska, oraz że można w ten sposób otrzymać dodatkowe pieniądze na zakupy m.in. w USA. Wiceszef MON Cezary Tomczyk powiedział z kolei, że nie wyobraża sobie zawetowania ustawy o SAFE przez prezydenta.

W ocenie komentatorów, z którymi rozmawiała PAP, "polski SAFE 0 proc." jest próbą uzasadnienia ewentualnego weta prezydenta do ustawy o wdrożeniu unijnego programu SAFE oraz dowodem na silny nacisk polityczny na prezydenta ze strony PiS. Podkreślają oni również, że propozycję prezydenta będzie można w pełni ocenić dopiero po poznaniu wszystkich szczegółów. Inny z ekspertów zaś dodał, że możemy skorzystać równolegle z programu unijnego i polskiego.

Na biurku prezydenta leży obecnie przyjęta przez parlament ustawa wdrażająca SAFE, czyli program unijnych pożyczek na szybkie inwestycje państw europejskich w obronność. W ramach programu Polska może otrzymać nawet 43,7 mld euro na zakupy sprzętu wojskowego. Prezydent ma czas do 20 marca na podjęcie decyzji ws. podpisania ustawy.

Wystartowały samoloty Sił Powietrznych RP; wesprą ewakuację Polaków z Bliskiego Wschodu

PAP DODANE 05.03.2026 AKTUALIZACJA 05.03.2026

Wystartowały samoloty Sił Powietrznych RP; wesprą ewakuację Polaków z Bliskiego Wschodu

Samoloty Sił Powietrznych RP wystartowały z Polski, aby wesprzeć działania związane z ewakuacją polskich obywateli z rejonu Bliskiego Wschodu - poinformowało w czwartek po godz. 6 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 05.03.2026 08:23

TAGI| FINANSE, NBP, OBRONNOŚĆ, PAP, PREZYDENT RP, SYNTEZA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Wystartowały samoloty Sił Powietrznych RP; wesprą ewakuację Polaków z Bliskiego Wschodu | Wykorzystanie zysku NBP jest możliwe i nie wiąże się z ryzykiem inflacji | Iran uderza w Izrael i bazy USA; seria ataków w Zatoce Perskiej | USA zniszczyły 10 irańskich statków minowych; Teheran przeprowadził ataki rakietowe na Izrael | Dziś spotkanie prezydenta, premiera, szefa NBP i ministrów ws. alternatywy dla SAFE
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Tyle zrobić możemy

Andrzej Macura

Tyle zrobić możemy

Ciekawe, że wszechmocny Bóg, który z niczego stworzył cały świat ma problem z ludzkim sercem...

Czym się karmimy

Katarzyna Solecka

Czym się karmimy

Zadziwiające czasem. Zadziwiające, czym się karmimy, po co sięgamy, aby się nasycić. Wciąż tyle pomysłów przychodzi nam do głowy, tyle otwiera się możliwości. Niekiedy każde spotkanie, każda czynność czy chwila przynoszą nowe inspiracje. Kęs po kęsie napełniamy (duchowe) żołądki, odzyskujemy siły. Ruszamy dalej.

Veselé Velikonoce

Piotr Drzyzga

Veselé Velikonoce

Czyli znowu ta Conchita w natarciu…

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Przewodniczący episkopatu Ukrainy: Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu i Polakom

Przewodniczący episkopatu Ukrainy: Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu i Polakom

O sytuacji Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego na Ukrainie mówił podczas 404 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski bp Witalij Skomarowski. W rozmowie z KAI przewodniczący ukraińskiego episkopatu podziękował Polakom za pamięć, modlitwę i wszelką możliwą pomoc w czasie trwajacej już ponad cztery lata wojny. "Solidarność ludzi z całego świata oraz modlitwa za Ukrainę dodają nam siły i nadziei, że przetrwamy ten trudny czas" - podkreślił bp Skomarowski.

Wziąć pieniądze łatwo. Gorzej z oddaniem...

Wykorzystanie zysku NBP jest możliwe i nie wiąże się z ryzykiem inflacji

A Europa bardzo chce nam pożyczyć na swoich zasadach.

Caritas zachęca do wspólnego przygotowania 50 tys. paczek świątecznych

Caritas zachęca do wspólnego przygotowania 50 tys. paczek świątecznych

Zebrane artykuły trafią na wielkanocne stoły najbardziej potrzebujących.

Leon XIV: Kościół nie może nigdy zamykać się w sobie, lecz jest otwarty na wszystkich i jest dla wszystkich

Leon XIV: Kościół nie może nigdy zamykać się w sobie, lecz jest otwarty na wszystkich i jest dla wszystkich

Kościół to Lud Boży, który czerpie swoje istnienie z Ciała Chrystusa  i który sam jest Ciałem Chrystusa, składa się ludzi pochodzących ze wszystkich ludów ziemi. Jego zasadą jednoczącą nie jest język, kultura, pochodzenie etniczne, ale wiara w Chrystusa – powiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Kontynuując cykl katechez poświęcony dokumentom II Soboru Watykańskiego Ojciec Święty mówił dziś w oparciu o konstytucję dogmatyczną Lumen gentium o Kościele jako Ludzie Bożym.

Somalia: alarm ONZ w sprawie nowego kryzysu żywnościowego

Somalia: alarm ONZ w sprawie nowego kryzysu żywnościowego

Ponad 6 milionów osób zagrożonych jest głodem.

Synod: Wanda Półtawska wzorem kobiety zaangażowanej w Kościele

Synod: Wanda Półtawska wzorem kobiety zaangażowanej w Kościele

Opublikowano raport grupy roboczej Synodu o synodalności, która zajmowała się kwestią obecności kobiet w życiu i kierownictwie Kościoła. Dokument wskazuje m.in. obszary, w których należy rozważyć większe zaangażowanie kobiet, a także wyzwania, związane z różnymi przejawami klerykalizmu, obecnego w zarządzaniu Kościołem. Nie powraca temat diakonatu kobiet. Pojawia się polski wątek: Wanda Półtawska jest wśród 19 kobiet będących przykładem zaangażowania w Kościele.

Kłeby czarnego dymu nad Teheranem

Iran uderza w Izrael i bazy USA; seria ataków w Zatoce Perskiej

USA proszą Izrael, by się w atakach miarkował.

Piuska

Drugi dzień obrad 404. Zebrania Plenarnego KEP

Wczoraj biskupi między innymi spotkali się z przedstawicielami rządu.

Stowarzyszenie Katechetów Świeckich: Projekt „TAK dla religii i etyki w szkole” nie wprowadza przymusowej religii

Stowarzyszenie Katechetów Świeckich: Projekt „TAK dla religii i etyki w szkole” nie wprowadza przymusowej religii

„Przede wszystkim należy jasno podkreślić, że projekt nie wprowadza przymusowej religii w szkołach” – podkreśla w swoim oświadczeniu Stowarzyszenie Katechetów Świeckich w związku z pojawiającymi się w mediach społecznościowych wypowiedziami dotyczącymi obywatelskiego projektu ustawy „TAK dla religii i etyki w szkole”.

USA zniszczyły 10 irańskich statków minowych; Teheran przeprowadził ataki rakietowe na Izrael

USA zniszczyły 10 irańskich statków minowych; Teheran przeprowadził ataki rakietowe na Izrael

Co jeszcze wydarzyło się w nocy?

Komunikat po spotkaniu przedstawicieli rządu z uczestnikami zebrania plenarnego Episkopatu

Komunikat po spotkaniu przedstawicieli rządu z uczestnikami zebrania plenarnego Episkopatu

Tematem m.in. aktualna sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa.

Jan Paweł II: Dlaczego mamy pościć? Posłuchaj archiwalnego nagrania!

Jan Paweł II: Dlaczego mamy pościć? Posłuchaj archiwalnego nagrania!

Co powiedział papież w pierwszym Wielkim Poście swego pontyfikatu?

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 11.03.2026
« » Marzec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
15°C Środa
dzień
16°C Środa
wieczór
13°C Czwartek
noc
9°C Czwartek
rano
wiecej »
 