info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Polski Kontyngent Wojskowy weźmie udział w ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu
rss newsletter facebook twitter

Polski Kontyngent Wojskowy weźmie udział w ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu

Polski Kontyngent Wojskowy weźmie udział w ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu  
PAP/EPA/STRINGER

Zgodnie z postanowieniem prezydenta Karola Nawrockiego od 5 do 31 marca 2026 r. do 150 żołnierzy może zostać zaangażowanych przy ewakuacji z krajów Bliskiego Wschodu obywateli polskich, w szczególności osób wymagających wsparcia medycznego.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki podpisał we środę postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego BLISKI WSCHÓD w działaniach ewakuacji obywateli Rzeczypospolitej Polskiej przebywających w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Egipcie, Izraelu, Katarze, Kuwejcie, Omanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich - poinformowało na swojej stronie prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Działania realizowane będą z wykorzystaniem wojskowych statków powietrznych we współudziale z instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo obywateli RP, a ich koordynację poprowadzi Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Wojsko Polskie pozostaje w gotowości do niesienia pomocy obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej - wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna - podkreśliło w komunikacie Dowództwo Operacyjne. (PAP)

jszt/ san/

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 05.03.2026 08:57

TAGI| BEZPIECZEŃSTWO, BLISKI WSCHÓD, PAP, POLSKA, PREZYDENT, WOJNA

PRZECZYTAJ TAKŻE
USA zniszczyły 10 irańskich statków minowych; Teheran przeprowadził ataki rakietowe na Izrael | Szef MSZ za możliwością opłat za powrót rządowymi samolotami z miejsc objętych wcześniej ostrzeżeniami | Niemcy/Prasa: plan Trumpa nie wypalił | Trump rozmawiał z Putinem o wojnie z Iranem; USA i Teheran grożą eskalacją ataków | Trump: cokolwiek pokaże raport ws uderzenia na szkołę, będę z tym żyć
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Tyle zrobić możemy

Andrzej Macura

Tyle zrobić możemy

Ciekawe, że wszechmocny Bóg, który z niczego stworzył cały świat ma problem z ludzkim sercem...

Czym się karmimy

Katarzyna Solecka

Czym się karmimy

Zadziwiające czasem. Zadziwiające, czym się karmimy, po co sięgamy, aby się nasycić. Wciąż tyle pomysłów przychodzi nam do głowy, tyle otwiera się możliwości. Niekiedy każde spotkanie, każda czynność czy chwila przynoszą nowe inspiracje. Kęs po kęsie napełniamy (duchowe) żołądki, odzyskujemy siły. Ruszamy dalej.

Veselé Velikonoce

Piotr Drzyzga

Veselé Velikonoce

Czyli znowu ta Conchita w natarciu…

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Przewodniczący episkopatu Ukrainy: Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu i Polakom

Przewodniczący episkopatu Ukrainy: Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu i Polakom

O sytuacji Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego na Ukrainie mówił podczas 404 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski bp Witalij Skomarowski. W rozmowie z KAI przewodniczący ukraińskiego episkopatu podziękował Polakom za pamięć, modlitwę i wszelką możliwą pomoc w czasie trwajacej już ponad cztery lata wojny. "Solidarność ludzi z całego świata oraz modlitwa za Ukrainę dodają nam siły i nadziei, że przetrwamy ten trudny czas" - podkreślił bp Skomarowski.

Wziąć pieniądze łatwo. Gorzej z oddaniem...

Wykorzystanie zysku NBP jest możliwe i nie wiąże się z ryzykiem inflacji

A Europa bardzo chce nam pożyczyć na swoich zasadach.

Caritas zachęca do wspólnego przygotowania 50 tys. paczek świątecznych

Caritas zachęca do wspólnego przygotowania 50 tys. paczek świątecznych

Zebrane artykuły trafią na wielkanocne stoły najbardziej potrzebujących.

Leon XIV: Kościół nie może nigdy zamykać się w sobie, lecz jest otwarty na wszystkich i jest dla wszystkich

Leon XIV: Kościół nie może nigdy zamykać się w sobie, lecz jest otwarty na wszystkich i jest dla wszystkich

Kościół to Lud Boży, który czerpie swoje istnienie z Ciała Chrystusa  i który sam jest Ciałem Chrystusa, składa się ludzi pochodzących ze wszystkich ludów ziemi. Jego zasadą jednoczącą nie jest język, kultura, pochodzenie etniczne, ale wiara w Chrystusa – powiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Kontynuując cykl katechez poświęcony dokumentom II Soboru Watykańskiego Ojciec Święty mówił dziś w oparciu o konstytucję dogmatyczną Lumen gentium o Kościele jako Ludzie Bożym.

Somalia: alarm ONZ w sprawie nowego kryzysu żywnościowego

Somalia: alarm ONZ w sprawie nowego kryzysu żywnościowego

Ponad 6 milionów osób zagrożonych jest głodem.

Synod: Wanda Półtawska wzorem kobiety zaangażowanej w Kościele

Synod: Wanda Półtawska wzorem kobiety zaangażowanej w Kościele

Opublikowano raport grupy roboczej Synodu o synodalności, która zajmowała się kwestią obecności kobiet w życiu i kierownictwie Kościoła. Dokument wskazuje m.in. obszary, w których należy rozważyć większe zaangażowanie kobiet, a także wyzwania, związane z różnymi przejawami klerykalizmu, obecnego w zarządzaniu Kościołem. Nie powraca temat diakonatu kobiet. Pojawia się polski wątek: Wanda Półtawska jest wśród 19 kobiet będących przykładem zaangażowania w Kościele.

Kłeby czarnego dymu nad Teheranem

Iran uderza w Izrael i bazy USA; seria ataków w Zatoce Perskiej

USA proszą Izrael, by się w atakach miarkował.

Piuska

Drugi dzień obrad 404. Zebrania Plenarnego KEP

Wczoraj biskupi między innymi spotkali się z przedstawicielami rządu.

Stowarzyszenie Katechetów Świeckich: Projekt „TAK dla religii i etyki w szkole” nie wprowadza przymusowej religii

Stowarzyszenie Katechetów Świeckich: Projekt „TAK dla religii i etyki w szkole” nie wprowadza przymusowej religii

„Przede wszystkim należy jasno podkreślić, że projekt nie wprowadza przymusowej religii w szkołach” – podkreśla w swoim oświadczeniu Stowarzyszenie Katechetów Świeckich w związku z pojawiającymi się w mediach społecznościowych wypowiedziami dotyczącymi obywatelskiego projektu ustawy „TAK dla religii i etyki w szkole”.

USA zniszczyły 10 irańskich statków minowych; Teheran przeprowadził ataki rakietowe na Izrael

USA zniszczyły 10 irańskich statków minowych; Teheran przeprowadził ataki rakietowe na Izrael

Co jeszcze wydarzyło się w nocy?

Komunikat po spotkaniu przedstawicieli rządu z uczestnikami zebrania plenarnego Episkopatu

Komunikat po spotkaniu przedstawicieli rządu z uczestnikami zebrania plenarnego Episkopatu

Tematem m.in. aktualna sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa.

Jan Paweł II: Dlaczego mamy pościć? Posłuchaj archiwalnego nagrania!

Jan Paweł II: Dlaczego mamy pościć? Posłuchaj archiwalnego nagrania!

Co powiedział papież w pierwszym Wielkim Poście swego pontyfikatu?

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 11.03.2026
« » Marzec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
15°C Środa
dzień
16°C Środa
wieczór
13°C Czwartek
noc
9°C Czwartek
rano
wiecej »
 