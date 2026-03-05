Zgodnie z postanowieniem prezydenta Karola Nawrockiego od 5 do 31 marca 2026 r. do 150 żołnierzy może zostać zaangażowanych przy ewakuacji z krajów Bliskiego Wschodu obywateli polskich, w szczególności osób wymagających wsparcia medycznego.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki podpisał we środę postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego BLISKI WSCHÓD w działaniach ewakuacji obywateli Rzeczypospolitej Polskiej przebywających w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Egipcie, Izraelu, Katarze, Kuwejcie, Omanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich - poinformowało na swojej stronie prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Działania realizowane będą z wykorzystaniem wojskowych statków powietrznych we współudziale z instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo obywateli RP, a ich koordynację poprowadzi Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Wojsko Polskie pozostaje w gotowości do niesienia pomocy obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej - wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna - podkreśliło w komunikacie Dowództwo Operacyjne. (PAP)

jszt/ san/