info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Wystartowały samoloty Sił Powietrznych RP; wesprą ewakuację Polaków z Bliskiego Wschodu
rss newsletter facebook twitter

Wystartowały samoloty Sił Powietrznych RP; wesprą ewakuację Polaków z Bliskiego Wschodu

Samoloty Sił Powietrznych RP wystartowały z Polski, aby wesprzeć działania związane z ewakuacją polskich obywateli z rejonu Bliskiego Wschodu - poinformowało w czwartek po godz. 6 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

"Rozpoczynają się działania w ramach PKW Bliski Wschód. Samoloty Sił Powietrznych Polski wystartowały z Polski, aby wesprzeć działania związane z ewakuacją obywateli Rzeczypospolitej Polskiej z rejonu Bliskiego Wschodu" - poinformowało na platformie X Dowództwo Operacyjne RSZ.

W środę minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki informował, że samoloty wojskowe, wylecą w czwartek rano do Omanu.

Premier Donald Tusk w środę ogłosił, że podjął decyzję o wykorzystaniu wojskowych samolotów do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu i skierował taki wniosek do prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent RP, zwierzchnik sił zbrojnych podpisał postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód w działaniach ewakuacji polskich obywateli przebywających w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Egipcie, Izraelu, Katarze, Kuwejcie, Omanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Zgodnie z postanowieniem od 5 do 31 marca 2026 r. do 150 żołnierzy może zostać zaangażowanych przy ewakuacji z krajów Bliskiego Wschodu obywateli polskich, w szczególności osób wymagających wsparcia medycznego.

Działania mają być realizowane z wykorzystaniem wojskowych statków powietrznych we współudziale z instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo obywateli RP, a ich koordynację poprowadzi Dowództwo Operacyjne RSZ

Udział dwóch samolotów z wojskową załogą w ewakuacji Polaków z Bliskiego Wchodu zapowiadał wcześniej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który informował, że w misji wezmą udział dwa samoloty specjalne Boeing-737

"Wojsko Polskie jest gotowe do ewakuacji naszych rodaków z Bliskiego Wschodu. Jutro rano dwa samoloty specjalne Boeing-737 z wojskową załogą rozpoczną misję ewakuacyjną. Do ewakuacji MSZ zgłosił w pierwszej kolejności ponad 100 osób, które potrzebują wsparcia medycznego" - napisał w środę na platformie X Kosiniak-Kamysz.

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran w sobotę, 28 lutego, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie, w wyniku czego wiele linii lotniczy anulowało swoje loty w regionie.

Sztuczna inteligencja

PAP DODANE 04.03.2026

"Washington Post": Pentagon używa modelu AI Anthropic do wyboru celów w Iranie

Wtedy nie ma zbrodni, nie ma pomyłek, jest błąd sztucznej inteligencji. »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 05.03.2026 07:26

TAGI| KONFLIKT, MON, OBRONNOŚĆ, PAP, POLITYKA, WOJNA

PRZECZYTAJ TAKŻE
"Washington Post": Pentagon używa modelu AI Anthropic do wyboru celów w Iranie | Iran uderza w Izrael i bazy USA; seria ataków w Zatoce Perskiej | Szef MSZ za możliwością opłat za powrót rządowymi samolotami z miejsc objętych wcześniej ostrzeżeniami | Dziś o godz. 15 prezydent spotka się z premierem, szefem MON i prezesem NBP | Trump zapowiada silne uderzenie na Iran
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Tyle zrobić możemy

Andrzej Macura

Tyle zrobić możemy

Ciekawe, że wszechmocny Bóg, który z niczego stworzył cały świat ma problem z ludzkim sercem...

Czym się karmimy

Katarzyna Solecka

Czym się karmimy

Zadziwiające czasem. Zadziwiające, czym się karmimy, po co sięgamy, aby się nasycić. Wciąż tyle pomysłów przychodzi nam do głowy, tyle otwiera się możliwości. Niekiedy każde spotkanie, każda czynność czy chwila przynoszą nowe inspiracje. Kęs po kęsie napełniamy (duchowe) żołądki, odzyskujemy siły. Ruszamy dalej.

Veselé Velikonoce

Piotr Drzyzga

Veselé Velikonoce

Czyli znowu ta Conchita w natarciu…

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Przewodniczący episkopatu Ukrainy: Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu i Polakom

Przewodniczący episkopatu Ukrainy: Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu i Polakom

O sytuacji Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego na Ukrainie mówił podczas 404 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski bp Witalij Skomarowski. W rozmowie z KAI przewodniczący ukraińskiego episkopatu podziękował Polakom za pamięć, modlitwę i wszelką możliwą pomoc w czasie trwajacej już ponad cztery lata wojny. "Solidarność ludzi z całego świata oraz modlitwa za Ukrainę dodają nam siły i nadziei, że przetrwamy ten trudny czas" - podkreślił bp Skomarowski.

Wziąć pieniądze łatwo. Gorzej z oddaniem...

Wykorzystanie zysku NBP jest możliwe i nie wiąże się z ryzykiem inflacji

A Europa bardzo chce nam pożyczyć na swoich zasadach.

Caritas zachęca do wspólnego przygotowania 50 tys. paczek świątecznych

Caritas zachęca do wspólnego przygotowania 50 tys. paczek świątecznych

Zebrane artykuły trafią na wielkanocne stoły najbardziej potrzebujących.

Leon XIV: Kościół nie może nigdy zamykać się w sobie, lecz jest otwarty na wszystkich i jest dla wszystkich

Leon XIV: Kościół nie może nigdy zamykać się w sobie, lecz jest otwarty na wszystkich i jest dla wszystkich

Kościół to Lud Boży, który czerpie swoje istnienie z Ciała Chrystusa  i który sam jest Ciałem Chrystusa, składa się ludzi pochodzących ze wszystkich ludów ziemi. Jego zasadą jednoczącą nie jest język, kultura, pochodzenie etniczne, ale wiara w Chrystusa – powiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Kontynuując cykl katechez poświęcony dokumentom II Soboru Watykańskiego Ojciec Święty mówił dziś w oparciu o konstytucję dogmatyczną Lumen gentium o Kościele jako Ludzie Bożym.

Somalia: alarm ONZ w sprawie nowego kryzysu żywnościowego

Somalia: alarm ONZ w sprawie nowego kryzysu żywnościowego

Ponad 6 milionów osób zagrożonych jest głodem.

Synod: Wanda Półtawska wzorem kobiety zaangażowanej w Kościele

Synod: Wanda Półtawska wzorem kobiety zaangażowanej w Kościele

Opublikowano raport grupy roboczej Synodu o synodalności, która zajmowała się kwestią obecności kobiet w życiu i kierownictwie Kościoła. Dokument wskazuje m.in. obszary, w których należy rozważyć większe zaangażowanie kobiet, a także wyzwania, związane z różnymi przejawami klerykalizmu, obecnego w zarządzaniu Kościołem. Nie powraca temat diakonatu kobiet. Pojawia się polski wątek: Wanda Półtawska jest wśród 19 kobiet będących przykładem zaangażowania w Kościele.

Kłeby czarnego dymu nad Teheranem

Iran uderza w Izrael i bazy USA; seria ataków w Zatoce Perskiej

USA proszą Izrael, by się w atakach miarkował.

Piuska

Drugi dzień obrad 404. Zebrania Plenarnego KEP

Wczoraj biskupi między innymi spotkali się z przedstawicielami rządu.

Stowarzyszenie Katechetów Świeckich: Projekt „TAK dla religii i etyki w szkole” nie wprowadza przymusowej religii

Stowarzyszenie Katechetów Świeckich: Projekt „TAK dla religii i etyki w szkole” nie wprowadza przymusowej religii

„Przede wszystkim należy jasno podkreślić, że projekt nie wprowadza przymusowej religii w szkołach” – podkreśla w swoim oświadczeniu Stowarzyszenie Katechetów Świeckich w związku z pojawiającymi się w mediach społecznościowych wypowiedziami dotyczącymi obywatelskiego projektu ustawy „TAK dla religii i etyki w szkole”.

USA zniszczyły 10 irańskich statków minowych; Teheran przeprowadził ataki rakietowe na Izrael

USA zniszczyły 10 irańskich statków minowych; Teheran przeprowadził ataki rakietowe na Izrael

Co jeszcze wydarzyło się w nocy?

Komunikat po spotkaniu przedstawicieli rządu z uczestnikami zebrania plenarnego Episkopatu

Komunikat po spotkaniu przedstawicieli rządu z uczestnikami zebrania plenarnego Episkopatu

Tematem m.in. aktualna sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa.

Jan Paweł II: Dlaczego mamy pościć? Posłuchaj archiwalnego nagrania!

Jan Paweł II: Dlaczego mamy pościć? Posłuchaj archiwalnego nagrania!

Co powiedział papież w pierwszym Wielkim Poście swego pontyfikatu?

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 11.03.2026
« » Marzec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
15°C Środa
dzień
16°C Środa
wieczór
13°C Czwartek
noc
9°C Czwartek
rano
wiecej »
 