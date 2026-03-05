info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Weszły w życie przepisy dotyczące samorządu psychologów
Weszły w życie przepisy dotyczące samorządu psychologów

Weszły w życie przepisy dotyczące samorządu psychologów  
JACEK ZAWADZKI / Foto Gość Sejm RP

W czwartek weszły w życie przepisy dotyczące utworzenia samorządu zawodowego psychologów. Psycholog za wpis do spisu psychologów zapłaci 50 zł. Spis umożliwi zorganizowanie pierwszych wyborów do samorządu zawodowego.

Większość przepisów uchwalonej w styczniu ustawy o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowych psychologów zacznie obowiązywać w 2028 r.

W czwartek weszła w życie część przepisów, które zakładają, że minister pracy przeprowadzi spis psychologów, który ma następnie służyć zorganizowaniu pierwszych wyborów do samorządu psychologów. Opłata za wpis do spisu psychologów to 50 zł, a pieniądze zasilą budżet państwa. Spis ma się odbywać w systemie teleinformatycznym, który umożliwi zgłoszenie w formie elektronicznej np. przy użyciu profilu zaufanego.

Rozpoczęcie działalności samorządu psychologów będzie dofinansowana z budżetu państwa dotacją celową w wysokości do 2 mln zł.

Ustawa zakłada, że minister pracy powoła Komitet Organizacyjny Izb Psychologów. Kandydatów do komitetu będą mogły zgłaszać ogólnopolskie stowarzyszenia zrzeszające psychologów i związki zawodowe psychologów, działające przez co najmniej trzy lata. Komitet opracuje i uchwali regulamin pierwszego Krajowego Zjazdu. Pierwszy zjazd powinien się odbyć w ciągu roku od powołania komitetu.

Ustawa o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów ma uporządkować stan prawny, ponieważ ustawa o zawodzie psychologa z 2001 r. nie funkcjonuje. Nie wydano do niej rozporządzeń wykonawczych. Nigdy nie ukonstytuował się samorząd psychologów.

Ustawa wprowadza definicję świadczeń psychologicznych, określa zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu. Na mocy jej przepisów powstać ma rejestr psychologów, który umożliwi sprawdzenie, czy osoba podająca się za psychologa, faktycznie nim jest. Ponadto przewiduje utworzenie samorządu zawodowego psychologów, który ma podlegać nadzorowi ministra pacy oraz uchwalenie Kodeksu etyki zawodowej psychologów.

Do wykazu świadczeń psychologicznej nie włączono psychoterapii. Psycholog będzie mógł prowadzić psychoterapię na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

PAP |

dodane 05.03.2026 07:53

TAGI| NAUKA, PAP, PRAWO, PSYCHOLOGIA, SEJM

