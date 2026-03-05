Weszły w życie przepisy dotyczące samorządu psychologów  

W czwartek weszły w życie przepisy dotyczące utworzenia samorządu zawodowego psychologów. Psycholog za wpis do spisu psychologów zapłaci 50 zł. Spis umożliwi zorganizowanie pierwszych wyborów do samorządu zawodowego.
Większość przepisów uchwalonej w styczniu ustawy o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowych psychologów zacznie obowiązywać w 2028 r.
W czwartek weszła w życie część przepisów, które zakładają, że minister pracy przeprowadzi spis psychologów, który ma następnie służyć zorganizowaniu pierwszych wyborów do samorządu psychologów. Opłata za wpis do spisu psychologów to 50 zł, a pieniądze zasilą budżet państwa. Spis ma się odbywać w systemie teleinformatycznym, który umożliwi zgłoszenie w formie elektronicznej np. przy użyciu profilu zaufanego.
Rozpoczęcie działalności samorządu psychologów będzie dofinansowana z budżetu państwa dotacją celową w wysokości do 2 mln zł.
Ustawa zakłada, że minister pracy powoła Komitet Organizacyjny Izb Psychologów. Kandydatów do komitetu będą mogły zgłaszać ogólnopolskie stowarzyszenia zrzeszające psychologów i związki zawodowe psychologów, działające przez co najmniej trzy lata. Komitet opracuje i uchwali regulamin pierwszego Krajowego Zjazdu. Pierwszy zjazd powinien się odbyć w ciągu roku od powołania komitetu.
Ustawa o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów ma uporządkować stan prawny, ponieważ ustawa o zawodzie psychologa z 2001 r. nie funkcjonuje. Nie wydano do niej rozporządzeń wykonawczych. Nigdy nie ukonstytuował się samorząd psychologów.
Ustawa wprowadza definicję świadczeń psychologicznych, określa zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu. Na mocy jej przepisów powstać ma rejestr psychologów, który umożliwi sprawdzenie, czy osoba podająca się za psychologa, faktycznie nim jest. Ponadto przewiduje utworzenie samorządu zawodowego psychologów, który ma podlegać nadzorowi ministra pacy oraz uchwalenie Kodeksu etyki zawodowej psychologów.
Do wykazu świadczeń psychologicznej nie włączono psychoterapii. Psycholog będzie mógł prowadzić psychoterapię na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
O sytuacji Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego na Ukrainie mówił podczas 404 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski bp Witalij Skomarowski. W rozmowie z KAI przewodniczący ukraińskiego episkopatu podziękował Polakom za pamięć, modlitwę i wszelką możliwą pomoc w czasie trwajacej już ponad cztery lata wojny. "Solidarność ludzi z całego świata oraz modlitwa za Ukrainę dodają nam siły i nadziei, że przetrwamy ten trudny czas" - podkreślił bp Skomarowski.
Kościół to Lud Boży, który czerpie swoje istnienie z Ciała Chrystusa i który sam jest Ciałem Chrystusa, składa się ludzi pochodzących ze wszystkich ludów ziemi. Jego zasadą jednoczącą nie jest język, kultura, pochodzenie etniczne, ale wiara w Chrystusa – powiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Kontynuując cykl katechez poświęcony dokumentom II Soboru Watykańskiego Ojciec Święty mówił dziś w oparciu o konstytucję dogmatyczną Lumen gentium o Kościele jako Ludzie Bożym.
Opublikowano raport grupy roboczej Synodu o synodalności, która zajmowała się kwestią obecności kobiet w życiu i kierownictwie Kościoła. Dokument wskazuje m.in. obszary, w których należy rozważyć większe zaangażowanie kobiet, a także wyzwania, związane z różnymi przejawami klerykalizmu, obecnego w zarządzaniu Kościołem. Nie powraca temat diakonatu kobiet. Pojawia się polski wątek: Wanda Półtawska jest wśród 19 kobiet będących przykładem zaangażowania w Kościele.
„Przede wszystkim należy jasno podkreślić, że projekt nie wprowadza przymusowej religii w szkołach” – podkreśla w swoim oświadczeniu Stowarzyszenie Katechetów Świeckich w związku z pojawiającymi się w mediach społecznościowych wypowiedziami dotyczącymi obywatelskiego projektu ustawy „TAK dla religii i etyki w szkole”.
