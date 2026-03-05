Przedstawiona przez prezydenta i prezesa NBP propozycja "polski SAFE 0 proc." to realna alternatywa dla SAFE, pozwalająca Polsce podążyć drogą Niemiec czy Szwecji i zbroić się według własnych reguł - uważa były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, poseł PiS Paweł Szrot.
Prezydent Karol Nawrocki i szef NBP Adam Glapiński przedstawili w środę koncepcję "polski SAFE 0 proc.", który ma być alternatywą dla unijnego programu pożyczek na obronność. - Jeszcze w środę wyślę do premiera i szefa MON zaproszenie na spotkanie; w razie potrzeby wyjdę z inicjatywą ustawodawczą - zapowiedział prezydent.
Dziennikarze pytali w czwartek w Sejmie o tę propozycję posła PiS i byłego szefa gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Pawła Szrota.
- To powinna być realna alternatywa dla SAFE, mam nadzieję, że Polska ma teraz szanse podążyć tą drogą, co Niemcy czy Szwecja, czyli zbroić się na własnych zasadach, według własnych reguł - ocenił Szrot.
Dopytywany, czy nie powinno się skorzystać z jednego i drugiego programu odpowiedział, że na razie ze strony rządzących słychać w tej sprawie różne głosy, bo najwyraźniej "Donald Tusk nie ustalił jednolitego przekazu". - Zobaczymy, co rząd ostatecznie powie w tej trudnej dla siebie sytuacji - ocenił Szrot.
Zdaniem Szrota, członka sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, środowa wspólna konferencja prezesa NBP i prezydenta nie była naruszeniem apolityczności banku centralnego. - To, że prezes Narodowego Banku Polskiego współpracuje z konstytucyjną głową państwa polskiego to jest wykonywanie konstytucji, a nie jej naruszenie - powiedział polityk PiS.
Polska jest największym beneficjentem unijnego programu pożyczek SAFE - może z niego pozyskać ok. 43,7 mld euro, czyli prawie 200 mld zł. Według deklaracji rządu, 89 proc. środków z SAFE ma trafić do polskich firm zbrojeniowych, w tym do MESKA. Pieniądze mają zostać przeznaczone na wzmocnienie bezpieczeństwa Polski. Chodzi o realizację potrzeb wojska, wsparcie Policji i Straży Granicznej oraz ochronę cyberprzestrzeni.
Zadziwiające czasem. Zadziwiające, czym się karmimy, po co sięgamy, aby się nasycić. Wciąż tyle pomysłów przychodzi nam do głowy, tyle otwiera się możliwości. Niekiedy każde spotkanie, każda czynność czy chwila przynoszą nowe inspiracje. Kęs po kęsie napełniamy (duchowe) żołądki, odzyskujemy siły. Ruszamy dalej.
O sytuacji Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego na Ukrainie mówił podczas 404 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski bp Witalij Skomarowski. W rozmowie z KAI przewodniczący ukraińskiego episkopatu podziękował Polakom za pamięć, modlitwę i wszelką możliwą pomoc w czasie trwajacej już ponad cztery lata wojny. "Solidarność ludzi z całego świata oraz modlitwa za Ukrainę dodają nam siły i nadziei, że przetrwamy ten trudny czas" - podkreślił bp Skomarowski.
Kościół to Lud Boży, który czerpie swoje istnienie z Ciała Chrystusa i który sam jest Ciałem Chrystusa, składa się ludzi pochodzących ze wszystkich ludów ziemi. Jego zasadą jednoczącą nie jest język, kultura, pochodzenie etniczne, ale wiara w Chrystusa – powiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Kontynuując cykl katechez poświęcony dokumentom II Soboru Watykańskiego Ojciec Święty mówił dziś w oparciu o konstytucję dogmatyczną Lumen gentium o Kościele jako Ludzie Bożym.
Opublikowano raport grupy roboczej Synodu o synodalności, która zajmowała się kwestią obecności kobiet w życiu i kierownictwie Kościoła. Dokument wskazuje m.in. obszary, w których należy rozważyć większe zaangażowanie kobiet, a także wyzwania, związane z różnymi przejawami klerykalizmu, obecnego w zarządzaniu Kościołem. Nie powraca temat diakonatu kobiet. Pojawia się polski wątek: Wanda Półtawska jest wśród 19 kobiet będących przykładem zaangażowania w Kościele.
„Przede wszystkim należy jasno podkreślić, że projekt nie wprowadza przymusowej religii w szkołach” – podkreśla w swoim oświadczeniu Stowarzyszenie Katechetów Świeckich w związku z pojawiającymi się w mediach społecznościowych wypowiedziami dotyczącymi obywatelskiego projektu ustawy „TAK dla religii i etyki w szkole”.
