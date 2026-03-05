Zaangażowanie NBP w zaproponowany "polski SAFE 0 proc." będzie realizowane wyłącznie w granicach prawa i mandatu banku - powiedział w czwartek prezes Narodowego Banku Centralnego Adam Glapiński. Dodał, że rezerwy banku centralnego, w tym złota nie będą uszczuplane.

- Mam tu na myśli zarówno Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, jak i przepisy ustawy o NBP - podkreślił prezes.

Glapiński zapewnił, że działania związane z programem SAFE 0 proc., którego opracowanie zapowiedzieli w środę prezydent Karol Nawrocki i prezes NBP, nie będą prowadzić do uszczuplenia rezerw NBP, w tym tych w złocie.

- Te rezerwy zgromadziliśmy w innym celu - ważnym celu państwowym, jakim jest zapewnienie stabilnej, bezpiecznej pozycji Polski jako kraju stabilnego, finansowo, gospodarczo, politycznie, militarnie. (...) Zarząd podjął decyzję, żeby 700 ton złota zgromadzić, do tego będziemy dążyć - podkreślił Glapiński.

Prezes banku centralnego odniósł się też do możliwości skupowania obligacji państwowych przez NBP.

- Muszą być określone przesłanki prawne w Europejskim Systemie Banków Centralnych, kiedy banki centralne mogą prowadzić politykę luzowania ilościowego. Stopy procentowe muszą być na zerze, musi być stagnacja albo recesja. (...) I wtedy jest możliwe luzowanie ilościowe, czyli na wtórnym rynku możliwy jest skup papierów dłużnych Skarbu Państwa przez bank centralny. Tylko wtedy i wyłącznie wtedy - podkreślił Glapiński.

Zaznaczył, że obecnie nie ma takiej sytuacji. Stopy procentowe nie są zerowe, a wzrost gospodarczy jest szybki.

Na koniec konferencji prezes NBP wyraził swoją opinię ws. znaczenia liczby ludzi z wykształceniem politechnicznym na wzrost gospodarczy. Jak przyznał, sam nie jest z zamiłowania matematykiem.

Na koniec konferencji prezes NBP wyraził swoją opinię ws. znaczenia liczby ludzi z wykształceniem politechnicznym na wzrost gospodarczy.