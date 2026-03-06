Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Oliwa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie dokonania co najmniej siedmiu zabiegów przerwania ciąży z naruszeniem przepisów ustawy. Postępowanie zostało wszczęte po zawiadomieniu o przestępstwie złożonym przez Fundację Życie i Rodzina w Warszawie.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński poinformował w piątek, że Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Oliwa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie dokonania w 2025 roku w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku co najmniej siedmiu zabiegów przerwania ciąży z naruszeniem przepisów ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

Jak wynika z informacji prokuratury, co najmniej dwa zabiegi miały być przeprowadzone poprzez podanie chlorku potasu w okresie, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej.

Postępowanie zostało wszczęte 27 lutego br. po zawiadomieniu o przestępstwie złożonym przez Fundację Życie i Rodzina w Warszawie.

- W celu zweryfikowania okoliczności podnoszonych w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa, w ramach czynności sprawdzających, prokurator kilkakrotnie zwracał się do szpitala o wydanie dokumentacji medycznej dot. przeprowadzonych zabiegów przerwania ciąży oraz o informację o zastosowanych procedurach medycznych - dodał prokurator Duszyński.

Jak podała prokuratura, szpital odmówił udostepnienia żądanej dokumentacji (zanonimizowanej - bez danych pacjentek) jak i informacji w tym zakresie. Wobec niemożności zweryfikowania okoliczności przeprowadzenia zabiegów w szpitalu, niezbędne stało się przeprowadzenie postępowania przygotowawczego - poinformowała prokuratura.