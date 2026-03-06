info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Marta Nawrocka: prawdziwa odwaga to nieodpowiadanie nienawiścią na nienawiść
Marta Nawrocka: prawdziwa odwaga to nieodpowiadanie nienawiścią na nienawiść

Pierwsza Dama, Marta Nawrocka  
Paweł Supernak /PAP/EPA Pierwsza Dama, Marta Nawrocka
Podczas wystąpienia inaugurującego konferencję Polka XXI wieku.

Prawdziwa odwaga to rozmowa nawet z tymi, którzy się z nami nie zgadzają, to nieodpowiadanie nienawiścią na nienawiść - powiedziała w piątek pierwsza dama Marta Nawrocka podczas wystąpienia inaugurującego konferencję Polka XXI wieku.

Wystąpienie Marty Nawrockiej otworzyło odbywającą się w Warszawie konferencję Polka XXI wieku. Tematem przewodnim wydarzenia jest odwaga, a patronką - Maria Skłodowska-Curie.

- Prawdziwa odwaga nie polega na tym, by krzyczeć jak najgłośniej. Prawdziwa odwaga to pomagać drugiemu człowiekowi wtedy, gdy inni odwracają wzrok. To odwaga, by rozmawiać nawet z tymi, którzy z nami się nie zgadzają. To odwaga, by nie odpowiadać nienawiścią na nienawiść - powiedziała.

Podkreśliła, że dla niej odwaga zawsze była czymś bardzo osobistym.

- W życiu podjęłam wiele decyzji, której jej wymagały. Bez wiary, odwagi i wsparcia byłoby mi na pewno trudniej. Dziś mogę powiedzieć, że wybrałam słusznie, bo nie uległam lękowi. Wybrałam życie - podkreśliła Nawrocka.

Wyjaśniła, że "tylko wtedy, gdy człowiek ma wartości, wie kim jest, a gdy ma odwagę, potrafi tym wartościom pozostać wierny i dopiero wtedy pojawia się ta prawdziwa wolność".

- Wolność, która nie jest modą, wolność, która nie jest chwilowym nastrojem, ale wolność, która pozwala powiedzieć: wiem, kim jestem, nikogo nie muszę udawać. Odwaga to siła, która otwiera drzwi, kiedy inni widzą tylko ściany. To siła, która pozwala pozostać sobą, nawet kiedy mierzymy się z krytyką, hejtem czy z niezrozumieniem - zaznaczyła małżonka prezydenta Karola Nawrockiego.

W ramach konferencji Polka XXI wieku zaplanowano panele i wystąpienia dotyczące m.in. udziału kobiet w budowaniu obronności Polski, wyzwań emocjonalnych i zdrowia psychicznego Polek, budowania niezależności finansowej oraz osiągnięć kobiet w nauce, technologii i medycynie. Wśród gości znalazły się m.in. lady Fiona Carnarvon (pisarka, animatorka życia społecznego i kultury, blisko związana z brytyjską rodziną królewską), ppłk Anna Czajkowska-Małachowska (Wojska Obrony Terytorialnej), Anna Maria Dyner (PISM), prof. dr hab. Marta Miączyńska (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie) oraz Antonia Ferrier (analityk i ekspert ds. polityki międzynarodowej, założycielka think tanku En Avant Strategies).

PAP |

dodane 06.03.2026 13:25

TAGI| PAP, PIERWSZA DAMA, PREZYDENT RP, RODZINA, SPOŁECZEŃSTWO

