Prawdziwa odwaga to rozmowa nawet z tymi, którzy się z nami nie zgadzają, to nieodpowiadanie nienawiścią na nienawiść - powiedziała w piątek pierwsza dama Marta Nawrocka podczas wystąpienia inaugurującego konferencję Polka XXI wieku.
Wystąpienie Marty Nawrockiej otworzyło odbywającą się w Warszawie konferencję Polka XXI wieku. Tematem przewodnim wydarzenia jest odwaga, a patronką - Maria Skłodowska-Curie.
- Prawdziwa odwaga nie polega na tym, by krzyczeć jak najgłośniej. Prawdziwa odwaga to pomagać drugiemu człowiekowi wtedy, gdy inni odwracają wzrok. To odwaga, by rozmawiać nawet z tymi, którzy z nami się nie zgadzają. To odwaga, by nie odpowiadać nienawiścią na nienawiść - powiedziała.
Podkreśliła, że dla niej odwaga zawsze była czymś bardzo osobistym.
- W życiu podjęłam wiele decyzji, której jej wymagały. Bez wiary, odwagi i wsparcia byłoby mi na pewno trudniej. Dziś mogę powiedzieć, że wybrałam słusznie, bo nie uległam lękowi. Wybrałam życie - podkreśliła Nawrocka.
Wyjaśniła, że "tylko wtedy, gdy człowiek ma wartości, wie kim jest, a gdy ma odwagę, potrafi tym wartościom pozostać wierny i dopiero wtedy pojawia się ta prawdziwa wolność".
- Wolność, która nie jest modą, wolność, która nie jest chwilowym nastrojem, ale wolność, która pozwala powiedzieć: wiem, kim jestem, nikogo nie muszę udawać. Odwaga to siła, która otwiera drzwi, kiedy inni widzą tylko ściany. To siła, która pozwala pozostać sobą, nawet kiedy mierzymy się z krytyką, hejtem czy z niezrozumieniem - zaznaczyła małżonka prezydenta Karola Nawrockiego.
W ramach konferencji Polka XXI wieku zaplanowano panele i wystąpienia dotyczące m.in. udziału kobiet w budowaniu obronności Polski, wyzwań emocjonalnych i zdrowia psychicznego Polek, budowania niezależności finansowej oraz osiągnięć kobiet w nauce, technologii i medycynie. Wśród gości znalazły się m.in. lady Fiona Carnarvon (pisarka, animatorka życia społecznego i kultury, blisko związana z brytyjską rodziną królewską), ppłk Anna Czajkowska-Małachowska (Wojska Obrony Terytorialnej), Anna Maria Dyner (PISM), prof. dr hab. Marta Miączyńska (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie) oraz Antonia Ferrier (analityk i ekspert ds. polityki międzynarodowej, założycielka think tanku En Avant Strategies).
Ciekawe, że wszechmocny Bóg, który z niczego stworzył cały świat ma problem z ludzkim sercem...
Zadziwiające czasem. Zadziwiające, czym się karmimy, po co sięgamy, aby się nasycić. Wciąż tyle pomysłów przychodzi nam do głowy, tyle otwiera się możliwości. Niekiedy każde spotkanie, każda czynność czy chwila przynoszą nowe inspiracje. Kęs po kęsie napełniamy (duchowe) żołądki, odzyskujemy siły. Ruszamy dalej.
O sytuacji Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego na Ukrainie mówił podczas 404 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski bp Witalij Skomarowski. W rozmowie z KAI przewodniczący ukraińskiego episkopatu podziękował Polakom za pamięć, modlitwę i wszelką możliwą pomoc w czasie trwajacej już ponad cztery lata wojny. "Solidarność ludzi z całego świata oraz modlitwa za Ukrainę dodają nam siły i nadziei, że przetrwamy ten trudny czas" - podkreślił bp Skomarowski.
A Europa bardzo chce nam pożyczyć na swoich zasadach.
Zebrane artykuły trafią na wielkanocne stoły najbardziej potrzebujących.
Kościół to Lud Boży, który czerpie swoje istnienie z Ciała Chrystusa i który sam jest Ciałem Chrystusa, składa się ludzi pochodzących ze wszystkich ludów ziemi. Jego zasadą jednoczącą nie jest język, kultura, pochodzenie etniczne, ale wiara w Chrystusa – powiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Kontynuując cykl katechez poświęcony dokumentom II Soboru Watykańskiego Ojciec Święty mówił dziś w oparciu o konstytucję dogmatyczną Lumen gentium o Kościele jako Ludzie Bożym.
Ponad 6 milionów osób zagrożonych jest głodem.
Opublikowano raport grupy roboczej Synodu o synodalności, która zajmowała się kwestią obecności kobiet w życiu i kierownictwie Kościoła. Dokument wskazuje m.in. obszary, w których należy rozważyć większe zaangażowanie kobiet, a także wyzwania, związane z różnymi przejawami klerykalizmu, obecnego w zarządzaniu Kościołem. Nie powraca temat diakonatu kobiet. Pojawia się polski wątek: Wanda Półtawska jest wśród 19 kobiet będących przykładem zaangażowania w Kościele.
USA proszą Izrael, by się w atakach miarkował.
Wczoraj biskupi między innymi spotkali się z przedstawicielami rządu.
„Przede wszystkim należy jasno podkreślić, że projekt nie wprowadza przymusowej religii w szkołach” – podkreśla w swoim oświadczeniu Stowarzyszenie Katechetów Świeckich w związku z pojawiającymi się w mediach społecznościowych wypowiedziami dotyczącymi obywatelskiego projektu ustawy „TAK dla religii i etyki w szkole”.
Co jeszcze wydarzyło się w nocy?
Tematem m.in. aktualna sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa.