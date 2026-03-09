Abstynencja może uratować nawet mocno zniszczoną wątrobę

Międzynarodowe badanie pokazało, że nawet u osób z zaawansowaną marskością wątroby odstawienie alkoholu może umożliwić jej regenerację. Dotąd sądzono, że to niemożliwe.
Badanie kierowane przez ekspertów z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu (Austria), pokazało aż jedna trzecia pacjentów z silnym alkoholowym zwłóknieniem wątroby może doświadczyć wyraźnej regeneracji narządu po odstawieniu alkoholu.
Naukowcy chcieli zbadać osoby z silnym uszkodzeniem wątroby - tzw. zdekompensowaną marskością. To stan, w którym spowodowana nadużywaniem alkoholu marskość powoduje niewydolność wątroby i rozmaite powikłania takie jak encefalopatia, gromadzenie się płynu w jamie brzusznej czy krwawienia z żylaków w przełyku.
Dotąd sądzono, że to stadium, które już się nie cofa.
Do badania włączono 633 pacjentów z marskością wątroby związaną z alkoholem z 17 specjalistycznych ośrodków w Europie i Azji. Wszyscy pacjenci rozpoczęli abstynencję po wystąpieniu epizodów dekompensacji.
W ciągu pięciu lat około jedna trzecia pacjentów osiągnęła całkowite ustąpienie wszystkich powikłań związanych z chorobą wątroby, przy jednoczesnej poprawie jej funkcji. To stan określany jako rekompensacja - wyjaśniają naukowcy.
- Nasze dane wyraźnie pokazują, że nawet po wystąpieniu ciężkich powikłań przebieg marskości wątroby nie musi być nieodwracalny - mówi Benedikt Hofer, współautor pracy opublikowanej na łamach "Journal of Hepatology".
Eksperci podkreślają jednak, że oprócz początkowego stopnia zaawansowania choroby wątroby kluczowym czynnikiem osiągnięcia rekompensacji była przede wszystkim całkowita i wczesna abstynencja od alkoholu.
- Powstrzymanie się od alkoholu może nie tylko zatrzymać postęp choroby, ale u wielu pacjentów nawet doprowadzić do poprawy w marskości. Kluczowe jest jednak to, aby abstynencja została wprowadzona natychmiast po wystąpieniu powikłań - może to ponad dwukrotnie zwiększyć szanse na osiągnięcie rekompensacji - tłumaczy kierujący pracami Thomas Reiberger.
Znaczenie kliniczne takiej poprawy badacze określają jako "uderzające". Żaden z pacjentów, u których doszło do rekompensacji i którzy utrzymywali abstynencję od alkoholu, nie zmarł z przyczyn związanych z chorobą wątroby.
W tej grupie ryzyko rozwoju raka wątroby było również istotnie niższe, a ogólna śmiertelność wyraźnie mniejsza
- Rekompensacja nie jest już wyłącznie pojęciem teoretycznym, lecz stanem o coraz większym znaczeniu klinicznym, który może zasadniczo poprawić rokowanie pacjentów mimo zaawansowanej marskości wątroby - podsumowuje prof. Reiberger.
Naukowcy podkreślają więc znaczenie programów wspierających osoby uzależnione od alkoholu, wyjaśniając, że oszczędzanie na takich inicjatywach szkodzi nie tylko ludziom, ale także budżetowi.
Marek Matacz (PAP)
mat/ agt/
Ciekawe, że wszechmocny Bóg, który z niczego stworzył cały świat ma problem z ludzkim sercem...
Zadziwiające czasem. Zadziwiające, czym się karmimy, po co sięgamy, aby się nasycić. Wciąż tyle pomysłów przychodzi nam do głowy, tyle otwiera się możliwości. Niekiedy każde spotkanie, każda czynność czy chwila przynoszą nowe inspiracje. Kęs po kęsie napełniamy (duchowe) żołądki, odzyskujemy siły. Ruszamy dalej.
O sytuacji Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego na Ukrainie mówił podczas 404 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski bp Witalij Skomarowski. W rozmowie z KAI przewodniczący ukraińskiego episkopatu podziękował Polakom za pamięć, modlitwę i wszelką możliwą pomoc w czasie trwajacej już ponad cztery lata wojny. "Solidarność ludzi z całego świata oraz modlitwa za Ukrainę dodają nam siły i nadziei, że przetrwamy ten trudny czas" - podkreślił bp Skomarowski.
A Europa bardzo chce nam pożyczyć na swoich zasadach.
Zebrane artykuły trafią na wielkanocne stoły najbardziej potrzebujących.
Kościół to Lud Boży, który czerpie swoje istnienie z Ciała Chrystusa i który sam jest Ciałem Chrystusa, składa się ludzi pochodzących ze wszystkich ludów ziemi. Jego zasadą jednoczącą nie jest język, kultura, pochodzenie etniczne, ale wiara w Chrystusa – powiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Kontynuując cykl katechez poświęcony dokumentom II Soboru Watykańskiego Ojciec Święty mówił dziś w oparciu o konstytucję dogmatyczną Lumen gentium o Kościele jako Ludzie Bożym.
Ponad 6 milionów osób zagrożonych jest głodem.
Opublikowano raport grupy roboczej Synodu o synodalności, która zajmowała się kwestią obecności kobiet w życiu i kierownictwie Kościoła. Dokument wskazuje m.in. obszary, w których należy rozważyć większe zaangażowanie kobiet, a także wyzwania, związane z różnymi przejawami klerykalizmu, obecnego w zarządzaniu Kościołem. Nie powraca temat diakonatu kobiet. Pojawia się polski wątek: Wanda Półtawska jest wśród 19 kobiet będących przykładem zaangażowania w Kościele.
USA proszą Izrael, by się w atakach miarkował.
Wczoraj biskupi między innymi spotkali się z przedstawicielami rządu.
„Przede wszystkim należy jasno podkreślić, że projekt nie wprowadza przymusowej religii w szkołach” – podkreśla w swoim oświadczeniu Stowarzyszenie Katechetów Świeckich w związku z pojawiającymi się w mediach społecznościowych wypowiedziami dotyczącymi obywatelskiego projektu ustawy „TAK dla religii i etyki w szkole”.
Co jeszcze wydarzyło się w nocy?
Tematem m.in. aktualna sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa.