Prezydent: podpisałem 167 z 194 przedłożonych mi ustaw

Do tej pory podpisałem 167 ze 194 przedłożonych mi ustaw, więc opowieść o moim rzekomym blokowaniu prac rządu to manipulacja - przekazał w oświadczeniu prezydent Karol Nawrocki. Podkreślił, że składa swój podpis jedynie pod "dobrym prawem", a tam, gdzie wymaga ono zmian - przedstawia własne propozycje.

W poniedziałek rano w oświadczeniu zamieszczonym na portalu X prezydent poinformował o podpisaniu 10 ustaw. Wśród nich znalazły się m.in. przedłożona przez niego ustawa o ochronie polskiej wsi, a także ustawa o zapomogach dla doktorantów, ustawa deregulująca obowiązki administracyjne dla banków spółdzielczych oraz ustawa umożliwiająca zdalne działanie organów fundacji i stowarzyszeń.

Prezydent poinformował również, że łącznie podpisał dotąd 167 ustaw spośród 194, które zostały mu przedłożone. Odnosząc się do zarzutów o blokowanie prac rządu, stwierdził, że jest to "opowieść fałszywa" i forma politycznej manipulacji. Jak podkreślił, składa podpisy jedynie pod "dobrym prawem", a tam, gdzie wymaga ono zmian - przedstawia własne propozycje.

- Moim obowiązkiem jako Prezydenta Rzeczypospolitej jest stać na straży interesów Polaków i budować silną Polskę. I tylko te cele przyświecają wszystkim moim decyzjom. Nie blokuję rządu tam, gdzie mogę, to wręcz pomagam naprawiać jego własne błędy. Tu bowiem nie o politykę chodzi, a o dobro i pomyślność obywateli. Warto by wszyscy o tym pamiętali - zaznaczył Nawrocki.

Odnosząc się do wetowanych przez siebie ustaw ocenił, że wszystkie weta miały charakter konstruktywny. Podkreślił, że gdyby nie sprzeciw wobec niektórych rozwiązań, w Polsce nadal funkcjonowałby m.in. "szereg specjalnych zasad dla Ukraińców", możliwe byłoby lokowanie wiatraków w pobliżu domów oraz preferowane byłoby utrzymywanie strategicznych zapasów energetycznych poza granicami kraju.

Prezydent wskazał też, że wśród ustaw przedłożonych mu przez parlament zabrakło projektów realizujących najważniejsze obietnice obecnej koalicji rządowej.

- Zabrakło ustaw realizujących głośno zapowiadane "100 konkretów" czy zobowiązań innych partii koalicyjnych. Nie pojawiły się projekty dotyczące: wyższej kwoty wolnej od podatku, dopłat do wynajmu mieszkań dla młodych, akademików dla studentów za złotówkę czy bonów stomatologicznych dla dzieci - podkreślił prezydent.

Przypomniał przy tym, że sam przedstawił 16 inicjatyw ustawodawczych, w tym projekty obniżające ceny prądu dla rodzin i firm, podwyższające drugi próg podatkowy, obniżające podatki dla rodzin wychowujących dwoje dzieci oraz zapewniające waloryzację emerytur. Jak zaznaczył, 15 z tych projektów nie było dotąd procedowanych przez rząd i większość parlamentarną.