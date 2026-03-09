Prezydent: podpisałem 167 z 194 przedłożonych mi ustaw

Zarzuty o blokowaniu prac rządu to manipulacja.
Do tej pory podpisałem 167 ze 194 przedłożonych mi ustaw, więc opowieść o moim rzekomym blokowaniu prac rządu to manipulacja - przekazał w oświadczeniu prezydent Karol Nawrocki. Podkreślił, że składa swój podpis jedynie pod "dobrym prawem", a tam, gdzie wymaga ono zmian - przedstawia własne propozycje.
W poniedziałek rano w oświadczeniu zamieszczonym na portalu X prezydent poinformował o podpisaniu 10 ustaw. Wśród nich znalazły się m.in. przedłożona przez niego ustawa o ochronie polskiej wsi, a także ustawa o zapomogach dla doktorantów, ustawa deregulująca obowiązki administracyjne dla banków spółdzielczych oraz ustawa umożliwiająca zdalne działanie organów fundacji i stowarzyszeń.
Prezydent poinformował również, że łącznie podpisał dotąd 167 ustaw spośród 194, które zostały mu przedłożone. Odnosząc się do zarzutów o blokowanie prac rządu, stwierdził, że jest to "opowieść fałszywa" i forma politycznej manipulacji. Jak podkreślił, składa podpisy jedynie pod "dobrym prawem", a tam, gdzie wymaga ono zmian - przedstawia własne propozycje.
- Moim obowiązkiem jako Prezydenta Rzeczypospolitej jest stać na straży interesów Polaków i budować silną Polskę. I tylko te cele przyświecają wszystkim moim decyzjom. Nie blokuję rządu tam, gdzie mogę, to wręcz pomagam naprawiać jego własne błędy. Tu bowiem nie o politykę chodzi, a o dobro i pomyślność obywateli. Warto by wszyscy o tym pamiętali - zaznaczył Nawrocki.
Odnosząc się do wetowanych przez siebie ustaw ocenił, że wszystkie weta miały charakter konstruktywny. Podkreślił, że gdyby nie sprzeciw wobec niektórych rozwiązań, w Polsce nadal funkcjonowałby m.in. "szereg specjalnych zasad dla Ukraińców", możliwe byłoby lokowanie wiatraków w pobliżu domów oraz preferowane byłoby utrzymywanie strategicznych zapasów energetycznych poza granicami kraju.
Prezydent wskazał też, że wśród ustaw przedłożonych mu przez parlament zabrakło projektów realizujących najważniejsze obietnice obecnej koalicji rządowej.
- Zabrakło ustaw realizujących głośno zapowiadane "100 konkretów" czy zobowiązań innych partii koalicyjnych. Nie pojawiły się projekty dotyczące: wyższej kwoty wolnej od podatku, dopłat do wynajmu mieszkań dla młodych, akademików dla studentów za złotówkę czy bonów stomatologicznych dla dzieci - podkreślił prezydent.
Przypomniał przy tym, że sam przedstawił 16 inicjatyw ustawodawczych, w tym projekty obniżające ceny prądu dla rodzin i firm, podwyższające drugi próg podatkowy, obniżające podatki dla rodzin wychowujących dwoje dzieci oraz zapewniające waloryzację emerytur. Jak zaznaczył, 15 z tych projektów nie było dotąd procedowanych przez rząd i większość parlamentarną.
Ciekawe, że wszechmocny Bóg, który z niczego stworzył cały świat ma problem z ludzkim sercem...
Zadziwiające czasem. Zadziwiające, czym się karmimy, po co sięgamy, aby się nasycić. Wciąż tyle pomysłów przychodzi nam do głowy, tyle otwiera się możliwości. Niekiedy każde spotkanie, każda czynność czy chwila przynoszą nowe inspiracje. Kęs po kęsie napełniamy (duchowe) żołądki, odzyskujemy siły. Ruszamy dalej.
O sytuacji Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego na Ukrainie mówił podczas 404 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski bp Witalij Skomarowski. W rozmowie z KAI przewodniczący ukraińskiego episkopatu podziękował Polakom za pamięć, modlitwę i wszelką możliwą pomoc w czasie trwajacej już ponad cztery lata wojny. "Solidarność ludzi z całego świata oraz modlitwa za Ukrainę dodają nam siły i nadziei, że przetrwamy ten trudny czas" - podkreślił bp Skomarowski.
A Europa bardzo chce nam pożyczyć na swoich zasadach.
Zebrane artykuły trafią na wielkanocne stoły najbardziej potrzebujących.
Kościół to Lud Boży, który czerpie swoje istnienie z Ciała Chrystusa i który sam jest Ciałem Chrystusa, składa się ludzi pochodzących ze wszystkich ludów ziemi. Jego zasadą jednoczącą nie jest język, kultura, pochodzenie etniczne, ale wiara w Chrystusa – powiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Kontynuując cykl katechez poświęcony dokumentom II Soboru Watykańskiego Ojciec Święty mówił dziś w oparciu o konstytucję dogmatyczną Lumen gentium o Kościele jako Ludzie Bożym.
Ponad 6 milionów osób zagrożonych jest głodem.
Opublikowano raport grupy roboczej Synodu o synodalności, która zajmowała się kwestią obecności kobiet w życiu i kierownictwie Kościoła. Dokument wskazuje m.in. obszary, w których należy rozważyć większe zaangażowanie kobiet, a także wyzwania, związane z różnymi przejawami klerykalizmu, obecnego w zarządzaniu Kościołem. Nie powraca temat diakonatu kobiet. Pojawia się polski wątek: Wanda Półtawska jest wśród 19 kobiet będących przykładem zaangażowania w Kościele.
USA proszą Izrael, by się w atakach miarkował.
Wczoraj biskupi między innymi spotkali się z przedstawicielami rządu.
„Przede wszystkim należy jasno podkreślić, że projekt nie wprowadza przymusowej religii w szkołach” – podkreśla w swoim oświadczeniu Stowarzyszenie Katechetów Świeckich w związku z pojawiającymi się w mediach społecznościowych wypowiedziami dotyczącymi obywatelskiego projektu ustawy „TAK dla religii i etyki w szkole”.
Co jeszcze wydarzyło się w nocy?
Tematem m.in. aktualna sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa.