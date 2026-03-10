info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Komisja do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego małoletnich wśród tematów Zebrania Plenarnego KEP
rss newsletter facebook twitter

Komisja do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego małoletnich wśród tematów Zebrania Plenarnego KEP

Komisja do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego małoletnich wśród tematów Zebrania Plenarnego KEP  

Prace nad powołaniem Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego małoletnich, które będzie jednym z tematów rozpoczynającego się we wtorek Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, trwają od 2023 r. Do tej pory swoją komisję powołała archidiecezja łódzka i sosnowiecka.

Pod koniec ubiegłego roku przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda w wywiadzie dla PAP powiedział, że prace nad powołaniem Komisji "są na ostatniej prostej". Zapewnił, że wypracowany został już projekt dokumentów i trwają ich ostatnie konsultacje. - Jeśli nie będzie większych zmian w tekście, to nie wykluczył, że zostanie on zatwierdzony w czasie najbliższego Zebrania Plenarnego, nawet w marcu.

Przyznał, że tekst nieco różni się od wersji zaproponowanej przez Zespół pracujący pod kierunkiem prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. - Chodziło przede wszystkim o dopracowanie zasad funkcjonowania komisji i jej kompetencji, aby były zgodne zarówno z prawem kanonicznym, wytycznymi Stolicy Apostolskiej, jak i polskim prawem - powiedział. Zastrzegł, że "nie została odrzucona baza, którą wypracowała poprzednia komisja".

- Dobre i precyzyjne zasady funkcjonowania komisji prowadzą do uniknięcia niejasnych sytuacji i różnych interpretacji, które w konsekwencji rodzą chaos i prowadzą do sporów - stwierdził abp Wojda.

W przypadku braku decyzji o powołaniu Komisji, w marcu ma powstać ona w archidiecezji krakowskiej. Oświadczenie rzecznika prasowego archidiecezji ks. Piotra Studnickiego z 2 lutego było konsekwencją zarzutów ujawnionych wobec zmarłego w ubiegłym roku bp. Jana Szkodonia. Tłumacząc, że na gruncie prawa powszechnego i kanonicznego nie można prowadzić dochodzenia w sprawie osoby zmarłej, powiedział też, że "ważne jest powołanie komisji, która pozwoli rzetelnie badać podobne sprawy oraz zapewnić przestrzeń wysłuchania i wsparcia dla osób zgłaszających krzywdę".

Decyzję o rozpoczęciu prac nad powołaniem komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych w Kościele w Polsce biskupi podjęli na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które obradowało w marcu 2023 r. w Warszawie. Na czele zespołu, któremu powierzono pracę nad opracowaniem zasad funkcjonowania komisji, stanął prymas Polski abp Wojciech Polak. Zespół ten wypracował dokumenty, w oparciu o które miała zostać powołana wspomniana komisja.

Podczas czerwcowego Zebrania Plenarnego KEP biskupi w ubiegłym roku biskupi zdecydowali, że zespół abp. Polaka zakończy pracę nad tym projektem. W jego miejsce powołano nowy, na którego czele stanął bp Sławomir Oder. Zapewniał wówczas, że zadaniem nowego gremium będzie dopracowanie kwestii technicznych i prawnych dot. pracy komisji. Zastrzegł wówczas, że kwestie merytoryczne pozostają poza jego kompetencjami.

We wrześniu Rada Prawna KEP pozytywnie ustosunkowała się do rozwiązań zaproponowanych przez zespół bp. Odera. Hierarcha tłumaczył wówczas, że projekt powstała na bazie materiałów wypracowanych przez zespół prymasa abp Wojciecha Polaka.

Roboczą wersję dokumentów biskupi zaakceptowali podczas Zebrania Plenarnego w październiku ub. r. w Gdańsku. Następnie skierowali je do konsultacji z Konferencją Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Zakonnych - Męskich i Żeńskich. Po uzyskaniu ich opinii dokumentacja miała powrócić do Episkopatu Polski. W rozmowie z PAP bp Oder tłumaczył, że na bazie tych opinii będzie można powołać nową Komisję i podpisać porozumienia pomiędzy nią a biskupami oraz między Komisją a poszczególnymi jurysdykcjami zakonnymi.

Prawo kanoniczne nie pozwala bowiem, aby jakakolwiek uchwała Konferencji Episkopatu Polski została narzucona biskupom. W związku z tym, mają oni wolność w przystąpieniu do tej inicjatywy i dlatego uruchomienie formalne Komisji będzie się wiązało z podpisaniem dwustronnych porozumień pomiędzy poszczególnymi biskupami i przełożonymi jurysdykcji zakonnych a tą Komisją.

W ocenie byłego członka Zarządu Fundacji Świętego Józefa KEP (w latach 2020-2023) ks. dr Grzegorza Strzelczyka oraz grupy anonimowych ekspertów "projekt autorstwa bpa Odera zmierza do osłabienia niezależności komisji i daje biskupom możliwość ingerowania w jej prace". Napisali oni w grudniu ub.r. list otwarty w tej sprawie do Konferencji Episkopatu Polski.

Zdaniem ks. Piotra Studnickiego, który w latach 2019-2024 kierował pracami Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży i był członkiem zespołu abpa Wojciecha Polaka, mocno osłabiający niezależność komisji jest zapis dający biskupom możliwość ingerowania w jej prace badawcze, a także brak uprawnień komisji, by wzywać przełożonych kościelnych do wysłuchania lub przekazania informacji.

W rozmowie z PAP na duchowny wyraził w grudniu ub.r. obawy, że "biskupi zdecydują się na jej powołanie, ale nie dadzą jej realnych narzędzi do pracy". "W efekcie będzie się wciąż odbijała od mentalnych oporów i zwyczajnie nie spełni swojego zadania, budząc wielkie rozczarowanie, szczególnie osób skrzywdzonych. W takim wypadku jej powoływanie nie ma żadnego sensu" - ocenił.

W międzyczasie kilka diecezji zdecydowało się powołać podobne gremia u siebie.

Archidiecezja łódzka 14 listopada ub. r. powołała Niezależną Komisję Historyczną ds. Zbadania Przypadków Nadużyć Seksualnych w Archidiecezji Łódzkiej. Zespół złożony został m.in. z sędziego, historyka oraz psychologa. Ma on przygotować raport obejmujący okres od 1945 r. do współczesności.

12 lutego pierwszą część raportu w sprawie wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w diecezji przedstawiła w Dąbrowie Górniczej - Komisja Wyjaśnienie i Naprawa spraw wrażliwych diecezji sosnowieckiej. Ustaliła, że co najmniej 50 nieletnich zostało skrzywdzonych przez osoby reprezentujące instytucje kościelne diecezji. Zdaniem bp. Artura Ważnego raport obnażył grzechy administracyjne: bałagan, brak procedur, milczenie i bagatelizowanie spraw. Powołanie komisji było odpowiedzią na skandale seksualne z udziałem duchownych, które odbiły się szerokim echem w przestrzeni publicznej.

Kilka dni po raporcie w Dąbrowie Górniczej, powołanie Niezależnego Zespołu Prawno-Historycznego, który ma wyjaśnić sprawy osób pokrzywdzonych w Kościele częstochowskim od 1945 roku do chwili obecnej oraz opracować sposoby naprawienia wyrządzonych krzywd - zapowiedział metropolita częstochowski abp Wacława Depo. Poinformowano, że pełny skład zespołu zostanie podany do publicznej wiadomości po marcowym zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. W pracach wezmą udział specjaliści z zakresu prawa kanonicznego i świeckiego, psychologii klinicznej, terapii uzależnień, historii i archiwistyki.

W przypadku braku decyzji o powołaniu Komisji, w marcu ma powstać ona w archidiecezji krakowskiej. Oświadczenie rzecznika prasowego archidiecezji ks. Piotra Studnickiego z 2 lutego było konsekwencją zarzutów ujawnionych wobec zmarłego w ubiegłym roku bp. Jana Szkodonia. Tłumacząc, że na gruncie prawa powszechnego i kanonicznego nie można prowadzić dochodzenia w sprawie osoby zmarłej, powiedział też, że „ważne jest powołanie komisji, która pozwoli rzetelnie badać podobne sprawy oraz zapewnić przestrzeń wysłuchania i wsparcia dla osób zgłaszających krzywdę”.

Identyczną decyzję podjął zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Kupny. „Gdyby nie została powołana komisja ogólnopolska do spraw pedofilii w Kościele, to zapewniam, że powołam niezależną komisję tutaj we Wrocławiu (...) Jestem zdecydowany i przygotowany. Kościół musi się oczyścić, jeśli chce na nowo stać się wiarygodny” - napisał hierarcha na profilu na platformie X.

 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 10.03.2026 09:42

TAGI| EPISKOPAT, KOŚCIÓŁ, PAP, PEDOFILIA, SPOŁECZEŃSTWO

PRZECZYTAJ TAKŻE
Drugi dzień obrad 404. Zebrania Plenarnego KEP | Ks. Sadłoń o fali chrztów dorosłych we Francji: religijne ożywienie na duchowej pustyni | Rozpoczyna się 404. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski | Nowy program nauczania religii w przedszkolach i szkołach | Abp Galbas wezwał wiernych do modlitwy o pokój
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Tyle zrobić możemy

Andrzej Macura

Tyle zrobić możemy

Ciekawe, że wszechmocny Bóg, który z niczego stworzył cały świat ma problem z ludzkim sercem...

Czym się karmimy

Katarzyna Solecka

Czym się karmimy

Zadziwiające czasem. Zadziwiające, czym się karmimy, po co sięgamy, aby się nasycić. Wciąż tyle pomysłów przychodzi nam do głowy, tyle otwiera się możliwości. Niekiedy każde spotkanie, każda czynność czy chwila przynoszą nowe inspiracje. Kęs po kęsie napełniamy (duchowe) żołądki, odzyskujemy siły. Ruszamy dalej.

Veselé Velikonoce

Piotr Drzyzga

Veselé Velikonoce

Czyli znowu ta Conchita w natarciu…

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Przewodniczący episkopatu Ukrainy: Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu i Polakom

Przewodniczący episkopatu Ukrainy: Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu i Polakom

O sytuacji Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego na Ukrainie mówił podczas 404 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski bp Witalij Skomarowski. W rozmowie z KAI przewodniczący ukraińskiego episkopatu podziękował Polakom za pamięć, modlitwę i wszelką możliwą pomoc w czasie trwajacej już ponad cztery lata wojny. "Solidarność ludzi z całego świata oraz modlitwa za Ukrainę dodają nam siły i nadziei, że przetrwamy ten trudny czas" - podkreślił bp Skomarowski.

Wziąć pieniądze łatwo. Gorzej z oddaniem...

Wykorzystanie zysku NBP jest możliwe i nie wiąże się z ryzykiem inflacji

A Europa bardzo chce nam pożyczyć na swoich zasadach.

Caritas zachęca do wspólnego przygotowania 50 tys. paczek świątecznych

Caritas zachęca do wspólnego przygotowania 50 tys. paczek świątecznych

Zebrane artykuły trafią na wielkanocne stoły najbardziej potrzebujących.

Leon XIV: Kościół nie może nigdy zamykać się w sobie, lecz jest otwarty na wszystkich i jest dla wszystkich

Leon XIV: Kościół nie może nigdy zamykać się w sobie, lecz jest otwarty na wszystkich i jest dla wszystkich

Kościół to Lud Boży, który czerpie swoje istnienie z Ciała Chrystusa  i który sam jest Ciałem Chrystusa, składa się ludzi pochodzących ze wszystkich ludów ziemi. Jego zasadą jednoczącą nie jest język, kultura, pochodzenie etniczne, ale wiara w Chrystusa – powiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Kontynuując cykl katechez poświęcony dokumentom II Soboru Watykańskiego Ojciec Święty mówił dziś w oparciu o konstytucję dogmatyczną Lumen gentium o Kościele jako Ludzie Bożym.

Somalia: alarm ONZ w sprawie nowego kryzysu żywnościowego

Somalia: alarm ONZ w sprawie nowego kryzysu żywnościowego

Ponad 6 milionów osób zagrożonych jest głodem.

Synod: Wanda Półtawska wzorem kobiety zaangażowanej w Kościele

Synod: Wanda Półtawska wzorem kobiety zaangażowanej w Kościele

Opublikowano raport grupy roboczej Synodu o synodalności, która zajmowała się kwestią obecności kobiet w życiu i kierownictwie Kościoła. Dokument wskazuje m.in. obszary, w których należy rozważyć większe zaangażowanie kobiet, a także wyzwania, związane z różnymi przejawami klerykalizmu, obecnego w zarządzaniu Kościołem. Nie powraca temat diakonatu kobiet. Pojawia się polski wątek: Wanda Półtawska jest wśród 19 kobiet będących przykładem zaangażowania w Kościele.

Kłeby czarnego dymu nad Teheranem

Iran uderza w Izrael i bazy USA; seria ataków w Zatoce Perskiej

USA proszą Izrael, by się w atakach miarkował.

Piuska

Drugi dzień obrad 404. Zebrania Plenarnego KEP

Wczoraj biskupi między innymi spotkali się z przedstawicielami rządu.

Stowarzyszenie Katechetów Świeckich: Projekt „TAK dla religii i etyki w szkole” nie wprowadza przymusowej religii

Stowarzyszenie Katechetów Świeckich: Projekt „TAK dla religii i etyki w szkole” nie wprowadza przymusowej religii

„Przede wszystkim należy jasno podkreślić, że projekt nie wprowadza przymusowej religii w szkołach” – podkreśla w swoim oświadczeniu Stowarzyszenie Katechetów Świeckich w związku z pojawiającymi się w mediach społecznościowych wypowiedziami dotyczącymi obywatelskiego projektu ustawy „TAK dla religii i etyki w szkole”.

USA zniszczyły 10 irańskich statków minowych; Teheran przeprowadził ataki rakietowe na Izrael

USA zniszczyły 10 irańskich statków minowych; Teheran przeprowadził ataki rakietowe na Izrael

Co jeszcze wydarzyło się w nocy?

Komunikat po spotkaniu przedstawicieli rządu z uczestnikami zebrania plenarnego Episkopatu

Komunikat po spotkaniu przedstawicieli rządu z uczestnikami zebrania plenarnego Episkopatu

Tematem m.in. aktualna sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa.

Jan Paweł II: Dlaczego mamy pościć? Posłuchaj archiwalnego nagrania!

Jan Paweł II: Dlaczego mamy pościć? Posłuchaj archiwalnego nagrania!

Co powiedział papież w pierwszym Wielkim Poście swego pontyfikatu?

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 11.03.2026
« » Marzec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
15°C Środa
dzień
16°C Środa
wieczór
13°C Czwartek
noc
9°C Czwartek
rano
wiecej »
 