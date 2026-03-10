info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » TPN przypomina, jak zachować się przy spotkaniu niedźwiedzia
TPN przypomina, jak zachować się przy spotkaniu niedźwiedzia

Niedźwiedź  
HENRYK PRZONDZIONO /Foto Gość Niedźwiedź

Przyrodnicy w Tatrach obserwują coraz większą aktywność niedźwiedzi wybudzających się z zimowej drzemki. Tatrzański Park Narodowy (TPN) przypomina, że w razie bezpośredniego spotkania z niedźwiedziem należy powoli się wycofać, nie wykonywać gwałtownych ruchów, nie krzyczeć i nie zbliżać się do zwierzęcia.

Jak podkreślają pracownicy TPN, spotkanie niedźwiedzia na terenie Tatr nie należy do rzadkości, ponieważ góry są jego naturalnym środowiskiem, a człowiek jest tam gościem.

Przyrodnicy przypominają, że podstawową zasadą jest poruszanie się wyłącznie po wyznaczonych szlakach turystycznych. Po Tatrach nie można wędrować po zmroku - w nocy prawdopodobieństwo spotkania z niedźwiedziem znacząco rośnie. Ważne jest także, by nie pozostawiać na szlakach śmieci ani resztek jedzenia i pod żadnym pozorem nie dokarmiać dzikich zwierząt - ostrzegają przyrodnicy.

"Nie zostawiajcie na szlaku śmieci, odpadków jedzenia i w żadnym wypadku nie próbujcie dokarmiać żadnych dzikich zwierząt. Pierwszy skojarzony z obecnością człowieka pokarm może być wydanym na nie wyrokiem śmierci" - podkreślają przyrodnicy z TPN.

Podczas wędrówek warto sygnalizować swoją obecność spokojną rozmową lub pogwizdywaniem, aby nie zaskoczyć zwierzęcia. Pracownicy TPN przestrzegają również, by nie podążać śladem świeżych tropów niedźwiedzia.

W razie bezpośredniego spotkania z niedźwiedziem najważniejsze jest zachowanie spokoju i utrzymanie dystansu. W takich sytuacjach należy powoli się wycofać, nie wykonywać gwałtownych ruchów, nie krzyczeć i pod żadnym pozorem nie próbować zbliżać się do zwierzęcia.

Edukator TPN Tomasz Zając przekonuje, że także ucieczka przed niedźwiedziem to zły pomysł, ponieważ to tylko sprowokuje drapieżnika do pogoni.

- Na krótkim dystansie niedźwiedź rozpędza się nawet do 50 km/h. Nie uciekniemy przed nim i dotyczy to zarówno biegu w górę jak i w dół stoku. Niedźwiedź zawsze będzie szybszy - podkreślił.

Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku niedźwiedzicy z młodymi. Jeśli podczas wędrówki zauważymy małego niedźwiadka, trzeba pamiętać, że jego matka znajduje się w pobliżu. Próba podejścia lub znalezienie się między niedźwiedzicą a młodym może sprowokować jej atak obronny.

W przypadku zauważenia niepokojącej sytuacji związanej z dzikimi zwierzętami przyrodnicy apelują, aby nie podchodzić do nich, lecz powiadomić służby Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Niedźwiedzie żywią się przeważnie pokarmem roślinnym - leśnymi owocami, grzybami, pędami ziół i krzewów, ale także padliną. Kiedy zgromadzą odpowiednie zasoby tłuszczu, tworzą sobie tzw. gawrę, w której przesypiają zwykle od listopada do marca. Co dwa lata w gawrze samica niedźwiedzia rodzi od 1 do 3 młodych, które przez półtora roku pozostają pod opieką matki. Dorosłe osobniki ważą ok. 300 kg i żyją do 50 lat. W Polsce niedźwiedzie objęte są ścisłą ochroną, a ich główną ostoją są Bieszczady.(PAP)

