W ciele przekazanego przez Rosję żołnierza znaleziono niezdetonowany granat
W ciele przekazanego przez Rosję żołnierza znaleziono niezdetonowany granat

Henryk Przondziono /Foto Gość Granat

Dotychczas chowano takie rzeczy w kieszeniach ubrań.

W ciele ukraińskiego żołnierza, przekazanego przez Rosję w ramach wymiany szczątków poległych, znaleziono niezdetonowany granat - powiadomił w środę portal Suspilne, powołując się na szefa biura medycyny sądowej w obwodzie czerniowieckim na południowym zachodzie Ukrainy.

"W Czerniowcach podczas sekcji zwłok poległego żołnierza znaleziono granat. Ciało zostało przekazane z Rosji w ramach wymiany. Wcześniej zdarzały się już przypadki znajdowania materiałów wybuchowych, ale po raz pierwszy były one w samym ciele. Ekspertów, którzy przeprowadzali sekcję, trzeba było ewakuować" - napisał portal.

Szef obwodowego biura medycyny sądowej Wiktor Baczynski wyjaśnił Suspilnemu, że wcześniej materiały wybuchowe w przekazywanych przez Rosję zwłokach znajdowano przeważnie w kieszeniach ich ubrań.

Ostatnia wymiana zwłok poległych żołnierzy między Rosją a Ukrainą odbyła się 26 lutego. Strona ukraińska odzyskała wówczas 1 tys. ciał.

Wymianę jeńców wojennych i ciał poległych Ukraina i Rosja uzgodniły podczas drugiej rundy negocjacji, przeprowadzonej 2 czerwca 2025 r. w Stambule. Strony, które rozmawiały tam za pośrednictwem władz Turcji, ustaliły wówczas wymianę wszystkich poważnie chorych jeńców wojennych i żołnierzy, którzy mają mniej niż 25 lat, oraz wymianę ciał w formule 6 tys. na 6 tys.

Z Kijowa Jarosław Junko 

PAP |

dodane 11.03.2026 14:41

TAGI| JEŃCY, PAP, ROSJA, UKRAINA, WOJNA

Papież mówiąc do twórców mediów sporo powiedział też ich odbiorcom.

Wielkopostne

Katarzyna Solecka

Wielkopostne

Nie rozpakowałam walizki. Trzeci dzień leży otwarta na podłodze. Oczywiście, mogę się tłumaczyć, że zwykle nie jest tak – posprzątane, ogarnięte od ręki (choć i to nie do końca prawda pewnie). W każdym razie leży tam. W kącie, bo w kącie, ale jednak przeszkadza. Odwraca uwagę, uwiera.

Dziadek

Piotr Drzyzga

Dziadek

Chyba go kojarzę. Jemy czasem obiady na tej samej stołówce. Przed chwilą płacił coś przede mną w pocztowym okienku.

Oszlifowany, nieoszlifowany...

Znalezione na gruzowisku diamenty trafiły na licytację urzędu skarbowego

Właściciel kosztowności nie został ustalony.

Ceny gazu też w górę

Bundeswehra nie powinna sprzątać po Trumpie

"Spiegel" o apelu USA o wsparcie wojskowe w Iranie.

Czy potem wojna wróci?

Pakistan i Afganistan zapowiedziały tymczasowe wstrzymanie działań wojennych

Decyzję odjęto z powodu zakończenia ramadanu.

Niedźwiedź

Ponad 16 mln zł na ochronę niedźwiedzi i bezpieczeństwo mieszkańców

W ramach projektu powstanie m.in. grupa interwencyjna, prowadzone będą również działania edukacyjne.

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja od fake newsów

W 2025 roku gwałtownie wzrosło wykorzystanie sztucznej inteligencji do tworzenia fake newsów.

Watykan: apelacja w sprawie kard. Becciu – część procesu do powtórzenia

Trybunał Apelacyjny Państwa Watykańskiego uznał tzw. „nieważność częściową” w procesie kard. Angelo Becciu. Oznacza to, że wyrok pierwszej instancji pozostaje w mocy, ale kluczowe elementy postępowania będą musiały zostać ponownie przeprowadzone.

Gruzja: zmarł patriarcha Eliasz II

Jak podaje Vatican News, w wieku 93 lat zmarł patriarcha Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego Eliasz II, który kierował nim nieprzerwanie od 1977 roku.

MEN chce zakazu telefonów w podstawówkach. Projekt ustawy wkrótce w rządzie

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje przepisy wprowadzające zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Nowe regulacje mają obowiązywać od września 2026 roku.

Liban: Patriarcha Rai o „wojnie narzuconej” społeczeństwu

Jak donosi Vatican News, maronicki patriarcha Libanu kard. Bechara Rai ostro skrytykował trwający konflikt między Hezbollahem a Izraelem, nazywając go bezsensownym i niszczycielskim oraz podkreślając dramat setek tysięcy wysiedlonych.

Hollywoodzka gwiazda chwali małżeństwo i dedykuje Oskara „sercu matki w chaosie”

Podczas ceremonii rozdania Oskarów wybrzmiał odważny apel: bierzcie ślub i miejcie dzieci, to idzie w parze z karierą. Padł on z ust irlandzkiej aktorki Jessie Buckley, która została nagrodzona za pierwszoplanową rolą w filmie „Hamnet”.

Polski sąd zgodził się na ekstradycję rosyjskiego archeologa na Ukrainę

W środę warszawski sąd okręgowy stwierdził prawną dopuszczalność wydania rosyjskiego archeologa Aleksandra Butiagina stronie ukraińskiej - powiedział obrońca Rosjanina mec. Adam Domański. Ukraińscy śledczy podejrzewają archeologa o częściowe zniszczenie obiektu dziedzictwa kulturowego na Krymie.

Czy papież Leon XIV zajmie się „objawieniami w Heroldsbach”?

O. Dietrich von Stockhausen, wieloletni rektor ośrodka modlitewnego w Heroldsbach (1998–2014), został przyjęty w Watykanie przez papieża Leona XIV. Było to spotkanie dwóch „synów świętego Augustyna” - papież jest augustianinem, a ksiądz kanonikiem augustiańskim, ale uwaga skupiona była na Matce Bożej. O. von Stockhausen przedstawił papieżowi najnowsze badania dotyczące domniemanych objawień maryjnych w bawarskim Heroldsbach w latach 1949–1952 i poprosił go o ich ponowną ocenę.

