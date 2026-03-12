Pierwszych sześć dni wojny kosztowało co najmniej 11,3 mld dol.

Przedstawiciele administracji USA szacują, że pierwszych sześć dni wojny z Iranem kosztowało Stany Zjednoczone co najmniej 11,3 mld dolarów - podała w środę agencja Reutera.

Takie dane członkowie administracji przedstawili podczas briefingu dla senatorów, który odbył się we wtorek za zamkniętymi drzwiami. Suma 11,3 mld dolarów nie obejmuje wszystkich kosztów prowadzenia operacji. Podczas briefingu ujawniono też, że w ciągu dwóch dni nalotów na Iran wykorzystano uzbrojenie warte 5,6 mld dol.

Kilku doradców kongresmenów powiedziało, że spodziewają się, iż wkrótce Biały Dom zwróci się do Kongresu o dodatkowe środki finansowe na wojnę. Według niektórych urzędników prośba ma opiewać na sumę 50 mld dolarów, inni ocenili, że te szacunki wyglądają na zaniżone.

W środę w Kentucky prezydent Donald Trump powiedział, że Amerykanie "wygrali" już wojnę z Iranem, ale USA będą kontynuować walkę, by dokończyć zadanie.

USA i Izrael rozpoczęły operację przeciwko Iranowi 28 lutego. W nalotach amerykańsko-izraelskich zginęło dotychczas ok. 2 tys. osób, głównie Irańczyków i Libańczyków. W odpowiedzi Teheran przeprowadza uderzenia odwetowe nie tylko na Izrael, lecz także na cele w państwach regionu, m.in. w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.