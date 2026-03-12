info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Rubio w centrum wydarzeń na tle wojny w Iranie, Vance zszedł na dalszy plan
Rubio w centrum wydarzeń na tle wojny w Iranie, Vance zszedł na dalszy plan

Marco Rubio  
U.S. Department of State /Wikimedia/PD Marco Rubio
Sekretarz Stanu USA

Prezydent USA Donald Trump w ostatnim czasie coraz częściej chwali sekretarza stanu Marka Rubio. Szef amerykańskiej dyplomacji znalazł się w centrum wydarzeń w związku z operacjami militarnymi administracji Trumpa w Wenezueli i Iranie. Wiceprezydent J.D. Vance zszedł nieco na dalszy plan - zauważają media.

Trump zastanawia się, kto mógłby być kandydatem Republikanów w wyborach prezydenckich w 2028 r. i kto nadaje się do tego, by stanąć na czele ruchu MAGA (Make America Great Again) po jego odejściu. Prezydent nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie tego, kto uzyska jego poparcie. Za faworyta od dawna postrzegany jest Vance, lecz - jak zaznaczają w ostatnim czasie amerykańskie media - coraz częściej w tym kontekście wymieniany jest też Rubio. Jak napisał "Newsweek", uważa się, że zarówno Vance, jak i Rubio kontynuowaliby program MAGA.

Według "Wall Street Journal" Trump od miesięcy pyta swoich doradców, przyjaciół i sponsorów o ich zdanie na temat Rubio i Vance'a. Tym samym stawia naprzeciwko siebie dwóch młodych i ambitnych Republikanów, będących przyjaciółmi i pracujących w jednej administracji.

W sobotę 28 lutego, czyli w dniu rozpoczęcia wojny z Iranem, Trump spotkał się na Florydzie z kilkudziesięcioma sponsorami. Podczas kolacji prezydent zapytał, co zebrani sądzą na temat wiceprezydenta i sekretarza stanu. Media twierdzą, że to Rubio został głośniej oklaskany przez zgromadzonych.

Osoby zbliżone do Trumpa utrzymują, że prezydent coraz częściej okazuje sympatię wobec sekretarza stanu; chwali go w prywatnych rozmowach, mówi, że ten były senator z Florydy miałby szansę na wygraną w wyborach i uważa, że dobrze wypada w telewizji. Trump często zwraca się do niego po radę. Pracuje też teraz z Rubio, synem kubańskich emigrantów, nad tym, jak doprowadzić do zmiany reżimu na Kubie.

- Myślę, że Marco będzie najlepszym sekretarzem stanu w historii. To moja opinia. Jestem trochę stronniczy, bo go lubię - powiedział kilka dni temu prezydent.

Trump chwalił też 54-letniego Rubio - na przykład - w orędziu o stanie państwa wygłoszonym przed Kongresem a także podczas spotkań z wyborcami. - Lubicie Marco? - zwrócił się w środę do tłumu swoich zwolenników w Kentucky. Jednocześnie prezydent nie krytykuje Vance'a, ani nie uważa, że nie byłby w stanie wygrać - podkreślił "Wall Street Journal".

Rubio znalazł się na pierwszym planie w związku z działaniami USA w Wenezueli i Iranie. Z kolei Vance stał się raczej tłem - podkreśliła stacja NBC News. Wojna postawiła Vance'a - weterana wojny w Iraku, od dawna sprzeciwiającego się angażowaniu Stanów Zjednoczonych w konflikty zagraniczne - w sytuacji, która nie do końca odpowiada jego poglądom - zauważyła telewizja.

Osoby zbliżone do Vance'a przekazały, że wiceprezydent co prawda opowiadał się za atakiem na Iran, lecz jednocześnie obawia się dłuższej wojny.

W poniedziałek Trump powiedział dziennikarzom, że Vance "filozoficznie jest trochę inny" od niego, jeśli chodzi o Iran. Dodał, że wiceprezydent "może był mniej entuzjastyczny" w kwestii zaatakowania tego kraju. Natomiast Rubio jest jedną z głównych twarzy tej operacji.

Zarówno Vance, jak i Rubio w przeszłości krytykowali Trumpa. Niemniej w 2024 roku obaj byli brani przez niego pod uwagę podczas wyboru wiceprezydenta. Ostatecznie zwyciężył Vance, m.in. dzięki wsparciu ze strony syna Trumpa - Donalda Trumpa Jr.

- Media chcą stworzyć konflikt tam, gdzie żadnego konfliktu po prostu nie ma - zapewnił niedawno w telewizji Fox News Vance. Podkreślił, że Rubio jest jego najbliższym przyjacielem w administracji.

Ani Vance, ani Rubio nie ogłosili, że będą starać się o nominację Republikanów w wyborach w 2028 r. Rubio zapowiedział jednak, że nie będzie walczył z 41-letnim Vance'em, jeśli ten stanie do walki o prezydenturę. Według badania NBC News 77 proc. wyborców Republikanów pozytywnie odbiera Vance'a, a 66 proc. - Rubio. Z prognoz firm Kalshi i Polymarket wynika, że co prawda Vance jest na prowadzeniu, ale szanse Rubio na wygranie nominacji Republikanów wzrosły wraz z wybuchem wojny w Iranie - napisał "Newsweek".

FBI ostrzegło przed irańskimi dronami w Kalifornii

PAP DODANE 12.03.2026

FBI ostrzegło przed irańskimi dronami w Kalifornii

Federalne Biuro Śledcze (FBI) ostrzegło pod koniec lutego policję w Kalifornii, że w odwecie za uderzenia amerykańskie Iran może zaatakować dronami zachodnie wybrzeże USA - poinformowała ABC News. ONZ przyjęło rezolucję z żądaniem wstrzymania przez Iran ataków na kraje Zatoki Perskiej i Jordanię. »

dodane 12.03.2026 07:55

TAGI| IRAN, PAP, PARTIE, PREZYDENT, TRUMP, USA, WOJNA, WYBORY

Andrzej Macura

Co warto czytać, słuchać i oglądać?

Papież mówiąc do twórców mediów sporo powiedział też ich odbiorcom.

Wielkopostne

Katarzyna Solecka

Wielkopostne

Nie rozpakowałam walizki. Trzeci dzień leży otwarta na podłodze. Oczywiście, mogę się tłumaczyć, że zwykle nie jest tak – posprzątane, ogarnięte od ręki (choć i to nie do końca prawda pewnie). W każdym razie leży tam. W kącie, bo w kącie, ale jednak przeszkadza. Odwraca uwagę, uwiera.

Dziadek

Piotr Drzyzga

Dziadek

Chyba go kojarzę. Jemy czasem obiady na tej samej stołówce. Przed chwilą płacił coś przede mną w pocztowym okienku.

Oszlifowany, nieoszlifowany...

Znalezione na gruzowisku diamenty trafiły na licytację urzędu skarbowego

Właściciel kosztowności nie został ustalony.

Ceny gazu też w górę

Bundeswehra nie powinna sprzątać po Trumpie

"Spiegel" o apelu USA o wsparcie wojskowe w Iranie.

Czy potem wojna wróci?

Pakistan i Afganistan zapowiedziały tymczasowe wstrzymanie działań wojennych

Decyzję odjęto z powodu zakończenia ramadanu.

Niedźwiedź

Ponad 16 mln zł na ochronę niedźwiedzi i bezpieczeństwo mieszkańców

W ramach projektu powstanie m.in. grupa interwencyjna, prowadzone będą również działania edukacyjne.

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja od fake newsów

W 2025 roku gwałtownie wzrosło wykorzystanie sztucznej inteligencji do tworzenia fake newsów.

Watykan: apelacja w sprawie kard. Becciu – część procesu do powtórzenia

Watykan: apelacja w sprawie kard. Becciu – część procesu do powtórzenia

Trybunał Apelacyjny Państwa Watykańskiego uznał tzw. „nieważność częściową” w procesie kard. Angelo Becciu. Oznacza to, że wyrok pierwszej instancji pozostaje w mocy, ale kluczowe elementy postępowania będą musiały zostać ponownie przeprowadzone.

Gruzja: zmarł patriarcha Eliasz II

Gruzja: zmarł patriarcha Eliasz II

Jak podaje Vatican News, w wieku 93 lat zmarł patriarcha Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego Eliasz II, który kierował nim nieprzerwanie od 1977 roku.

MEN chce zakazu telefonów w podstawówkach. Projekt ustawy wkrótce w rządzie

MEN chce zakazu telefonów w podstawówkach. Projekt ustawy wkrótce w rządzie

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje przepisy wprowadzające zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Nowe regulacje mają obowiązywać od września 2026 roku.

Liban: Patriarcha Rai o „wojnie narzuconej” społeczeństwu

Liban: Patriarcha Rai o „wojnie narzuconej” społeczeństwu

Jak donosi Vatican News, maronicki patriarcha Libanu kard. Bechara Rai ostro skrytykował trwający konflikt między Hezbollahem a Izraelem, nazywając go bezsensownym i niszczycielskim oraz podkreślając dramat setek tysięcy wysiedlonych.

Hollywoodzka gwiazda chwali małżeństwo i dedykuje Oskara „sercu matki w chaosie”

Hollywoodzka gwiazda chwali małżeństwo i dedykuje Oskara „sercu matki w chaosie”

Podczas ceremonii rozdania Oskarów wybrzmiał odważny apel: bierzcie ślub i miejcie dzieci, to idzie w parze z karierą. Padł on z ust irlandzkiej aktorki Jessie Buckley, która została nagrodzona za pierwszoplanową rolą w filmie „Hamnet”.

Polski sąd zgodził się na ekstradycję rosyjskiego archeologa na Ukrainę

Polski sąd zgodził się na ekstradycję rosyjskiego archeologa na Ukrainę

W środę warszawski sąd okręgowy stwierdził prawną dopuszczalność wydania rosyjskiego archeologa Aleksandra Butiagina stronie ukraińskiej - powiedział obrońca Rosjanina mec. Adam Domański. Ukraińscy śledczy podejrzewają archeologa o częściowe zniszczenie obiektu dziedzictwa kulturowego na Krymie.

Czy papież Leon XIV zajmie się „objawieniami w Heroldsbach”?

Czy papież Leon XIV zajmie się „objawieniami w Heroldsbach”?

O. Dietrich von Stockhausen, wieloletni rektor ośrodka modlitewnego w Heroldsbach (1998–2014), został przyjęty w Watykanie przez papieża Leona XIV. Było to spotkanie dwóch „synów świętego Augustyna” - papież jest augustianinem, a ksiądz kanonikiem augustiańskim, ale uwaga skupiona była na Matce Bożej. O. von Stockhausen przedstawił papieżowi najnowsze badania dotyczące domniemanych objawień maryjnych w bawarskim Heroldsbach w latach 1949–1952 i poprosił go o ich ponowną ocenę.

