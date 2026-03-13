Trw wymiana ciosów w wojnie USA i Izraela z Iranem

Rakiety spadają na inne kraje regionu.
Potężne eksplozje wstrząsnęły w nocy z czwartku na piątek stolicą Iranu, Teheranem - poinformowała w piątek rano agencja AFP. Izraelska armia potwierdziła "atak na szeroką skalę" na cele reżimu oraz precyzyjne uderzenie w stolicy Libanu, Bejrucie, wymierzone w "terrorystę Hezbollahu".
Według doniesień irańskich mediów, najsilniejsze wybuchy były w południowej części Teheranu. "Intensywność eksplozji była taka, że mieszkańcy tych obszarów zgłaszali drżenie domów" - podała agencja Fars.
Wczesną nocą Siły Obronne Izraela (IDF) oświadczyły, że operacja jest wymierzona w infrastrukturę reżimu w całym mieście.
W osobnym komunikacie na Telegramie IDF poinformowała o ataku w rejonie Bejrutu. Celem uderzenia, przeprowadzonego "chwilę wcześniej", był "terrorysta Hezbollahu". Izrael regularnie atakuje cele w Libanie od 2 marca, kiedy to Hezbollah ostrzelał państwo żydowskie, by pomścić śmierć najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego.
Ofensywa USA i Izraela przeciwko Iranowi rozpoczęła się 28 lutego. W nalotach zginęło dotychczas ok. 2 tys. osób, głównie Irańczyków i Libańczyków. Teheran prowadzi uderzenia odwetowe nie tylko na Izrael, lecz także na cele w innych państwach regionu.
Armia Izraela wykryła w nocy z czwartku na piątek kolejne pociski balistyczne wystrzelone z Iranu oraz ostrzał rakietowy ze strony działającego w Libanie Hezbollahu. Na północnych obszarach Izraela uruchomiono alarmy przeciwlotnicze.
Portal Times of Israel podał, powołując się na pogotowie ratunkowe, że nie pojawiły się jak dotąd doniesienia o zabitych ani rannych w jednoczesnych atakach ze strony Iranu i Hezbollahu.
Iran i sponsorowane przez niego organizacje zbrojne w regionie ostrzeliwują Izrael, statki handlowe oraz bazy wojskowe i infrastrukturę cywilną w rejonie Zatoki Perskiej w odpowiedzi na rozpoczęte 28 lutego amerykańsko-izraelskie bombardowania swojego terytorium.
Seria potężnych wybuchów wstrząsnęła centrum Dubaju, a nad miastem unosi się gęsty dym - podała w piątek rano agencja AFP. Władze emiratu potwierdziły, że obrona przeciwlotnicza przechwyciła nad metropolią wrogiego drona. Arabia Saudyjska zestrzeliła cztery bezzałogowce.
Administracja Dubaju uściśliła w komunikacie w mediach społecznościowych, że spadające odłamki zestrzelonego bezzałogowca spowodowały niewielkie uszkodzenia fasady jednego z wieżowców. Nie odnotowano ofiar w ludziach ani rannych.
Zjednoczone Emiraty Arabskie stały się głównym celem ataków w trwającym konflikcie na Bliskim Wschodzie. Według agencji AFP, od wybuchu wojny 28 lutego kraj ten został zaatakowany 260 pociskami balistycznymi i ponad 1500 dronami.
Równolegle o incydentach informuje sąsiednia Arabia Saudyjska. Rzecznik tamtejszego resortu obrony oświadczył, że wojsko zneutralizowało cztery drony nad wschodnią i centralną częścią królestwa.
Wydarzenia te wpisują się w gwałtowną eskalację napięcia w regionie Zatoki Perskiej. Od 28 lutego siły USA i Izraela dokonują ataków na Iran, który w odwecie uderza w Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu.
Papież mówiąc do twórców mediów sporo powiedział też ich odbiorcom.
Nie rozpakowałam walizki. Trzeci dzień leży otwarta na podłodze. Oczywiście, mogę się tłumaczyć, że zwykle nie jest tak – posprzątane, ogarnięte od ręki (choć i to nie do końca prawda pewnie). W każdym razie leży tam. W kącie, bo w kącie, ale jednak przeszkadza. Odwraca uwagę, uwiera.
Właściciel kosztowności nie został ustalony.
Decyzję odjęto z powodu zakończenia ramadanu.
W ramach projektu powstanie m.in. grupa interwencyjna, prowadzone będą również działania edukacyjne.
W 2025 roku gwałtownie wzrosło wykorzystanie sztucznej inteligencji do tworzenia fake newsów.
Trybunał Apelacyjny Państwa Watykańskiego uznał tzw. „nieważność częściową” w procesie kard. Angelo Becciu. Oznacza to, że wyrok pierwszej instancji pozostaje w mocy, ale kluczowe elementy postępowania będą musiały zostać ponownie przeprowadzone.
Jak podaje Vatican News, w wieku 93 lat zmarł patriarcha Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego Eliasz II, który kierował nim nieprzerwanie od 1977 roku.
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje przepisy wprowadzające zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Nowe regulacje mają obowiązywać od września 2026 roku.
Jak donosi Vatican News, maronicki patriarcha Libanu kard. Bechara Rai ostro skrytykował trwający konflikt między Hezbollahem a Izraelem, nazywając go bezsensownym i niszczycielskim oraz podkreślając dramat setek tysięcy wysiedlonych.
Podczas ceremonii rozdania Oskarów wybrzmiał odważny apel: bierzcie ślub i miejcie dzieci, to idzie w parze z karierą. Padł on z ust irlandzkiej aktorki Jessie Buckley, która została nagrodzona za pierwszoplanową rolą w filmie „Hamnet”.
W środę warszawski sąd okręgowy stwierdził prawną dopuszczalność wydania rosyjskiego archeologa Aleksandra Butiagina stronie ukraińskiej - powiedział obrońca Rosjanina mec. Adam Domański. Ukraińscy śledczy podejrzewają archeologa o częściowe zniszczenie obiektu dziedzictwa kulturowego na Krymie.
O. Dietrich von Stockhausen, wieloletni rektor ośrodka modlitewnego w Heroldsbach (1998–2014), został przyjęty w Watykanie przez papieża Leona XIV. Było to spotkanie dwóch „synów świętego Augustyna” - papież jest augustianinem, a ksiądz kanonikiem augustiańskim, ale uwaga skupiona była na Matce Bożej. O. von Stockhausen przedstawił papieżowi najnowsze badania dotyczące domniemanych objawień maryjnych w bawarskim Heroldsbach w latach 1949–1952 i poprosił go o ich ponowną ocenę.