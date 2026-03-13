W piątek wieczorem ulicami Gdańska i Sopotu przejdzie Indywidualna Droga Krzyżowa. Do przejścia jest 20 kilometrów, a poszczególnymi stacjami będą kościoły znajdujące się na trasie.

Uczestnicy wydarzenia wyruszą w trasę o godz. 22.00 spod kościoła św. Brata Alberta na gdańskim Przymorzu.

- Chodzi przede wszystkim o to, aby poprzez nasze świadectwo i modlitwę uświęcać te miejsca, które pokonujemy na co dzień - powiedział PAP proboszcz parafii ks. Grzegorz Stolczyk.

Uczestnicy będą mieli do przejścia około 20 kilometrów. Poszczególne stacje drogi krzyżowej będą stanowiły kościoły znajdujące się na Przymorzu, Zaspie, Oliwie, Żabiance i w Sopocie.

- Każdy uczestnik idzie własnym tempem, w milczeniu. Każdy też może pokonać taki odcinek, na jaki pozwalają mu siły i zdrowie. Wiem, że są osoby, które na przykład rozkładają sobie tę drogę krzyżową na dwa albo trzy dni i jednego wieczoru dochodzą sobie na Żabiankę, wracają do domu, a następnego dnia, jak odpoczną, ruszają w dalszą trasę - wyjaśnił ks. Stolczyk.

Wraz z rozpoczęciem Indywidualnej Drogi Krzyżowej w kościele pw. św. Brata Alberta w Gdańsku ruszy nocna adoracja Najświętszego Sakramentu połączona możliwością spowiedzi w ramach inicjatywy "24H dla Pana".

Akcję zainicjował papież Franciszek w 2014 roku, zachęcając wspólnoty Kościoła lokalnego do włączenia się w całodobową adorację Najświętszego Sakramentu i spowiedź. Dla przykładu sam przystąpił do spowiedzi, a później usiadł w konfesjonale. Podobnie było w kolejnych latach.

Szczegółowe informacje oraz trasa Indywidualnej Drogi Krzyżowej dostępne są na stronie internetowej parafii pw. św. Brata Alberta w Gdańsku.