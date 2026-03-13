Kard. Ryś o efektach synodu.
Dla metropolity krakowskiego kard. Grzegorza Rysia wymarzonym efektem synodu, który rozpoczyna się w archidiecezji krakowskiej, jest lepiej zrozumieć, jak przekazywać ewangelię skuteczniej. Synod ma też przyczynić się do budowy poczucia wspólnoty wśród duchownych i wśród wiernych.
W sobotę uroczystym nabożeństwem w Sanktuarium im. Jana Pawła II w Łagiewnikach Krakowie oficjalnie rozpocznie się synod w archidiecezji. Spotkania poprzedzające inaugurację rozpoczęły się na terenie świątyni w piątek. W ciągu dnia wierni kierowali się w stronę sanktuarium, by uczestniczyć w rekolekcjach prowadzonych przez sekretarza generalnego Synodu Biskupów kard. Mario Grecha - jemu papież Franciszek i Leon XIV zlecili prowadzenie synodu w całym Kościele.
To drugi synod w archidiecezji krakowskiej. Pierwszy rozpoczął kard. Karol Wojtyła w 1972 r. i zakończył jako Jan Paweł II w 1979 r.
Czas trwania drugiego synodu przewidziany jest na około półtora roku. W piątek kuria uruchomiła stronę internetową - diecezja.pl/synod - na której publikowane będą bieżące informacje na temat wydarzenia.
- Jeśli ja mam jakieś marzenia co do synodu, to takie, że za dwa lata będziemy więcej rozumieć z tego, jak dochodzić do świata, w jaki sposób to robić, jak przekazywać ewangelię skuteczniej. To jest to największe marzenie - powiedział kard. Ryś na briefingu prasowym w piątek.
Jak zauważył, od czasów Pawła VI powtarzane jest, że misji w Kościele nie podejmuje się w pojedynkę. Hierarcha zwrócił uwagę, że duchowni próbują na własną rękę "tę glebę orać", a tymczasem - jak zaznaczył kardynał - chodzi o to, że należy tę misję realizować wspólnie. I - zdaniem Rysia - jeżeli ewangelizacja nie daje owoców - to dlatego, że duchowni we własnym gronie nie tworzą wspólnoty.
Metropolita zaznaczył, że synod ma dać doświadczenie wspólnoty, wspólnej odpowiedzialności za Kościół, wspólnej rozmowy o Kościele. - Ufam, że Duch Święty nas przełamie z naszych egoizmów i indywidualizmów do tego, byśmy byli razem - powiedział kard. Ryś.
Jak zapowiedział, od niedzieli w parafiach wyłaniane będą zespoły synodalne. Następnie zorganizowane zostaną warsztaty dla liderów zespołów parafialnych - podczas zajęć dowiedzą się m.in. jak prowadzić rozmowy w duchu świeckim. Kiedy parafie przepracują najważniejsze pytania, to zbierze się synod na poziomie plenarnym. - Cały synod jest wydarzeniem dla parafii, od nich wychodzimy - wyjaśnił metropolita.
Kard. Mario Grech, prowadzący w Łagiewnikach przedsynodalne spotkania dla wiernych, ocenił, że wiele osób zadaje sobie egzystencjalne pytania, szukając czegoś, co wypełni serca. Kościół chce im dać odpowiedź, a tą odpowiedzią jest - mówił duchowny - ewangelia, Jezus Chrystus.
Zwołanie synodu diecezjalnego kard. Grzegorz Ryś zapowiedział w swojej homilii w czasie ingresu do katedry wawelskiej w grudniu 2025 r., a w liście pasterskim na Wielki Post przedstawił jego plan. Ma on się odnosić do synodu o synodalności, który jest zainicjowanym w 2021 r. przez papieża Franciszka wieloletnim i wieloetapowym procesem reformy wspólnoty Kościoła. Obecnie, do jesieni 2028 r., w Kościele katolickim potrwa proces wcielania go w życie.
W pierwszym etapie synodu w diecezji, do wakacji, lokalne grupy skupią się na analizie dwóch pierwszych rozdziałów Dokumentu Końcowego Synodu. Kolejny rok, do czerwca 2027 r., poświęcony zostanie refleksji nad pozostałymi częściami dokumentu. Finał diecezjalnych prac przewidziany jest na jesień 2027 r.
