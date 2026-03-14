info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Amerykańskie siły zbombardowały irańską wyspę Chark; Teheran zapowiedział odwet
rss newsletter facebook twitter

Amerykańskie siły zbombardowały irańską wyspę Chark; Teheran zapowiedział odwet

Amerykańskie siły zbombardowały irańską wyspę Chark; Teheran zapowiedział odwet  
PAP/EPA/ALAA BADARNEH Pocisk na nocnym niebie

Irańskie siły zbrojne zagroziły w sobotę, że "obrócą w popiół" instalacje energetyczne na Bliskim Wschodzie powiązane z Waszyngtonem - przekazała agencja AFP. To zapowiedź odwetu, w związku ze zbombardowaniem przez amerykańskie siły wyspy Chark, gdzie znajduje się ważny terminal naftowy.

"Wszystkie instalacje naftowe, gospodarcze i energetyczne należące do firm z regionu, będących częściowo własnością USA lub współpracujących ze Stanami Zjednoczonymi, zostaną natychmiast zniszczone i obrócone w popiół" - oświadczył rzecznik Centralnej Kwatery Głównej, cytowany przez państwowe media.

Ostre stanowisko Teheranu jest bezpośrednią odpowiedzią na wcześniejsze słowa prezydenta USA Donalda Trumpa. Przywódca ogłosił w piątek zniszczenie "wszystkich celów militarnych" na irańskiej wyspie Chark i zagroził dalszymi uderzeniami w infrastrukturę naftową, jeżeli Iran będzie utrudniał swobodną żeglugę w strategicznej cieśninie Ormuz.

Prezydent USA Donald Trump poinformował w piątek, że amerykańskie siły przeprowadziły "jedno z najsilniejszych bombardowań w historii Bliskiego Wschodu", niszcząc "wszystkie cele militarne" na irańskiej wyspie Chark w Zatoce Perskiej. To irański naftowy hub eksportowy.

W swoim serwisie społecznościowym Truth Social, Trump poinformował, że "ze względów przyzwoitości" nie "zgładził" infrastruktury naftowej na wyspie. "Jednak, jeśli Iran albo ktokolwiek inny zrobi cokolwiek, by utrudniać swobodne i bezpieczne przejście statków przez cieśninę Ormuz, natychmiast zrewiduję tę decyzję" - zagroził prezydent.

Irańska państwowa agencja prasowa Fars, cytowana przez stację CNN, podała w sobotę, że w wyniku amerykańskich ataków na Chark nie ucierpiała żadna część infrastruktury naftowej. Jak podają irańskie źródła, na wyspie doszło do ponad 15 eksplozji, a po ataku USA nad pozycjami obronnymi armii, bazą morską, wieżą kontroli lotów i hangarem dla helikopterów zawisł gęsty dym.

Położona w północnej części Zatoki Perskiej, około 30 km od wybrzeża wyspa Chark stanowi gospodarcze serce kraju, obsługując 90 proc. irańskiego eksportu ropy.

Portal Axios podał w piątek, powołując się na źródła, że przywódca Rosji Władimir Putin w poniedziałkowej rozmowie telefonicznej z prezydentem USA zaproponował, by wzbogacony uran z Iranu trafił do Rosji. Trump odrzucił tę propozycję.

Serwis przypomniał, że zabezpieczenie 450 kg irańskiego uranu, wzbogaconego do 60 proc., to jeden z głównych celów wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi.

Axios zaznaczył, że w teorii oferta Putina mogłaby pomóc w pozbyciu się irańskich zapasów nuklearnych bez konieczności wysyłania do Iranu amerykańskich i izraelskich sił lądowych. Rosja posiada broń jądrową i w przeszłości, w ramach umowy nuklearnej z 2015 r., na jej terytorium składowany był irański nisko wzbogacony uran.

Putin podczas poniedziałkowej rozmowy z Trumpem miał przedstawić kilka pomysłów mających według niego pomóc w zakończeniu wojny z Iranem. Magazynowanie irańskiego uranu to jedna z tych propozycji.

Przywódca Hezbollahu Naim Kasem ogłosił w piątek, że ta libańska grupa zbrojna jest przygotowana na długą konfrontację z Izraelem i nie pozwoli mu się zniszczyć. Dodał, że nie boi się "gróźb wroga". Izraelski minister obrony Israel Kac ostrzegał wcześniej, że Kasem jest "celem do wyeliminowania".

Departament Stanu USA ogłosił w piątek, że oferuje nagrodę w wysokości 10 mln USD za informacje o kluczowych przedstawicielach władz Iranu, m.in. o nowym przywódcy Modżtabie Chameneim.

"Masz informacje o tych irańskich liderach terrorystów? Wyślij ją nam. Możesz zdobyć nagrodę i podlegać relokacji" - napisał w serwisie X Departament Stanu.

Na liście osób wymienionych przez Departament Stanu znalazł się m.in. nowy przywódca Iranu Chamenei i Ali Laridżani, szef Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Laridżani, jeden z najważniejszych irańskich przywódców, pojawił się w piątek na zorganizowanej przez rząd demonstracji w centrum Teheranu.

Do wyjścia Irańczyków na ulice podczas amerykańsko-izraelskich nalotów i bombardowań wezwali irańscy urzędnicy. "Ten najmniejszy z waszych żołnierzy ma do was trzy prośby: ulica, ulica, ulica" - napisał w środę na platformie X przewodniczący parlamentu Mohammad-Bagher Ghalibaf, zachęcając do demonstracji organizowanych wokół miejsc, gdzie stacjonują siły bezpieczeństwa.

Irańska opozycja przywołana w piątek przez serwis Iran International ostrzegła, że te apele to nic innego, jak plan stworzenia z ludzi żywych tarcz, chroniących wybrane obiekty.

Marco Rubio

PAP DODANE 12.03.2026

Rubio w centrum wydarzeń na tle wojny w Iranie, Vance zszedł na dalszy plan

Prezydent USA Donald Trump w ostatnim czasie coraz częściej chwali sekretarza stanu Marka Rubio. Szef amerykańskiej dyplomacji znalazł się w centrum wydarzeń w związku z operacjami militarnymi administracji Trumpa w Wenezueli i Iranie. Wiceprezydent J.D. Vance zszedł nieco na dalszy plan - zauważają media. »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 14.03.2026 08:27

TAGI| ATOM, IRAN, IZRAEL, OBRONNOŚĆ, PALIWA, PAP, PUTIN, ROSJA, TERRORYZM, TRUMP, USA, UZBROJENIE, WOJNA, WOJSKO

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Co warto czytać, słuchać i oglądać?

Andrzej Macura

Co warto czytać, słuchać i oglądać?

Papież mówiąc do twórców mediów sporo powiedział też ich odbiorcom.

Wielkopostne

Katarzyna Solecka

Wielkopostne

Nie rozpakowałam walizki. Trzeci dzień leży otwarta na podłodze. Oczywiście, mogę się tłumaczyć, że zwykle nie jest tak – posprzątane, ogarnięte od ręki (choć i to nie do końca prawda pewnie). W każdym razie leży tam. W kącie, bo w kącie, ale jednak przeszkadza. Odwraca uwagę, uwiera.

Dziadek

Piotr Drzyzga

Dziadek

Chyba go kojarzę. Jemy czasem obiady na tej samej stołówce. Przed chwilą płacił coś przede mną w pocztowym okienku.

Najnowsze

Watykan: apelacja w sprawie kard. Becciu – część procesu do powtórzenia

Gruzja: zmarł patriarcha Eliasz II

MEN chce zakazu telefonów w podstawówkach. Projekt ustawy wkrótce w rządzie

Liban: Patriarcha Rai o „wojnie narzuconej” społeczeństwu

Hollywoodzka gwiazda chwali małżeństwo i dedykuje Oskara „sercu matki w chaosie”

Polski sąd zgodził się na ekstradycję rosyjskiego archeologa na Ukrainę

Czy papież Leon XIV zajmie się „objawieniami w Heroldsbach”?

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 19.03.2026
« » Marzec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
11°C Czwartek
noc
7°C Czwartek
rano
12°C Czwartek
dzień
12°C Czwartek
wieczór
wiecej »
 