Aktualizacja: Przeprowadzka papieża - to właśnie dziś!  

Po dziewięciu miesiącach zakończył się remont papieskiego apartamentu w Pałacu Apostolskim, który stał pusty przez 13 lat - podał w sobotę włoski dziennik "Il Messaggero". Vatican Media podały, że przeprowadzka została zaplanowana na dzisiejsze popołudnie.
Ostatnim papieżem, który mieszkał w tym apartamencie, był Benedykt XVI do czasu swej rezygnacji w lutym 2013 roku. Wybrany następnie w marcu tamtego roku Franciszek nigdy tam mieszkał i wolał zostać w watykańskim Domu Świętej Marty.
Leon XIV po wyborze 8 maja zeszłego roku pozostał w swoim dotychczasowym mieszkaniu w Palazzo del Sant'Uffizio koło Placu św. Piotra. Zajmował je wcześniej przez dwa lata jako prefekt Dykasterii ds. Biskupów.
Od zeszłego roku apartament w Pałacu Apostolskim był remontowany, a prace były gruntowne i skomplikowane, ponieważ stał pusty przez 13 lat. Konieczne było między innymi uszczelnienie dachu, zabezpieczenie grożących oderwaniem gzymsów z trawertynu i roboty hydrauliczne.
Gazeta ujawniła, że jedną z nowości jest przestrzeń, w której znajdować się będzie mała siłownia dla Leona XIV, dbającego o formę. Wcześniej jako kardynał chodził regularnie do siłowni w Wiecznym Mieście.
Ćwiczenia sprawnościowe to dobra okazja do sprawdzenia swoich możliwości i ich doskonalenia.
Teraz cisza. I można wracać. Już się pesel daje we znaki, a może – przyjemnie się łudzić – tylko wiosenne zmęczenie.
W niedzielę obchodzony jest Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez ONZ.
W niedzielę obchodzony jest Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez ONZ.
