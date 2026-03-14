Aktualizacja: Przeprowadzka papieża - to właśnie dziś!  

Po dziewięciu miesiącach zakończył się remont papieskiego apartamentu w Pałacu Apostolskim, który stał pusty przez 13 lat - podał w sobotę włoski dziennik "Il Messaggero". Vatican Media podały, że przeprowadzka została zaplanowana na dzisiejsze popołudnie.

Ostatnim papieżem, który mieszkał w tym apartamencie, był Benedykt XVI do czasu swej rezygnacji w lutym 2013 roku. Wybrany następnie w marcu tamtego roku Franciszek nigdy tam mieszkał i wolał zostać w watykańskim Domu Świętej Marty.

Leon XIV po wyborze 8 maja zeszłego roku pozostał w swoim dotychczasowym mieszkaniu w Palazzo del Sant'Uffizio koło Placu św. Piotra. Zajmował je wcześniej przez dwa lata jako prefekt Dykasterii ds. Biskupów.

Od zeszłego roku apartament w Pałacu Apostolskim był remontowany, a prace były gruntowne i skomplikowane, ponieważ stał pusty przez 13 lat. Konieczne było między innymi uszczelnienie dachu, zabezpieczenie grożących oderwaniem gzymsów z trawertynu i roboty hydrauliczne.

Gazeta ujawniła, że jedną z nowości jest przestrzeń, w której znajdować się będzie mała siłownia dla Leona XIV, dbającego o formę. Wcześniej jako kardynał chodził regularnie do siłowni w Wiecznym Mieście.