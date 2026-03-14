Zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa złożył wczoraj Dyrektor Sekcji Polskiej Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP) ks. dr hab. Jan Witold Żelazny. To efekt audytu, który pokazał nieprawidłowości organizacyjne i finansowe, które mogły mieć miejsce w Sekcji Polskiej przed październikiem 2024 r., czyli objęciem jej przez obecne kierownictwo.

Ks. Żelazny przekazał w wydanym dziś oświadczeniu już od jakiegoś czasu dochodziły do niego anonimowe informacje, że Sekcja Polska “mogła paść ofiarą wewnątrzorganizacyjnego łamania niektórych zasad zarządzania”. Prace audytowe prowadzone przez jedną z najbardziej renomowanych na świecie firm audytorskich trwały przez niemal cały rok 2025.

Dyrektor Sekcji Polskiej PKWP zaznaczył, że zgromadzone już na obecnym etapie informacje pozwoliły nam na podjęcie (wspólnie z audytorem) kroku polegającego na złożeniu zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. “Zarzuty formułowane w zawiadomieniu dotyczą spraw organizacyjnych oraz finansowych” - przekazał ks. Żelazny.

Duchowny podkreślił też, że na obecnym etapie wskazywanie winnych byłoby całkowicie nieuprawnione, bowiem “nie zapadło jeszcze żadne wiążące postanowienie prawne, a sprawa będzie dalej dogłębnie badana – zarówno wewnętrznie, jak i przez niezależne instytucje prawne”.

Ks. Żelazny zapewnił, że te smutne okoliczności w żaden sposób nie wpływają na bieżącą działalność Sekcji Polskiej PKWP, praca przebiega bez zakłóceń, a “środki przekazywane przez darczyńców są całkowicie bezpieczne i wykorzystywane zgodnie z deklarowanym przeznaczeniem zbiórek”. Ponadto, jak czytamy w oświadczeniu, wewnątrz organizacji kontynuowane jest wprowadzanie mechanizmów naprawczych, które uniemożliwią występowanie podobnych nieprawidłowości w przyszłości.

Organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie została założona w 1947 roku w Niemczech. Jej podstawowym celem jest szeroko pojęta pomoc prześladowanemu Kościołowi na całym świecie. Zajmuje się wspieraniem nowej ewangelizacji, a także udzielaniem duchowej siły Kościołom lokalnym w ugruntowywaniu wiary.

Polska Sekcja jest szczególnie zaangażowana we wspieranie Kościoła w tym właśnie regionie. "Początek naszej działalności zbiegł się z wojną w Libanie i w Syrii i niesamowitą odpowiedzią Polaków, która trwa do dziś. Jesteśmy wspominani jako jedna z głównych nacji, która pomagała Syrii od początku wojny" - wskazuje dyrektor Polskiej Sekcji PKWP ks. dr hab. Jan Żelazny.