Zarząd Fundacji św. Józefa jest i będzie wierny pierwszej i podstawowej misji, jaką jest finansowanie pomocy osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym w Kościele; wszelkie porozumienia, które Fundacja zawiera, muszą gwarantować pełną realizację tej podstawowej misji - napisali członkowie Zarządu Fundacji św. Józefa KEP.
W oświadczeniu, które zostało opublikowane na stronie internetowej Fundacji św. Józefa KEP, czytamy, że jej zarząd "jest i będzie wierny pierwszej i podstawowej misji, jaką jest finansowanie pomocy terapeutycznej, edukacyjnej, psychologicznej, duchowej i prawnej osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym w Kościele".
"Fundacja jednocześnie wspiera i realizuje działania na rzecz kształtowania zasad prewencji w Kościele. Wszelkie porozumienia, które Fundacja zawiera z rożnymi podmiotami, zawsze muszą gwarantować pełną realizację tej podstawowej misji" - zapewnili autorzy.
Kierownik Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży ks. dr Wojciech Rzeszowski podkreślił w rozmowie z PAP, że nie jestem członkiem Fundacji św. Józefa KEP, dlatego nie może wypowiadać się w jej imieniu.
Jednocześnie zaznaczył, że w jego opinii oświadczenie ma związek z ogłoszoną w środę decyzją Konferencji Episkopatu Polski o ustanowieniu Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce.
W dokumentach opublikowanych po zakończonym w czwartek Zebraniu Plenarnym KEP znalazł się m.in. zapis, że "działalność Komisji powinna być finansowana w ramach działalności statutowej Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski".
- Domyślam się, że oświadczenie ma związek z faktem, że Fundacja miałaby wspierać komisję do spraw zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego małoletnich. Być może do Fundacji wpłynęły jakieś zapytania w związku z tym - powiedział.
Według ks. Rzeszowskiego działalność Komisji niezależnych ekspertów mieści się w ramach działalności statutowej Fundacji św. Józefa, ponieważ celem Komisji jest m.in. opublikowanie raportu, który będzie miał ogromne znaczenie w dalszym rozwijaniu sytemu ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym w Kościele w Polsce.
- Natomiast stwierdzenie zawarte w komunikacie ma na celu podkreślenie, że pierwszorzędnym zadaniem Fundacji św. Józefa jest wspieranie osób skrzywdzonych, więc nawet gdyby Fundacja miała świadczyć pomoc komisji, to ta pomoc byłaby finansowana z tego, co zostaje, a nie z tego, co jest istotą rzeczy. Jeżeli Fundacja ma jakieś środki ponadplanowane, to wtedy ewentualnie można będzie mówić o dofinansowaniu tej komisji - wyjaśnił ks. Rzeszowski.
Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski została powołana przez biskupów podczas 384. Zebrania Plenarnego KEP, które obradowało w dniach 8-9 października 2019 r. Celem Fundacji jest udzielanie wsparcia osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym w Kościele katolickim w Polsce, budowanie struktur pomocy ofiarom nadużyć seksualnych, szkolenie osób pracujących ze skrzywdzonymi oraz budowanie struktur prewencji nadużyć seksualnych w Kościele. Fundacja jest finansowana z corocznych składek duchownych (2 tys. zł od biskupa i 150 zł od prezbitera).
Decyzję o rozpoczęciu prac nad powołaniem Komisji biskupi podjęli na 394. Zebraniu Plenarnym KEP, które obradowało w marcu 2023 r. Zasady jej funkcjonowania opracował zespół pod kierunkiem abp. Wojciecha Polaka. Szczegóły prawne doprecyzował powołany w czerwcu 2025 r. zespół kierowany przez bp. Sławomira Odera.
W międzyczasie kilka diecezji zdecydowało się powołać podobne gremia u siebie. Jako pierwsza powstała Komisja Wyjaśnienie i Naprawa spraw wrażliwych diecezji sosnowieckiej, która 12 lutego br. przedstawiła pierwszą część raportu w sprawie wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w diecezji. Komisja ta powstała jako pokłosie skandali seksualnych z udziałem duchownych, które odbiły się szerokim echem w mediach.
14 listopada 2025 r. metropolita łódzki kard. Grzegorz Ryś powołał Niezależną Komisję Historyczną ds. Zbadania Przypadków Nadużyć Seksualnych w Archidiecezji Łódzkiej.
Jeśli Episkopat nie zdecydowałby się na powołanie Komisji ogólnopolskiej, to powołanie diecezjalnych zapowiedzieli metropolita częstochowski abp Wacław Depo, krakowski kard. Grzegorz Ryś i wrocławski abp Józef Kupny.
