Fundacja św. Józefa KEP: Będziemy wierni misji, jaką jest finansowanie pomocy osobom skrzywdzonym

Fundacja św. Józefa KEP: Będziemy wierni misji, jaką jest finansowanie pomocy osobom skrzywdzonym  
Zarząd Fundacji św. Józefa jest i będzie wierny pierwszej i podstawowej misji, jaką jest finansowanie pomocy osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym w Kościele; wszelkie porozumienia, które Fundacja zawiera, muszą gwarantować pełną realizację tej podstawowej misji - napisali członkowie Zarządu Fundacji św. Józefa KEP.

W oświadczeniu, które zostało opublikowane na stronie internetowej Fundacji św. Józefa KEP, czytamy, że jej zarząd "jest i będzie wierny pierwszej i podstawowej misji, jaką jest finansowanie pomocy terapeutycznej, edukacyjnej, psychologicznej, duchowej i prawnej osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym w Kościele".

"Fundacja jednocześnie wspiera i realizuje działania na rzecz kształtowania zasad prewencji w Kościele. Wszelkie porozumienia, które Fundacja zawiera z rożnymi podmiotami, zawsze muszą gwarantować pełną realizację tej podstawowej misji" - zapewnili autorzy.

Kierownik Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży ks. dr Wojciech Rzeszowski podkreślił w rozmowie z PAP, że nie jestem członkiem Fundacji św. Józefa KEP, dlatego nie może wypowiadać się w jej imieniu.

Jednocześnie zaznaczył, że w jego opinii oświadczenie ma związek z ogłoszoną w środę decyzją Konferencji Episkopatu Polski o ustanowieniu Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce.

W dokumentach opublikowanych po zakończonym w czwartek Zebraniu Plenarnym KEP znalazł się m.in. zapis, że "działalność Komisji powinna być finansowana w ramach działalności statutowej Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski".

- Domyślam się, że oświadczenie ma związek z faktem, że Fundacja miałaby wspierać komisję do spraw zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego małoletnich. Być może do Fundacji wpłynęły jakieś zapytania w związku z tym - powiedział.

Według ks. Rzeszowskiego działalność Komisji niezależnych ekspertów mieści się w ramach działalności statutowej Fundacji św. Józefa, ponieważ celem Komisji jest m.in. opublikowanie raportu, który będzie miał ogromne znaczenie w dalszym rozwijaniu sytemu ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym w Kościele w Polsce.

- Natomiast stwierdzenie zawarte w komunikacie ma na celu podkreślenie, że pierwszorzędnym zadaniem Fundacji św. Józefa jest wspieranie osób skrzywdzonych, więc nawet gdyby Fundacja miała świadczyć pomoc komisji, to ta pomoc byłaby finansowana z tego, co zostaje, a nie z tego, co jest istotą rzeczy. Jeżeli Fundacja ma jakieś środki ponadplanowane, to wtedy ewentualnie można będzie mówić o dofinansowaniu tej komisji - wyjaśnił ks. Rzeszowski.

Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski została powołana przez biskupów podczas 384. Zebrania Plenarnego KEP, które obradowało w dniach 8-9 października 2019 r. Celem Fundacji jest udzielanie wsparcia osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym w Kościele katolickim w Polsce, budowanie struktur pomocy ofiarom nadużyć seksualnych, szkolenie osób pracujących ze skrzywdzonymi oraz budowanie struktur prewencji nadużyć seksualnych w Kościele. Fundacja jest finansowana z corocznych składek duchownych (2 tys. zł od biskupa i 150 zł od prezbitera).

Decyzję o rozpoczęciu prac nad powołaniem Komisji biskupi podjęli na 394. Zebraniu Plenarnym KEP, które obradowało w marcu 2023 r. Zasady jej funkcjonowania opracował zespół pod kierunkiem abp. Wojciecha Polaka. Szczegóły prawne doprecyzował powołany w czerwcu 2025 r. zespół kierowany przez bp. Sławomira Odera.

W międzyczasie kilka diecezji zdecydowało się powołać podobne gremia u siebie. Jako pierwsza powstała Komisja Wyjaśnienie i Naprawa spraw wrażliwych diecezji sosnowieckiej, która 12 lutego br. przedstawiła pierwszą część raportu w sprawie wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w diecezji. Komisja ta powstała jako pokłosie skandali seksualnych z udziałem duchownych, które odbiły się szerokim echem w mediach.

14 listopada 2025 r. metropolita łódzki kard. Grzegorz Ryś powołał Niezależną Komisję Historyczną ds. Zbadania Przypadków Nadużyć Seksualnych w Archidiecezji Łódzkiej.

Jeśli Episkopat nie zdecydowałby się na powołanie Komisji ogólnopolskiej, to powołanie diecezjalnych zapowiedzieli metropolita częstochowski abp Wacław Depo, krakowski kard. Grzegorz Ryś i wrocławski abp Józef Kupny.

KAI DODANE 12.03.2026

Prymas o powołaniu komisji ds. małoletnich: fundamenty są - dziękuję osobom skrzywdzonym, że nie zwątpiły

Chcemy podziękować zwłaszcza osobom skrzywdzonym, że przez dwa lata naszych zmagań nie zwątpiły w to, że prace nad powołaniem komisji mają sens - mamy jej fundamenty - powiedział Prymas Polski abp Wojciech Polak, delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży o powołaniu niezależnej komisji ekspertów, która ma zbadać zjawisko wykorzystania seksualnego osób małoletnich w Kościele w Polsce od 1945 r.

dodane 14.03.2026 10:54

Wystawiono chustę św. Weroniki w Watykanie

Wystawiono chustę św. Weroniki w Watykanie

W piątą niedzielę Wielkiego Postu wystawiono jedną z najcenniejszych relikwii Bazyliki św. Piotra - chustę św. Weroniki. Zgodnie z tradycją przekazywaną w związku z Drogą Krzyżową, kobieta otarła chustą twarz Jezusa, a na płótnie pozostało odbicie jego twarzy i ślady krwi.

Nie tylko ropa – blokada Ormuzu uderza w dostawy siarki i globalną produkcję żywności i metali

Nie tylko ropa – blokada Ormuzu uderza w dostawy siarki i globalną produkcję żywności i metali

Po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie uwaga mediów skupia się na cenie ropy, ale blokada cieśniny Ormuz uderza także w podaż innego kluczowego surowca – siarki.

Hongkong: 1,6 tys. chrztów dorosłych na Wielkanoc

Hongkong: 1,6 tys. chrztów dorosłych na Wielkanoc

Te dane są postrzegane jako znak nadziei.

Leon XIV: śmierć i ból powodowane przez te wojny to skandal

Leon XIV: śmierć i ból powodowane przez te wojny to skandal

Śmierć i ból powodowane przez te wojny są skandalem dla całej rodziny ludzkiej i wołaniem przed obliczem Boga! Ponawiam z mocą apel o wytrwałość na modlitwie, aby ustały działania zbrojne i aby w końcu otworzyły się drogi pokoju, oparte na szczerym dialogu i poszanowaniu godności każdej osoby ludzkiej - powiedział Papież podczas modlitwy Anioł Pański.

Muzeum Auschwitz przygotowuje się do remontu dwóch historycznych bloków

Muzeum Auschwitz przygotowuje się do remontu dwóch historycznych bloków

Po zakończeniu zamontowana zostanie tam część nowej wystawy.

Ważny apel Leona XIV: Uchrońmy dzieci przed szukaniem przyjaźni w sztucznej inteligencji

Ważny apel Leona XIV: Uchrońmy dzieci przed szukaniem przyjaźni w sztucznej inteligencji

Aby pozostać ludźmi, musimy zachować dziecięce spojrzenie na rzeczywistość. Dlatego nie powinniśmy pozwolić, aby dzieci zaczęły wierzyć, że w chatbotach sztucznej inteligencji znajdą swoich najlepszych przyjaciół lub wyrocznię wszelkiej wiedzy – napisał Leon XIV do redaktora gazety „Avvenire", z okazji ćwierćwiecza wydawania cotygodniowego dodatku dla dzieci – Popotus.

Ekspertka: deficyt wody słodkiej dotyka 2,2 mld ludzi

Ekspertka: deficyt wody słodkiej dotyka 2,2 mld ludzi

W niedzielę obchodzony jest Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez ONZ.

Ekspertka: deficyt wody słodkiej dotyka 2,2 mld ludzi

Ekspertka: deficyt wody słodkiej dotyka 2,2 mld ludzi

W niedzielę obchodzony jest Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez ONZ.

Ekspertka: deficyt wody słodkiej dotyka 2,2 mld ludzi

Ekspertka: deficyt wody słodkiej dotyka 2,2 mld ludzi

W niedzielę obchodzony jest Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez ONZ.

Hiszpania: Powodzie, osuwiska i ewakuacje na Wyspach Kanaryjskich

Hiszpania: Powodzie, osuwiska i ewakuacje na Wyspach Kanaryjskich

Z powodu burzy Therese.

Trump stawia Iranowi ultimatum: Zniszczymy irańskie elektrownie, jeśli...

Trump stawia Iranowi ultimatum: Zniszczymy irańskie elektrownie, jeśli...

Stany Zjednoczone zniszczą irańskie elektrownie, jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie całkowicie otwarta w ciągu 48 godzin - ostrzegł prezydent USA.

Przydacz: prezydent w piątek udaje się do USA; będzie gościem konferencji amerykańskich konserwatystów

Przydacz: prezydent w piątek udaje się do USA; będzie gościem konferencji amerykańskich konserwatystów

Prezydent Karol Nawrocki w piątek wylatuje do USA; na zaproszenie organizacji CPAC będzie gościem specjalnym konferencji amerykańskich konserwatystów, gdzie wygłosi przemówienie nt. stanu relacji polsko-amerykańskich - przekazał PAP szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

