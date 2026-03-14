Jest data ingresu kard. Krajewskiego do łódzkiej katedry  

Za dwa tygodnie – 28 marca kardynał Konrad Krajewski kanonicznie obejmie rządy archidiecezją łódzką i dokona ingresu do katedry pw. św. Stanisława Koski w sobotę 28 marca – poinformowano w Łodzi.

Oto komunikat Kurii Metropolitalnej Łódzkiej:

Kuria Metropolitalna Łódzka w związku z mianowaniem na urząd Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego Jego Eminencji Księdza Kardynała Konrada Krajewskiego dotychczasowego jałmużnika papieskiego, uprzejmie informuje, że Ksiądz Biskup Zbigniew Wołkowicz pełni urząd Administratora Diecezjalnego Archidiecezji Łódzkiej do dnia kanonicznego objęcia Archidiecezji Łódzkiej przez nowego Arcybiskupa Metropolitę Łódzkiego.

Kanoniczne objęcie diecezji i ingres będą miały miejsce w sobotę 28 marca br. Wobec powyższego Administrator Diecezjalny Archidiecezji Łódzkiej sprawuje swój urząd do tego dnia, a Jego imię jest wymieniane w Modlitwie Eucharystycznej.

prałat Tadeusz Weber

Notariusz Kurii