Jest data ingresu kard. Krajewskiego do łódzkiej katedry

Jest data ingresu kard. Krajewskiego do łódzkiej katedry  
HENRYK PRZONDZIONO /Foto Gość Kard. Konrad Krajewski

Za dwa tygodnie – 28 marca kardynał Konrad Krajewski kanonicznie obejmie rządy archidiecezją łódzką i dokona ingresu do katedry pw. św. Stanisława Koski w sobotę 28 marca – poinformowano w Łodzi.

Oto komunikat Kurii Metropolitalnej Łódzkiej:

Kuria Metropolitalna Łódzka w związku z mianowaniem na urząd Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego Jego Eminencji Księdza Kardynała Konrada Krajewskiego dotychczasowego jałmużnika papieskiego, uprzejmie informuje, że Ksiądz Biskup Zbigniew Wołkowicz pełni urząd Administratora Diecezjalnego Archidiecezji Łódzkiej do dnia kanonicznego objęcia Archidiecezji Łódzkiej przez nowego Arcybiskupa Metropolitę Łódzkiego.
Kanoniczne objęcie diecezji i ingres będą miały miejsce w sobotę 28 marca br. Wobec powyższego Administrator Diecezjalny Archidiecezji Łódzkiej sprawuje swój urząd do tego dnia, a Jego imię jest wymieniane w Modlitwie Eucharystycznej.

prałat Tadeusz Weber
Notariusz Kurii

 

KAI |

dodane 14.03.2026 12:33

TAGI| INGRES, KARD. KONRAD KRAJEWSKI

Układanie kostki

ks. Leszek Smoliński

Układanie kostki

Ćwiczenia sprawnościowe to dobra okazja do sprawdzenia swoich możliwości i ich doskonalenia.

Krzyże, kapliczki

Maria Sołowiej

Krzyże, kapliczki

Teraz cisza. I można wracać. Już się pesel daje we znaki, a może – przyjemnie się łudzić – tylko wiosenne zmęczenie.

Sklejaj konsekwentnie

Andrzej Macura

Sklejaj konsekwentnie

Cóż po najlepszej nawet teorii, jeśli nie jest wprowadzana w życie?

Wystawiono chustę św. Weroniki w Watykanie

Wystawiono chustę św. Weroniki w Watykanie

W piątą niedzielę Wielkiego Postu wystawiono jedną z najcenniejszych relikwii Bazyliki św. Piotra - chustę św. Weroniki. Zgodnie z tradycją przekazywaną w związku z Drogą Krzyżową, kobieta otarła chustą twarz Jezusa, a na płótnie pozostało odbicie jego twarzy i ślady krwi.

Nie tylko ropa – blokada Ormuzu uderza w dostawy siarki i globalną produkcję żywności i metali

Nie tylko ropa – blokada Ormuzu uderza w dostawy siarki i globalną produkcję żywności i metali

Po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie uwaga mediów skupia się na cenie ropy, ale blokada cieśniny Ormuz uderza także w podaż innego kluczowego surowca – siarki.

Hongkong: 1,6 tys. chrztów dorosłych na Wielkanoc

Hongkong: 1,6 tys. chrztów dorosłych na Wielkanoc

Te dane są postrzegane jako znak nadziei.

Leon XIV: śmierć i ból powodowane przez te wojny to skandal

Leon XIV: śmierć i ból powodowane przez te wojny to skandal

Śmierć i ból powodowane przez te wojny są skandalem dla całej rodziny ludzkiej i wołaniem przed obliczem Boga! Ponawiam z mocą apel o wytrwałość na modlitwie, aby ustały działania zbrojne i aby w końcu otworzyły się drogi pokoju, oparte na szczerym dialogu i poszanowaniu godności każdej osoby ludzkiej - powiedział Papież podczas modlitwy Anioł Pański.

Muzeum Auschwitz przygotowuje się do remontu dwóch historycznych bloków

Muzeum Auschwitz przygotowuje się do remontu dwóch historycznych bloków

Po zakończeniu zamontowana zostanie tam część nowej wystawy.

Ważny apel Leona XIV: Uchrońmy dzieci przed szukaniem przyjaźni w sztucznej inteligencji

Ważny apel Leona XIV: Uchrońmy dzieci przed szukaniem przyjaźni w sztucznej inteligencji

Aby pozostać ludźmi, musimy zachować dziecięce spojrzenie na rzeczywistość. Dlatego nie powinniśmy pozwolić, aby dzieci zaczęły wierzyć, że w chatbotach sztucznej inteligencji znajdą swoich najlepszych przyjaciół lub wyrocznię wszelkiej wiedzy – napisał Leon XIV do redaktora gazety „Avvenire”, z okazji ćwierćwiecza wydawania cotygodniowego dodatku dla dzieci – Popotus.

Ekspertka: deficyt wody słodkiej dotyka 2,2 mld ludzi

Ekspertka: deficyt wody słodkiej dotyka 2,2 mld ludzi

W niedzielę obchodzony jest Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez ONZ.

Ekspertka: deficyt wody słodkiej dotyka 2,2 mld ludzi

Ekspertka: deficyt wody słodkiej dotyka 2,2 mld ludzi

W niedzielę obchodzony jest Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez ONZ.

Ekspertka: deficyt wody słodkiej dotyka 2,2 mld ludzi

Ekspertka: deficyt wody słodkiej dotyka 2,2 mld ludzi

W niedzielę obchodzony jest Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez ONZ.

Hiszpania: Powodzie, osuwiska i ewakuacje na Wyspach Kanaryjskich

Hiszpania: Powodzie, osuwiska i ewakuacje na Wyspach Kanaryjskich

Z powodu burzy Therese.

Trump stawia Iranowi ultimatum: Zniszczymy irańskie elektrownie, jeśli...

Trump stawia Iranowi ultimatum: Zniszczymy irańskie elektrownie, jeśli...

Stany Zjednoczone zniszczą irańskie elektrownie, jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie całkowicie otwarta w ciągu 48 godzin - ostrzegł prezydent USA.

Przydacz: prezydent w piątek udaje się do USA; będzie gościem konferencji amerykańskich konserwatystów

Przydacz: prezydent w piątek udaje się do USA; będzie gościem konferencji amerykańskich konserwatystów

Prezydent Karol Nawrocki w piątek wylatuje do USA; na zaproszenie organizacji CPAC będzie gościem specjalnym konferencji amerykańskich konserwatystów, gdzie wygłosi przemówienie nt. stanu relacji polsko-amerykańskich - przekazał PAP szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

