Ponad tysiąc sołtysów w pielgrzymce do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu

Roman Koszowski /Foto Gość Obraz Świętej Rodziny w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Ponad tysiąc sołtysów bierze udział w sobotę w X pielgrzymce do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Wydarzenie związane jest z obchodzonym 11 marca w kraju Dniem Sołtysa i gromadzi sołtysów z Wielkopolski, których w regionie jest blisko cztery tysiące.

Organizatorem "Pielgrzymki Sołtysów do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu" od 10 lat jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Św. Józef to patron sołtysów.

Pielgrzymka - jak powiedział PAP gospodarz wydarzenia, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski - jest wyjątkową okazją do podziękowania sołtysom za pracę oraz zaangażowanie wkładane w sprawy wsi i jej mieszkańców.

- Ich praca ma wyjątkowy charakter, są pierwszym ogniwem łączącym lokalne społeczności z samorządami. To oni są głosem społeczności wiejskiej i zabiegają o dobry interes wsi. Przekazują informacje, co należy i można w swojej miejscowości zrobić i gdzie sięgnąć po dotacje. Dlatego warto w dniu ich święta zwrócić szczególną uwagę na ich pracę - powiedział.

Wielkopolskie sołectwa - zdaniem Grabowskiego - od wielu lat mogą liczyć na wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Organizowane są konkursy dotacyjne - "Pięknieje wielkopolska wieś", "Nasza wieś naszą wspólną sprawą", "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" oraz "Wielkopolska wspiera gospodynie wiejskie", które umożliwiają realizację rozmaitych projektów i przedsięwzięć na obszarach wiejskich.

Dotychczas do sołectw i gmin trafiło łączne wsparcie w wysokości blisko 93,5 mln zł i zrealizowano blisko 4 tys. projektów.

- Warto podkreślić znaczenie funduszu sołeckiego, który wspiera oddolne inicjatywy mieszkańców i daje możliwość samodzielnego decydowania o tym, na co zostaną przeznaczone środki. Wsparcie odbywa się również dzięki wdrażaniu środków z budżetu Unii Europejskiej. Na wsiach powstają nowe drogi, sieci kanalizacyjnie i wodociągowe, a także obiekty pełniące funkcje kulturalne, takie jak np. świetlice wiejskie - powiedział.

W rozmowie z PAP sołtysi powiedzieli, że podczas pielgrzymki modlą się za mieszkańców swoich wsi, o dobre plony i dar mądrego kierowania sołectwami.

Po mszy św. celebrowanej przez biskupa kaliskiego ks. Damiana Bryla druga część uroczystości przeniesie się do hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Stawiszynie. Tam m.in. zostaną ogłoszone wyniki etapu wojewódzkiego piątej edycji konkursu "Fundusz Sołecki - najlepsza inicjatywa".

PAP |

dodane 14.03.2026 12:59

TAGI| SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA W KALISZU

Układanie kostki

ks. Leszek Smoliński

Układanie kostki

Ćwiczenia sprawnościowe to dobra okazja do sprawdzenia swoich możliwości i ich doskonalenia.

Krzyże, kapliczki

Maria Sołowiej

Krzyże, kapliczki

Teraz cisza. I można wracać. Już się pesel daje we znaki, a może – przyjemnie się łudzić – tylko wiosenne zmęczenie.

Sklejaj konsekwentnie

Andrzej Macura

Sklejaj konsekwentnie

Cóż po najlepszej nawet teorii, jeśli nie jest wprowadzana w życie?

