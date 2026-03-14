Ponad tysiąc sołtysów bierze udział w sobotę w X pielgrzymce do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Wydarzenie związane jest z obchodzonym 11 marca w kraju Dniem Sołtysa i gromadzi sołtysów z Wielkopolski, których w regionie jest blisko cztery tysiące.
Organizatorem "Pielgrzymki Sołtysów do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu" od 10 lat jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Św. Józef to patron sołtysów.
Pielgrzymka - jak powiedział PAP gospodarz wydarzenia, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski - jest wyjątkową okazją do podziękowania sołtysom za pracę oraz zaangażowanie wkładane w sprawy wsi i jej mieszkańców.
- Ich praca ma wyjątkowy charakter, są pierwszym ogniwem łączącym lokalne społeczności z samorządami. To oni są głosem społeczności wiejskiej i zabiegają o dobry interes wsi. Przekazują informacje, co należy i można w swojej miejscowości zrobić i gdzie sięgnąć po dotacje. Dlatego warto w dniu ich święta zwrócić szczególną uwagę na ich pracę - powiedział.
Wielkopolskie sołectwa - zdaniem Grabowskiego - od wielu lat mogą liczyć na wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Organizowane są konkursy dotacyjne - "Pięknieje wielkopolska wieś", "Nasza wieś naszą wspólną sprawą", "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" oraz "Wielkopolska wspiera gospodynie wiejskie", które umożliwiają realizację rozmaitych projektów i przedsięwzięć na obszarach wiejskich.
Dotychczas do sołectw i gmin trafiło łączne wsparcie w wysokości blisko 93,5 mln zł i zrealizowano blisko 4 tys. projektów.
- Warto podkreślić znaczenie funduszu sołeckiego, który wspiera oddolne inicjatywy mieszkańców i daje możliwość samodzielnego decydowania o tym, na co zostaną przeznaczone środki. Wsparcie odbywa się również dzięki wdrażaniu środków z budżetu Unii Europejskiej. Na wsiach powstają nowe drogi, sieci kanalizacyjnie i wodociągowe, a także obiekty pełniące funkcje kulturalne, takie jak np. świetlice wiejskie - powiedział.
W rozmowie z PAP sołtysi powiedzieli, że podczas pielgrzymki modlą się za mieszkańców swoich wsi, o dobre plony i dar mądrego kierowania sołectwami.
Po mszy św. celebrowanej przez biskupa kaliskiego ks. Damiana Bryla druga część uroczystości przeniesie się do hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Stawiszynie. Tam m.in. zostaną ogłoszone wyniki etapu wojewódzkiego piątej edycji konkursu "Fundusz Sołecki - najlepsza inicjatywa".
W niedzielę obchodzony jest Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez ONZ.
