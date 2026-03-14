info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Watykan w ONZ o surogacji: To wyzysk ubogich kobiet
rss newsletter facebook twitter

Roman Koszowski /Foto Gość Surogacja otwiera drzwi do handlu dziećmi

Kobiety, które godzą się na macierzyństwo zastępcze jako powód swojej decyzji podają najczęściej względy ekonomiczne. Gdyby żyły w lepszych warunkach, najprawdopodobniej nie zgodziłyby się na taką transakcję. Ten skandaliczny i uwłaczający godności kobiety fakt przypomniała delegacja Stolicy Apostolskiej na 70. sesji oenzetowskiej Komisji ds. Statusu Kobiet.

Watykańska delegacja przyznała, że macierzyństwo zastępcze jest sprawą pilną, w której niestety technologia i praktyka znacznie wyprzedziły prawo i etykę. Jest to również temat dość delikatny: wiele osób postrzega macierzyństwo zastępcze jako rozwiązanie wynikające ze współczucia dla tych, którzy pragną zostać rodzicami.

Fakty są jednak takie, że na macierzyństwo zastępcze godzą się przed wszystkim kobiety ubogie, które czynią to ze względów czysto ekonomicznych. Przypadki zamożnych kobiet, które godzą się być surogatkami należą do rzadkości. W rzeczywistości tylko ubóstwo sprawia, że przemysł surogacji może przetrwać.

Stolica Apostolska zauważa, że również w jurysdykcjach, gdzie surogacja komercyjna jest zabroniona, płatność dokonuje się pod postacią prezentów lub odpowiednio zawyżonych zwrotów poniesionych kosztów. Niektóre kobiety godzą się na surogację pod wpływem nacisków ze strony członków rodziny, a nawet są do tego zmuszone.

Watykańska delegacja zwróciła też uwagę na koszty uboczne tego procederu, w tym na rozłąkę od własnych dzieci i rodzin. Kobiety, które żyją ze swymi rodzinami aż do porodu, mogą spotkać się z pytaniami własnych dzieci o to, dla czego mama nie zatrzymuje tego dziecka?

W wystąpieniu na forum Komisji ds. Statusu Kobiet zwrócono też uwagę na krzywdę, którą wyrządza się narodzonemu w procederze surogacji dziecku. „Dzieci mają prawa i interesy, które należy szanować, począwszy od moralnego prawa do bycia poczętym w akcie miłości. Zgodnie z Konwencją o prawach dziecka – najczęściej ratyfikowanym instrumentem praw człowieka – dzieci mają również prawo do poznania swoich rodziców i bycia przez nich otoczonymi opieką. Fakt, że prawa te nie zawsze mogą być realizowane, nie powinien służyć jako usprawiedliwienie dla praktyki, która celowo je narusza”.

Krzysztof Bronk

Watykan: bezpłatna pomoc medyczna dla ubogich kobiet

VATICANNEWS.VA DODANE 30.10.2024

Raz w miesiącu, pod oknem Pałacu Apostolskiego, ubogie i bezdomne kobiety mogą skorzystać z pomocy medycznej „objazdowej przychodni”. To wsparcie, które oferuje stowarzyszenie Komen Italia zajmujące się profilaktyką i walką z rakiem. Inicjatywa jest współprowadzona przez Dykasterię ds. Posługi Miłosierdzia i Poliklinikę Gemelli. »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

VATICANNEWS.VA |

dodane 14.03.2026 13:07

TAGI| SUROGACJA, SUROGATKA, SUROGATKI

PRZECZYTAJ TAKŻE
Niepotrzebny rekord | Przyszła na świat w wyniku surogacji, dziś walczy o jej zakaz | Urodzona przez matkę zastępczą walczy o zakaz surogacji | Para homoseksualistów chciała mieć synów z in vitro. Surogatka urodziła dla nich córkę. Jak zareagowali? | Oswajanie | Trwa niebezpieczne oswajanie z surogacją, jako prawem do dziecka | Indie: zakaz handlowania kobiecym ciałem | Rada Europy odrzuciła legalizację surogacji | Surogatki: Skrajny projekt w RE | Surogatka nie chce oddać dziecka gejom
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Układanie kostki

ks. Leszek Smoliński

Ćwiczenia sprawnościowe to dobra okazja do sprawdzenia swoich możliwości i ich doskonalenia.

Krzyże, kapliczki

Maria Sołowiej

Teraz cisza. I można wracać. Już się pesel daje we znaki, a może – przyjemnie się łudzić – tylko wiosenne zmęczenie.

Sklejaj konsekwentnie

Andrzej Macura

Cóż po najlepszej nawet teorii, jeśli nie jest wprowadzana w życie?

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Wystawiono chustę św. Weroniki w Watykanie

W piątą niedzielę Wielkiego Postu wystawiono jedną z najcenniejszych relikwii Bazyliki św. Piotra - chustę św. Weroniki. Zgodnie z tradycją przekazywaną w związku z Drogą Krzyżową, kobieta otarła chustą twarz Jezusa, a na płótnie pozostało odbicie jego twarzy i ślady krwi.

Nie tylko ropa – blokada Ormuzu uderza w dostawy siarki i globalną produkcję żywności i metali

Po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie uwaga mediów skupia się na cenie ropy, ale blokada cieśniny Ormuz uderza także w podaż innego kluczowego surowca – siarki.

Hongkong: 1,6 tys. chrztów dorosłych na Wielkanoc

Te dane są postrzegane jako znak nadziei.

Leon XIV: śmierć i ból powodowane przez te wojny to skandal

Śmierć i ból powodowane przez te wojny są skandalem dla całej rodziny ludzkiej i wołaniem przed obliczem Boga! Ponawiam z mocą apel o wytrwałość na modlitwie, aby ustały działania zbrojne i aby w końcu otworzyły się drogi pokoju, oparte na szczerym dialogu i poszanowaniu godności każdej osoby ludzkiej - powiedział Papież podczas modlitwy Anioł Pański.

Muzeum Auschwitz przygotowuje się do remontu dwóch historycznych bloków

Po zakończeniu zamontowana zostanie tam część nowej wystawy.

Ważny apel Leona XIV: Uchrońmy dzieci przed szukaniem przyjaźni w sztucznej inteligencji

Aby pozostać ludźmi, musimy zachować dziecięce spojrzenie na rzeczywistość. Dlatego nie powinniśmy pozwolić, aby dzieci zaczęły wierzyć, że w chatbotach sztucznej inteligencji znajdą swoich najlepszych przyjaciół lub wyrocznię wszelkiej wiedzy – napisał Leon XIV do redaktora gazety „Avvenire”, z okazji ćwierćwiecza wydawania cotygodniowego dodatku dla dzieci – Popotus.

Ekspertka: deficyt wody słodkiej dotyka 2,2 mld ludzi

W niedzielę obchodzony jest Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez ONZ.

Hiszpania: Powodzie, osuwiska i ewakuacje na Wyspach Kanaryjskich

Z powodu burzy Therese.

Trump stawia Iranowi ultimatum: Zniszczymy irańskie elektrownie, jeśli...

Stany Zjednoczone zniszczą irańskie elektrownie, jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie całkowicie otwarta w ciągu 48 godzin - ostrzegł prezydent USA.

Przydacz: prezydent w piątek udaje się do USA; będzie gościem konferencji amerykańskich konserwatystów

Prezydent Karol Nawrocki w piątek wylatuje do USA; na zaproszenie organizacji CPAC będzie gościem specjalnym konferencji amerykańskich konserwatystów, gdzie wygłosi przemówienie nt. stanu relacji polsko-amerykańskich - przekazał PAP szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 23.03.2026
« » Marzec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
11°C Poniedziałek
noc
7°C Poniedziałek
rano
13°C Poniedziałek
dzień
14°C Poniedziałek
wieczór
wiecej »
 