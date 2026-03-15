ZEA: Polityka Iranu jest pozbawiona mądrości

Zniszczenia po atakach w Dubaju  
STRINGER /PAP/EPA Zniszczenia po atakach w Dubaju

Zjednoczone Emiraty Arabskie odpowiedziały w sobotę Iranowi na oskarżenia, iż USA zaatakowały wyspę Chark z terytorium państwa Zatoki Perskiej stwierdzeniem, że polityka Teheranu jest chaotyczna i pozbawiona mądrości.

W poście na portalu X, Anwar Gargasz, doradca prezydenta ZEA Mohammeda bin Zajeda stwierdził, że Emiraty mają prawo do obrony, ale "nadal priorytetowo traktują rozsądek i logikę"- przekazała agencja Reutera.

Gargasz podkreślił, że "po 1909 irańskich atakach na Zjednoczone Emiraty Arabskie, Aragczi (minister spraw zagranicznych Iranu - PAP) nadal oskarża ZEA o atak na Iran". Według niego "Zjednoczone Emiraty Arabskie mają prawo bronić się przed agresją, ale nadal priorytetowo traktują logikę, zachowują powściągliwość i szukają rozwiązania dla Iranu i regionu".

Wcześniej Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało, że siły amerykańskie uderzyły w ponad 90 celów militarnych na wyspie Chark. "W ataku zniszczono składy min morskich, podziemne składy pocisków i wiele innych obiektów wojskowych" - podało Dowództwo, podkreślając, że nie atakowało infrastruktury naftowej.

Wyspa Chark stanowi centrum naftowe obsługujące około 90 proc. irańskiego eksportu ropy - przypomniała agencja.

Portal dziennika swoją "Khaleej Times" przekazał, że Gragasz ocenił, iż Iran ujawnił swoją "militarną impotencję" w atakach na państwa Zatoki Perskiej. Irańska strategia "odzwierciedla jego niezdolność do przeciwstawienia się atakom amerykańskim i izraelskim".

Gargasz wezwał do zaprzestania ataków na sąsiadów i podjęcia działań mediacyjnych, które pomogłyby w "powrocie do zdrowego rozsądku". Dodał, że irańska strategia ujawnia również "moralne bankructwo i izolację polityczną".

Od początku irańskiej agresji, obrona powietrzna ZEA zaatakowała 294 pociski balistyczne, 15 pocisków manewrujących i 1600 bezzałogowych statków powietrznych wystrzelonych z Iranu. Ataki spowodowały śmierć sześciu osób i obrażenia 141 - przypomniał portal.

PAP |

dodane 15.03.2026 06:17

TAGI| DYPLOMACJA, IRAN, OBRONNOŚĆ, PAP, USA, WOJNA, ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

PRZECZYTAJ TAKŻE
Potężne eksplozje w Dausze i Dubaju - kolejne ataki Iranu na sąsiadów | Strażnicy Rewolucji: będziemy ścigać i zabijemy izraelskiego premiera Netanjahu | Pentagon i Rada Bezpieczeństwa nie doceniły gotowości Iranu do zamknięcia Ormuzu? | FBI ostrzegło przed irańskimi dronami w Kalifornii | Iran uderza w Izrael i bazy USA; seria ataków w Zatoce Perskiej
Co warto czytać, słuchać i oglądać?

Andrzej Macura

Papież mówiąc do twórców mediów sporo powiedział też ich odbiorcom.

Wielkopostne

Katarzyna Solecka

Nie rozpakowałam walizki. Trzeci dzień leży otwarta na podłodze. Oczywiście, mogę się tłumaczyć, że zwykle nie jest tak – posprzątane, ogarnięte od ręki (choć i to nie do końca prawda pewnie). W każdym razie leży tam. W kącie, bo w kącie, ale jednak przeszkadza. Odwraca uwagę, uwiera.

Dziadek

Piotr Drzyzga

Chyba go kojarzę. Jemy czasem obiady na tej samej stołówce. Przed chwilą płacił coś przede mną w pocztowym okienku.

Oszlifowany, nieoszlifowany...

Znalezione na gruzowisku diamenty trafiły na licytację urzędu skarbowego

Właściciel kosztowności nie został ustalony.

Ceny gazu też w górę

Bundeswehra nie powinna sprzątać po Trumpie

"Spiegel" o apelu USA o wsparcie wojskowe w Iranie.

Czy potem wojna wróci?

Pakistan i Afganistan zapowiedziały tymczasowe wstrzymanie działań wojennych

Decyzję odjęto z powodu zakończenia ramadanu.

Niedźwiedź

Ponad 16 mln zł na ochronę niedźwiedzi i bezpieczeństwo mieszkańców

W ramach projektu powstanie m.in. grupa interwencyjna, prowadzone będą również działania edukacyjne.

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja od fake newsów

W 2025 roku gwałtownie wzrosło wykorzystanie sztucznej inteligencji do tworzenia fake newsów.

Watykan: apelacja w sprawie kard. Becciu – część procesu do powtórzenia

Watykan: apelacja w sprawie kard. Becciu – część procesu do powtórzenia

Trybunał Apelacyjny Państwa Watykańskiego uznał tzw. „nieważność częściową” w procesie kard. Angelo Becciu. Oznacza to, że wyrok pierwszej instancji pozostaje w mocy, ale kluczowe elementy postępowania będą musiały zostać ponownie przeprowadzone.

Gruzja: zmarł patriarcha Eliasz II

Gruzja: zmarł patriarcha Eliasz II

Jak podaje Vatican News, w wieku 93 lat zmarł patriarcha Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego Eliasz II, który kierował nim nieprzerwanie od 1977 roku.

MEN chce zakazu telefonów w podstawówkach. Projekt ustawy wkrótce w rządzie

MEN chce zakazu telefonów w podstawówkach. Projekt ustawy wkrótce w rządzie

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje przepisy wprowadzające zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Nowe regulacje mają obowiązywać od września 2026 roku.

Liban: Patriarcha Rai o „wojnie narzuconej" społeczeństwu

Liban: Patriarcha Rai o „wojnie narzuconej” społeczeństwu

Jak donosi Vatican News, maronicki patriarcha Libanu kard. Bechara Rai ostro skrytykował trwający konflikt między Hezbollahem a Izraelem, nazywając go bezsensownym i niszczycielskim oraz podkreślając dramat setek tysięcy wysiedlonych.

Hollywoodzka gwiazda chwali małżeństwo i dedykuje Oskara „sercu matki w chaosie"

Hollywoodzka gwiazda chwali małżeństwo i dedykuje Oskara „sercu matki w chaosie”

Podczas ceremonii rozdania Oskarów wybrzmiał odważny apel: bierzcie ślub i miejcie dzieci, to idzie w parze z karierą. Padł on z ust irlandzkiej aktorki Jessie Buckley, która została nagrodzona za pierwszoplanową rolą w filmie „Hamnet”.

Polski sąd zgodził się na ekstradycję rosyjskiego archeologa na Ukrainę

Polski sąd zgodził się na ekstradycję rosyjskiego archeologa na Ukrainę

W środę warszawski sąd okręgowy stwierdził prawną dopuszczalność wydania rosyjskiego archeologa Aleksandra Butiagina stronie ukraińskiej - powiedział obrońca Rosjanina mec. Adam Domański. Ukraińscy śledczy podejrzewają archeologa o częściowe zniszczenie obiektu dziedzictwa kulturowego na Krymie.

Czy papież Leon XIV zajmie się „objawieniami w Heroldsbach"?

Czy papież Leon XIV zajmie się „objawieniami w Heroldsbach”?

O. Dietrich von Stockhausen, wieloletni rektor ośrodka modlitewnego w Heroldsbach (1998–2014), został przyjęty w Watykanie przez papieża Leona XIV. Było to spotkanie dwóch „synów świętego Augustyna” - papież jest augustianinem, a ksiądz kanonikiem augustiańskim, ale uwaga skupiona była na Matce Bożej. O. von Stockhausen przedstawił papieżowi najnowsze badania dotyczące domniemanych objawień maryjnych w bawarskim Heroldsbach w latach 1949–1952 i poprosił go o ich ponowną ocenę.

