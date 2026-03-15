Zachodni Brzeg: W izraelskim ostrzale zginęło dwóch chłopców

Czteroosobowa rodzina, w tym dwoje dzieci, zginęło w izraelskim ostrzale zachodniego Brzegu Jordanu - poinformowało w niedzielę palestyńskie ministerstwo zdrowia, które cytuje AFP. Poproszone o komentarz w tej sprawie, siły zbrojne Izraela przekazały agencji, że "badają informacje na ten temat".

Według palestyńskiego Czerwonego Półksiężyca ciała zabitych wydobyto z pojazdu, który strzelali izraelscy żołnierze. Ofiary śmiertelne ostrzału to 35-letnia kobieta, 37-letni mężczyzna oraz chłopcy w wieku pięciu i siedmiu lat. Źródło, które cytuje AFP, przekazało również, że w ostrzale rany odnieśli kolejni dwaj synowie tego małżeństwa, w wieku ośmiu i 11 lat.

Brak informacji o tym, co było przyczyną, dla której żołnierze otworzyli ogień do samochodu, którym podróżowały ofiary ostrzału. AFP podkreśliła, że w ostatnich dniach na Zachodnim Brzegu Jordanu wzrosła liczba śmiertelnych ataków, których sprawcami w większości są izraelscy osadnicy. Według palestyńskich danych, które potwierdziła ONZ, od początku miesiąca w takich aktach agresji zginęło co najmniej pięć osób.

Francuska agencja przypomniała, że według informacji palestyńskiego resortu zdrowia, od początku wojny w Strefie Gazy, czyli od października 2023 r., na Zachodnim Brzegu Jordanu izraelska armia lub osadnicy zabili co najmniej 1045 Palestyńczyków, w tym wielu cywilów. W tym samym czasie - według izraelskich źródeł - w palestyńskich atakach zginęło co najmniej 45 obywateli tego kraju, zarówno cywilów, jak i żołnierzy.