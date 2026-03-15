Zachodni Brzeg: W izraelskim ostrzale zginęło dwóch chłopców

Za murem, a ciągle zabijani  
Za murem, a ciągle zabijani

Zginęli też ich rodzice.

 Czteroosobowa rodzina, w tym dwoje dzieci, zginęło w izraelskim ostrzale zachodniego Brzegu Jordanu - poinformowało w niedzielę palestyńskie ministerstwo zdrowia, które cytuje AFP. Poproszone o komentarz w tej sprawie, siły zbrojne Izraela przekazały agencji, że "badają informacje na ten temat".

Według palestyńskiego Czerwonego Półksiężyca ciała zabitych wydobyto z pojazdu, który strzelali izraelscy żołnierze. Ofiary śmiertelne ostrzału to 35-letnia kobieta, 37-letni mężczyzna oraz chłopcy w wieku pięciu i siedmiu lat. Źródło, które cytuje AFP, przekazało również, że w ostrzale rany odnieśli kolejni dwaj synowie tego małżeństwa, w wieku ośmiu i 11 lat.

Brak informacji o tym, co było przyczyną, dla której żołnierze otworzyli ogień do samochodu, którym podróżowały ofiary ostrzału. AFP podkreśliła, że w ostatnich dniach na Zachodnim Brzegu Jordanu wzrosła liczba śmiertelnych ataków, których sprawcami w większości są izraelscy osadnicy. Według palestyńskich danych, które potwierdziła ONZ, od początku miesiąca w takich aktach agresji zginęło co najmniej pięć osób.

Francuska agencja przypomniała, że według informacji palestyńskiego resortu zdrowia, od początku wojny w Strefie Gazy, czyli od października 2023 r., na Zachodnim Brzegu Jordanu izraelska armia lub osadnicy zabili co najmniej 1045 Palestyńczyków, w tym wielu cywilów. W tym samym czasie - według izraelskich źródeł - w palestyńskich atakach zginęło co najmniej 45 obywateli tego kraju, zarówno cywilów, jak i żołnierzy.

PAP |

dodane 15.03.2026 11:31

TAGI| DYPLOMACJA, IZRAEL, PALESTYNA, PALESTYŃCZYCY, PAP, SPOŁECZEŃSTWO, STREFA GAZY I ZACHODNI BRZEG JORDANU, WOJNA, WOJSKO

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Autoreklama

Autoreklama

Dyrektor Narodowego Centrum Antyterrorystycznego złożył dymisję w proteście przeciwko wojnie z Iranem

Dyrektor Narodowego Centrum Antyterrorystycznego Joe Kent złożył we wtorek dymisję w proteście przeciwko wojnie USA i Izraela z Iranem. Polityk znany z antyinterwencjonistycznych poglądów oskarżył Biały Dom o uleganie izraelskiej presji.

Trump: NATO popełnia bardzo głupi błąd, odmawiając nam pomocy, musimy to zapamiętać

NATO popełnia bardzo głupi błąd, to była wielka próba - powiedział we wtorek prezydent USA Donald Trump, krytykując odmowę pomocy sojuszników w wojnie przeciwko Iranowi. Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone muszą to zapamiętać, bo jest to dość szokujące.

„Względna nieważność" wyroku ws. kard. Becciu

Zdobywca Oscara Michael B. Jordan: Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu

Była to chwila wieczoru, na którą czekał cały świat filmowy: gdy otwarto kopertę z nagrodą dla „najlepszego aktora pierwszoplanowego”, w Dolby Theatre w Los Angeles rozległy się gromkie oklaski. Michael B. Jordan odebrał swoją pierwszą statuetkę Oscara – i to za dzieło, które jeszcze przed ceremonią pobiło wszelkie rekordy. „Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu” – powiedział aktor.

Prezydent wzywa rząd do rezygnacji z systemu ETS i ETS2

Karol Nawrocki napisał list do Donalda Tuska ws. systemu ETS i polityki klimatycznej.

