Hongkong: 2500 osób przyjmie chrzest w Wielkanoc  

W diecezji Hongkongu trwa cykl spotkań przygotowujących katechumenów do przyjęcia sakramentu chrztu. Podczas Wigilii Paschalnej przystąpi do niego 2500 tysiąca osób, 1600 z nich to dorośli katechumeni, a 900 małe dzieci. Tegoroczna liczba dorosłych proszących o chrzest jest podobna do tej odnotowanej w 2025 roku.
Pociągające świadectwo rówieśników
Wielu młodych katechumenów zdecydowało się poprosić o dar chrztu po tym, jak do wiary katolickiej przyciągnęło ich żywe świadectwo rówieśników. Według tygodnika diecezji Hongkongu „Kung Kao Po” młodzi odkrywają drogę do Chrystusa dzięki lekturze Pisma Świętego oraz poprzez różne inicjatywy duszpasterskie, skierowane przez lokalny Kościół do ludzi poszukujących sensu życia. „Mieszkańcy dynamicznie rozwijającego się Hongkongu coraz częściej zauważają, że dobra praca i pieniądze nie są w stanie zapełnić egzystencjalnej pustki w ich sercach, stąd ukierunkowanie na transcendencję i próba zmierzenia się z pytaniami o sens życia” – zauważa kard. Stephen Chow Sau-yan, kierujący diecezją Hongkongu.
Budowanie relacji z Jezusem
Podczas spotkań organizowanych w różnych kościołach tego wyjątkowego miasta, stanowiącego specjalny region administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej, przypomniał katechumenom, że „przyjęcie chrztu oznacza przyjęcie «wody żywej», którą jest Chrystus”. Biskup Hongkongu wskazał, że chrzest, to „dopiero początek życia w wierze”. Zachęcał do „wejścia w głębszą relację z Kościołem”, aby „doświadczyć osobistego spotkania z Jezusem” i „stać się nosicielami nadziei” dzięki Duchowi Świętemu i łasce wiary. Przypomniał katechumenom, że „w życiu wiary nie mogą polegać wyłącznie na notatkach sporządzonych podczas katechizmu”, ale są „wezwani do komunikowania się z Panem w modlitwie oraz do życia w komunii i jedności w Kościele”.
Pasterz poznaje katechumenów
Przez cały Wielki Post w Hongkongu odbywają się spotkania, podczas których katechiści przedstawiają ordynariuszowi Hongkongu osoby, które w Wigilię Paschalną przyjmą chrzest oraz pierwszą komunię i bierzmowanie. Na początku tej drogi, w obecności swych rodziców chrzestnych, katechumeni wyrazili pragnienie wejścia na drogę nawrócenia i rozpoczęcia nowego życia. Swym świadectwem podzielił się z nimi Tam Shun-yiu, który został ochrzczony przed rokiem, a obecnie towarzyszy młodym ludziom w czytaniu Ewangelii.
Katolicy w Hongkongu
Wspólnota rzymskokatolicka w Hongkongu powstała w 1841 roku, a diecezją stała się w 1946 roku. Liczy ok. 280 tys. wiernych zorganizowanych w 52 parafiach dysponujących 40 kościołami. Msze odprawiane są w języku kantońskim, ale większość parafii prowadzi duszpasterstwo również w języku angielskim, a niektóre w języku filipińskim tagalog, wychodząc naprzeciw potrzebom katolickich migrantów przybywających do Hongkongu za pracą.
Była to chwila wieczoru, na którą czekał cały świat filmowy: gdy otwarto kopertę z nagrodą dla „najlepszego aktora pierwszoplanowego”, w Dolby Theatre w Los Angeles rozległy się gromkie oklaski. Michael B. Jordan odebrał swoją pierwszą statuetkę Oscara – i to za dzieło, które jeszcze przed ceremonią pobiło wszelkie rekordy. „Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu” – powiedział aktor.
