Izrael rozpoczął operację lądową w południowym Libanie

Wedle deklaracji ma być "ograniczona i ukierunkowana" i skierowana przeciw kluczowym bastionom Hezbollahu

Siły Obronne Izraela (IDF) poinformowały w poniedziałek rano, że rozpoczęły "ograniczoną i ukierunkowaną operację lądową przeciw kluczowym bastionom Hezbollahu" w południowym Libanie.

"Żołnierze IDF rozpoczęli ograniczone i ukierunkowane operacje lądowe przeciw kluczowym bastionom Hezbollahu w południowym Libanie, mające na celu wzmocnienie wysuniętej linii obrony. Działania te stanowią część szerszych wysiłków obronnych zmierzających do ustanowienia i wzmocnienia wysuniętej linii obrony, obejmujących likwidację infrastruktury terrorystycznej oraz eliminację terrorystów działających na tym obszarze, co ma zapewnić dodatkową warstwę bezpieczeństwa mieszkańcom północnego Izraela" - napisano na profilu IDF na platformie X.

Portal Times of Israel podał, że operacja lądowa poprzedzona została rajdami w sobotę wieczorem na wschodni sektor południowego Libanu, podczas których żołnierze natknęli się na kilku bojowników Hezbollahu i ich zlikwidowali.

Izrael prowadzi od początku marca operacje wojskowe w Libanie w związku z tym, że siedzibę w tym kraju ma Hezbollah, organizacja zbrojna wspierająca Iran. W niedzielę libańskie ministerstwo zdrowia podało, że od 2 marca w izraelskich atakach zginęło 850 osób, wśród nich 107 dzieci. Rannych jest 2105 osób.

Szefowa brytyjskiego MSZ Yvette Cooper ogłosiła w niedzielę, że Londyn przekaże Libanowi ponad 5 mln funtów w ramach pomocy nadzwyczajnej, by wesprzeć działania humanitarne rządu w Bejrucie w związku z konfliktem w regionie. Rośnie bilans ofiar izraelskich ataków, których celem są pozycje proirańskiego Hezbollahu.

Brytyjska minister potępiła ataki Hezbollahu na Izrael i wezwała do ich zaprzestania.

- Działania tej zdelegalizowanej organizacji terrorystycznej, inspirowanej przez reżim irański, ponownie wciągają mieszkańców Libanu w konflikt, którego nie chcą i który nie leży w ich interesie - powiedziała szefowa brytyjskiej dyplomacji, cytowana przez Reutera.

