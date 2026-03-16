info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Izrael rozpoczął operację lądową w południowym Libanie
rss newsletter facebook twitter

Izrael rozpoczął operację lądową w południowym Libanie

W Libanie  
Andrzej Macura CC-SA 4.0 W Libanie
Walka świata z terroryzmem w Libanie jak na razie uderza głównie w Bogu ducha winnych... Na zdjęciu: jedna z wielu rozpoczętych swego czasu, a niedokończonych z powodu finansowego krachu państwa budów

Wedle deklaracji ma być "ograniczona i ukierunkowana" i skierowana przeciw kluczowym bastionom Hezbollahu

Siły Obronne Izraela (IDF) poinformowały w poniedziałek rano, że rozpoczęły "ograniczoną i ukierunkowaną operację lądową przeciw kluczowym bastionom Hezbollahu" w południowym Libanie.

"Żołnierze IDF rozpoczęli ograniczone i ukierunkowane operacje lądowe przeciw kluczowym bastionom Hezbollahu w południowym Libanie, mające na celu wzmocnienie wysuniętej linii obrony. Działania te stanowią część szerszych wysiłków obronnych zmierzających do ustanowienia i wzmocnienia wysuniętej linii obrony, obejmujących likwidację infrastruktury terrorystycznej oraz eliminację terrorystów działających na tym obszarze, co ma zapewnić dodatkową warstwę bezpieczeństwa mieszkańcom północnego Izraela" - napisano na profilu IDF na platformie X.

Portal Times of Israel podał, że operacja lądowa poprzedzona została rajdami w sobotę wieczorem na wschodni sektor południowego Libanu, podczas których żołnierze natknęli się na kilku bojowników Hezbollahu i ich zlikwidowali.

Izrael prowadzi od początku marca operacje wojskowe w Libanie w związku z tym, że siedzibę w tym kraju ma Hezbollah, organizacja zbrojna wspierająca Iran. W niedzielę libańskie ministerstwo zdrowia podało, że od 2 marca w izraelskich atakach zginęło 850 osób, wśród nich 107 dzieci. Rannych jest 2105 osób. 

***

Szefowa brytyjskiego MSZ Yvette Cooper ogłosiła w niedzielę, że Londyn przekaże Libanowi ponad 5 mln funtów w ramach pomocy nadzwyczajnej, by wesprzeć działania humanitarne rządu w Bejrucie w związku z konfliktem w regionie. Rośnie bilans ofiar izraelskich ataków, których celem są pozycje proirańskiego Hezbollahu.

Brytyjska minister potępiła ataki Hezbollahu na Izrael i wezwała do ich zaprzestania.

- Działania tej zdelegalizowanej organizacji terrorystycznej, inspirowanej przez reżim irański, ponownie wciągają mieszkańców Libanu w konflikt, którego nie chcą i który nie leży w ich interesie - powiedziała szefowa brytyjskiej dyplomacji, cytowana przez Reutera.

W niedzielę libańskie ministerstwo zdrowia podało, że od 2 marca w izraelskich atakach zginęło 850 osób, wśród nich 107 dzieci. Rannych jest 2105 osób.

 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 16.03.2026 08:47

TAGI| IRAN, IZRAEL, LIBAN, PAP, WOJNA, WOJSKO

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Katarzyna Solecka

Wielkopostne

Piotr Drzyzga

Dziadek

ks. Leszek Smoliński

Wyobraźnia miłosierdzia

Najnowsze

Dyrektor Narodowego Centrum Antyterrorystycznego złożył dymisję w proteście przeciwko wojnie z Iranem

Dyrektor Narodowego Centrum Antyterrorystycznego złożył dymisję w proteście przeciwko wojnie z Iranem

Trump: NATO popełnia bardzo głupi błąd, odmawiając nam pomocy, musimy to zapamiętać

„Względna nieważność” wyroku ws. kard. Becciu

Zdobywca Oscara Michael B. Jordan: Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu

Zdobywca Oscara Michael B. Jordan: Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu

Zdobywca Oscara Michael B. Jordan: Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu

Była to chwila wieczoru, na którą czekał cały świat filmowy: gdy otwarto kopertę z nagrodą dla „najlepszego aktora pierwszoplanowego”, w Dolby Theatre w Los Angeles rozległy się gromkie oklaski. Michael B. Jordan odebrał swoją pierwszą statuetkę Oscara – i to za dzieło, które jeszcze przed ceremonią pobiło wszelkie rekordy. „Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu” – powiedział aktor.

Prezydent wzywa rząd do rezygnacji z systemu ETS i ETS2

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 18.03.2026
« » Marzec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
7°C Środa
noc
7°C Środa
rano
12°C Środa
dzień
13°C Środa
wieczór
wiecej »
 