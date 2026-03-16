Renowacja Bazyliki Grobu Świętego wstrzymana przez wojnę  

Prace konserwatorskie w Bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie zostały wstrzymane po wybuchu wojny dwa tygodnie temu. Jak poinformował w rozmowie z niemiecką agencją katolicką KNA kustosz Ziemi Świętej o. Francesco Ielpo OFM, obecnie do świątyni nie mają wstępu osoby z zewnątrz – przebywają tam jedynie zakonnicy.

Franciszkanin zaznaczył jednak, że większość robót jest już na finiszu. Zakończono praktycznie wszystkie prace archeologiczne oraz instalacyjne prowadzone pod posadzką bazyliki. Do wykonania pozostało jeszcze fachowe ułożenie nowej podłogi.

– Trwają również prace konserwatorskie przy drzwiach wejściowych – powiedział o. Ielpo. Jak dodał, jeśli sytuacja na to pozwoli, wszystkie prace w samej bazylice powinny zakończyć się jeszcze w tym roku, natomiast renowacja portalu wejściowego może zostać ukończona w ciągu najbliższego miesiąca lub dwóch.

Bazylika Grobu Świętego na Starym Mieście w Jerozolimie należy do najważniejszych miejsc chrześcijaństwa. Według tradycji znajduje się tam miejsce ukrzyżowania, złożenia do grobu i zmartwychwstania Jezusa. Świątynię każdego roku odwiedzają setki tysięcy pielgrzymów i turystów. Współczesne badania archeologiczne wskazują, że grób Jezusa rzeczywiście mógł znajdować się na terenie obecnej bazyliki.

Prace w Grocie Narodzenia

Pod koniec stycznia rozpoczęła się także renowacja Groty Narodzenia w Betlejem, znajdującej się w sercu Bazyliki Narodzenia Pańskiego. Według kustosza Ziemi Świętej planowana jest tam modernizacja instalacji elektrycznej, oświetlenia oraz systemów przeciwpożarowych.

Oprócz tego kamienne elementy wnętrza – marmur i inne kamienie – zostaną oczyszczone i wzmocnione przy użyciu nowoczesnych technologii. Projekt obejmuje również instalację nowego systemu wentylacji wraz z kontrolą wilgotności powietrza.

Początkowo zakładano, że prace zakończą się przed Bożym Narodzeniem 2026 r. Jak zaznaczył o. Ielpo, trwający konflikt może jednak opóźnić realizację tych planów.

Dotychczasowe prace nie przyniosły znaczących odkryć archeologicznych. Na ścianach odnaleziono jedynie niewielkie fragmenty mozaik o wielkości kilku centymetrów. Zostaną one poddane szczegółowym badaniom, a następnie zaprezentowane w kontekście całego projektu renowacji.

Miejsce narodzin Jezusa

Bazylika Narodzenia Pańskiego znajduje się w centrum Betlejem. Została wzniesiona w 326 roku z polecenia cesarza Konstantyna nad grotą, w której – według tradycji – Maria urodziła Jezusa. Obecna świątynia została odbudowana w VI wieku.

Główna część bazyliki znajduje się nad grotą o wymiarach około 12 na 10 metrów. Miejsce narodzin Chrystusa wskazuje umieszczona w posadzce czternastoramienna gwiazda.

O. Francesco Ielpo od ośmiu miesięcy pełni funkcję kustosza Ziemi Świętej. Z upoważnienia papieża jest on strażnikiem katolickich miejsc świętych w regionie. Obok łacińskiego patriarchy Jerozolimy kard. Pierbattisty Pizzaballi należy do najważniejszych przedstawicieli Kościoła katolickiego w Ziemi Świętej.