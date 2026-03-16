Papież: ochrona małoletnich nie jest zadaniem opcjonalnym  

Zapobieganie wykorzystywaniu małoletnich nie jest dodatkowym zadaniem Kościoła, lecz stanowi istotny element jego misji – przypomniał papież Leon XIV podczas audiencji dla Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich. Jak donosi Vatican News, Ojciec Święty podkreślił, że każdy krok w kierunku większej ochrony osób najsłabszych prowadzi Kościół ku większej autentyczności i wierności Ewangelii.
Papież zaznaczył, że działania na rzecz zapobiegania nadużyciom są trudną i często mało widoczną służbą, jednak mają kluczowe znaczenie dla życia Kościoła i budowania kultury troski. Jak przypomniał, decyzja papieża Franciszka o włączeniu Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich w struktury Kurii Rzymskiej miała podkreślić, że troska o bezpieczeństwo dzieci i osób bezbronnych nie jest zadaniem fakultatywnym, lecz jednym z podstawowych wymiarów misji Kościoła.
Nie tylko procedury
Jak relacjonuje Vatican News, Leon XIV zwrócił uwagę, że ochrona małoletnich nie może ograniczać się jedynie do przepisów czy procedur. Chodzi przede wszystkim o kształtowanie w Kościele kultury troski, w której ochrona osób słabszych wynika z samej wiary i odpowiedzialności wspólnoty. Papież podkreślił, że wymaga to także nawrócenia i wrażliwości na cierpienie innych.
Głos skrzywdzonych
Ojciec Święty zaznaczył, że doświadczenia osób, które padły ofiarą nadużyć, muszą pozostawać ważnym punktem odniesienia dla działań Kościoła. Choć słuchanie takich świadectw bywa bolesne, to właśnie one – jak mówił – odsłaniają prawdę i uczą pokory. Dzięki temu możliwa jest droga ku uzdrowieniu, nadziei i odnowie.
Odpowiedzialność pasterzy
Papież przypomniał także o szczególnej odpowiedzialności biskupów oraz przełożonych zakonnych. Jak wskazał, troska o osoby skrzywdzone powinna znajdować konkretny wyraz w każdej wspólnocie i instytucji kościelnej, również przy wsparciu Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich. Misja tej instytucji – zaznaczył – nie polega jedynie na tworzeniu procedur, lecz jest znakiem jedności i wspólnej odpowiedzialności całego Kościoła.
Droga ku Kościołowi bardziej ewangelicznemu
Na zakończenie papież podkreślił, że ochrona małoletnich i osób znajdujących się w trudnej sytuacji nie jest odrębną dziedziną życia Kościoła. Powinna przenikać duszpasterstwo, formację, zarządzanie i dyscyplinę kościelną. Każdy krok w tym kierunku – zaznaczył – przybliża Kościół do Chrystusa i pomaga mu stawać się bardziej ewangelicznym i autentycznym.
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Była to chwila wieczoru, na którą czekał cały świat filmowy: gdy otwarto kopertę z nagrodą dla „najlepszego aktora pierwszoplanowego”, w Dolby Theatre w Los Angeles rozległy się gromkie oklaski. Michael B. Jordan odebrał swoją pierwszą statuetkę Oscara – i to za dzieło, które jeszcze przed ceremonią pobiło wszelkie rekordy. „Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu” – powiedział aktor.
