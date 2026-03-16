Papież: ochrona małoletnich nie jest zadaniem opcjonalnym

Vatican Media Papież z przewodniczącym Komisji abp. Vernym.

Zapobieganie wykorzystywaniu małoletnich nie jest dodatkowym zadaniem Kościoła, lecz stanowi istotny element jego misji – przypomniał papież Leon XIV podczas audiencji dla Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich. Jak donosi Vatican News, Ojciec Święty podkreślił, że każdy krok w kierunku większej ochrony osób najsłabszych prowadzi Kościół ku większej autentyczności i wierności Ewangelii.

Papież zaznaczył, że działania na rzecz zapobiegania nadużyciom są trudną i często mało widoczną służbą, jednak mają kluczowe znaczenie dla życia Kościoła i budowania kultury troski. Jak przypomniał, decyzja papieża Franciszka o włączeniu Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich w struktury Kurii Rzymskiej miała podkreślić, że troska o bezpieczeństwo dzieci i osób bezbronnych nie jest zadaniem fakultatywnym, lecz jednym z podstawowych wymiarów misji Kościoła.

Nie tylko procedury

Jak relacjonuje Vatican News, Leon XIV zwrócił uwagę, że ochrona małoletnich nie może ograniczać się jedynie do przepisów czy procedur. Chodzi przede wszystkim o kształtowanie w Kościele kultury troski, w której ochrona osób słabszych wynika z samej wiary i odpowiedzialności wspólnoty. Papież podkreślił, że wymaga to także nawrócenia i wrażliwości na cierpienie innych.

Głos skrzywdzonych

Ojciec Święty zaznaczył, że doświadczenia osób, które padły ofiarą nadużyć, muszą pozostawać ważnym punktem odniesienia dla działań Kościoła. Choć słuchanie takich świadectw bywa bolesne, to właśnie one – jak mówił – odsłaniają prawdę i uczą pokory. Dzięki temu możliwa jest droga ku uzdrowieniu, nadziei i odnowie.

Odpowiedzialność pasterzy

Papież przypomniał także o szczególnej odpowiedzialności biskupów oraz przełożonych zakonnych. Jak wskazał, troska o osoby skrzywdzone powinna znajdować konkretny wyraz w każdej wspólnocie i instytucji kościelnej, również przy wsparciu Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich. Misja tej instytucji – zaznaczył – nie polega jedynie na tworzeniu procedur, lecz jest znakiem jedności i wspólnej odpowiedzialności całego Kościoła.

Droga ku Kościołowi bardziej ewangelicznemu

Na zakończenie papież podkreślił, że ochrona małoletnich i osób znajdujących się w trudnej sytuacji nie jest odrębną dziedziną życia Kościoła. Powinna przenikać duszpasterstwo, formację, zarządzanie i dyscyplinę kościelną. Każdy krok w tym kierunku – zaznaczył – przybliża Kościół do Chrystusa i pomaga mu stawać się bardziej ewangelicznym i autentycznym.

 

Vatican News /oprac. kb

dodane 16.03.2026 12:39

TAGI| OCHRONA MAŁOLETNICH, PAPIEŻ

Leon XIV do dziennikarzy: media nie mogą być „tubą władzy” | IV Niedziela Wielkiego Postu to niedziela Laetare, czyli radości | Aktualizacja: Przeprowadzka papieża - to właśnie dziś! | Papież: Czy chrześcijanie odpowiedzialni za wojny mają odwagę, by zrobić rachunek sumienia? | Dramat chrześcijan na południu Libanu. Rząd zwraca się o pomoc do Watykanu

USA: Trump: wkrótce zrobimy coś z Kubą

Rubio: władzę na wyspie muszą przejąć nowi ludzie

W Betlejem

ONZ: 36 tys. Palestyńczyków z Zachodniego Brzegu przymusowo przesiedlonych

To dane z ostatniego roku.

Dyrektor Narodowego Centrum Antyterrorystycznego złożył dymisję w proteście przeciwko wojnie z Iranem

Dyrektor Narodowego Centrum Antyterrorystycznego Joe Kent złożył we wtorek dymisję w proteście przeciwko wojnie USA i Izraela z Iranem. Polityk znany z antyinterwencjonistycznych poglądów oskarżył Biały Dom o uleganie izraelskiej presji.

Trump: NATO popełnia bardzo głupi błąd, odmawiając nam pomocy, musimy to zapamiętać

NATO popełnia bardzo głupi błąd, to była wielka próba - powiedział we wtorek prezydent USA Donald Trump, krytykując odmowę pomocy sojuszników w wojnie przeciwko Iranowi. Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone muszą to zapamiętać, bo jest to dość szokujące.

KAS wykryła nielegalny przewóz gotówki w Medyce, Korczowej i Przemyślu

Nielegalny czyli od 10 tys euro wzwyż bez poinformowania.

Protest przeciwko amerykańskiej polityce w Seulu

Ponad 3,2 tys. statków z 20 tys. marynarzy wciąż uwięzionych w Zatoce Perskiej

Iran postawił we wtorek cztery warunki otwarcia cieśniny Ormuz.

„Względna nieważność" wyroku ws. kard. Becciu

Wyrok w aferze korupcyjnej w Londynie zapadł 16 grudnia 2023 r.

USA/ Doradca Trumpa: tankowce zaczynają przepływać przez cieśninę Ormuz

17.03. Waszyngton (PAP) - Tankowce zaczynają przepływać przez cieśninę Ormuz, a irańskie próby zablokowania szlaku nie zaszkodziły amerykańskiej gospodarce - powiedział we wtorek doradca ekonomiczny Białego Domu Kevin Hassett. Doradca powiadomił też o imporcie nawozów z Wenezueli w celu wypełnienia niedoborów spowodowanych blokadą cieśniny.

Zdobywca Oscara Michael B. Jordan: Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu

Zdobywca Oscara Michael B. Jordan: Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu

Była to chwila wieczoru, na którą czekał cały świat filmowy: gdy otwarto kopertę z nagrodą dla „najlepszego aktora pierwszoplanowego”, w Dolby Theatre w Los Angeles rozległy się gromkie oklaski. Michael B. Jordan odebrał swoją pierwszą statuetkę Oscara – i to za dzieło, które jeszcze przed ceremonią pobiło wszelkie rekordy. „Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu” – powiedział aktor.

Prezydent wzywa rząd do rezygnacji z systemu ETS i ETS2

Karol Nawrocki napisał list do Donalda Tuska ws. systemu ETS i polityki klimatycznej.

