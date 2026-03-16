Prawo soli, czyli podziękowanie dla kobiet w czasie Ramadanu  

W Maroku w czasie Ramadanu praktykowana wielowiekowa tradycja wyrażania wdzięczności kobietom za ich codzienny wysiłek w przygotowywaniu posiłków dla rodziny. Zwyczaj ten nazywany jest „prawem soli” i stanowi symboliczne podziękowanie składane przez mężczyzn kobietom za pracę, jaką wykonują w świętym dla muzułmanów miesiącu postu.

„Prawo soli” to tradycja znana w krajach Maghrebu, szczególnie w Maroku, gdzie do dziś jest praktykowana w wielu rodzinach. W czasie Ramadanu to właśnie kobiety w dużej mierze odpowiadają za przygotowanie dwóch najważniejszych posiłków, iftar oraz suhoor. Codzienne gotowanie i organizowanie rodzinnego stołu wymaga czasu, zaangażowania i dużego wysiłku, zwłaszcza że odbywa się w warunkach postu.

Iftar to wieczorny posiłek spożywany tuż po zachodzie słońca, który przerywa całodzienny post. Zgodnie z tradycją rozpoczyna się go daktylami i wodą, a następnie podaje inne dania. W marokańskich domach jednym z najbardziej charakterystycznych elementów iftaru jest aromatyczna zupa harira, przygotowywana z mięsa, pomidorów, roślin strączkowych i przypraw. Posiłek ten często spożywany jest w gronie rodziny, a czasem także sąsiadów czy członków lokalnej społeczności, co podkreśla wspólnotowy charakter Ramadanu.

Drugim ważnym posiłkiem jest suhoor, spożywany jeszcze przed świtem, który pozwala przygotować się do kolejnego dnia postu. Suhoor kończy się tuż przed poranną modlitwą, dlatego jego przygotowanie często wymaga wczesnego wstawania i dobrej organizacji.

Przygotowanie tych potraw jest szczególnie wymagające, gdy zbliża się czas modlitwy maghrib, odmawianej tuż po zachodzie słońca. Wtedy to tempo prac w kuchni znacząco przyspiesza, aby zdążyć z podaniem ciepłego posiłku dokładnie w chwili zakończenia postu.

Właśnie w uznaniu tego codziennego wysiłku powstała tradycja „prawa soli”. Istnieje wiele opowieści wyjaśniających, skąd wzięła się ta nazwa. Jedna z popularniejszych interpretacji mówi, że sól symbolizuje troskę kobiety o smak potraw. W czasie dnia postu nie może ona próbować przygotowywanych dań, a mimo to musi zadbać o to, by były odpowiednio doprawione i smaczne.

W ramach tej tradycji mężczyźni wręczają kobietom drobne prezenty jako wyraz wdzięczności. Najczęściej są to biżuteria – bransoletki lub pierścionki – choć forma podziękowania zależy przede wszystkim od możliwości finansowych oraz osobistych upodobań. Czasem jest to również symboliczny upominek, kwiaty lub po prostu serdeczne słowo uznania.

Podarunek wręczany jest zazwyczaj po wieczornym posiłku. Najważniejszy pozostaje jednak sam gest, okazanie szacunku i wdzięczności za pracę wykonywaną w domu.

W wielu marokańskich rodzinach „prawo soli” wciąż pozostaje żywą tradycją. Dla wielu osób jest ono nie tylko miłym zwyczajem, ale także sposobem podkreślenia znaczenia troski, pracy i zaangażowania kobiet w czasie jednego z najważniejszych miesięcy w kalendarzu muzułmańskim.