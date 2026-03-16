Leon XIV do dziennikarzy: media nie mogą być „tubą władzy”  

Dziennikarstwo powinno kierować się „paradygmatem ludzkim”, a nie technologicznym – powiedział papież Leon XIV podczas spotkania z redakcją włoskiego programu informacyjnego TG2 stacji RAI. Jak podaje Vatican News, audiencja odbyła się z okazji 50-lecia istnienia tego serwisu informacyjnego.

Ojciec Święty przyjął dyrekcję włoskiej telewizji publicznej oraz dziennikarzy TG2, przypominając o najważniejszych zasadach pracy medialnej i o wyzwaniach, jakie stoją dziś przed dziennikarstwem.

Technologia nie zastąpi myślenia

Jak relacjonuje Vatican News, papież podkreślił, że rozwój technologii – w tym sztucznej inteligencji – nie może zastąpić ludzkiej kreatywności, krytycznego myślenia ani wolności w ocenie rzeczywistości. – Nie ma technologicznej nowości, która mogłaby zastąpić kreatywność, krytyczne rozeznawanie i wolność myślenia – zaznaczył Leon XIV.

W jego ocenie konieczne jest porządkowanie komunikacji według „paradygmatu ludzkiego”, co oznacza właściwe rozróżnienie między narzędziami a celami. Technologia – podkreślił – powinna służyć dziennikarstwu, a nie nim kierować.

Otwartość na prawdę

Papież zwrócił też uwagę na zagrożenie ideologizacją przekazu. Jak podaje Vatican News, Leon XIV zaznaczył, że prawdziwa komunikacja i autentyczny pluralizm wymagają otwartości na rzeczywistość oraz gotowości do konfrontacji z faktami. – Pokusa polega na tym, by szukać i słuchać tylko tego, co potwierdza nasze opinie – powiedział.

Świat potrzebuje dialogu

Ojciec Święty docenił różnorodność kulturową oraz pluralizm źródeł obecny we włoskiej telewizji publicznej. Jak zaznaczył, takie podejście może być ważnym przykładem dialogu w świecie, który coraz częściej doświadcza polaryzacji, ideologicznych podziałów i uproszczonych sloganów.

Informacja a propaganda

Leon XIV szczególnie mocno podkreślił odpowiedzialność dziennikarzy w relacjonowaniu wydarzeń związanych z konfliktami zbrojnymi. Jak informuje Vatican News, papież ostrzegł, że w czasie wojny przekaz medialny łatwo może zostać wykorzystany jako narzędzie propagandy. – Informacja musi strzec się ryzyka przekształcenia w propagandę – zaznaczył. Dlatego – jak dodał – kluczowym zadaniem dziennikarzy pozostaje weryfikowanie wiadomości, tak aby media nie stawały się „tubą władzy”.

Papież przypomniał również, że relacjonując konflikty, dziennikarze powinni pokazywać cierpienie ofiar. Tylko w ten sposób – podkreślił – przekaz medialny nie zamieni się w rodzaj „gry wideo”, pozbawionej realnego wymiaru ludzkiego dramatu.