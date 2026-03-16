Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka poinformowała w poniedziałek, że na posiedzeniu zespołu trójstronnego nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie przesunięcia waloryzacji płac minimalnych. W związku z tym 1 lipca wynagrodzenia w ochronie zdrowia wzrosną - dodała.

- Będą w lipcu podwyżki i wszyscy poniesiemy skutki finansowe tych podwyżek - powiedziała Kęcka. - Nie udało nam się osiągnąć porozumienia - zaznaczyła.

Podwyżki płac minimalnych zgodnie z tzw. ustawą o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia wzrosną 1 lipca o 8,82 proc.

W styczniu Ministerstwo Zdrowia przedstawiło propozycję stronie społecznej, aby podwyżki płac minimalnych wchodziły w życie nie w lipcu, ale w styczniu, począwszy od 2027 r. oraz powiązania wzrostu płac ze wskaźnikiem o mniejszej dynamice niż obecny. Oszczędności tego rozwiązania MZ oszacował na 4,5 mld zł.