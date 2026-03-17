Potężne eksplozje w Dausze i Dubaju - kolejne ataki Iranu na sąsiadów
Potężne eksplozje w Dausze i Dubaju - kolejne ataki Iranu na sąsiadów

PAP/EPA/STRINGER Eksplozje w Dubaju w pobliżu międzynarodowego portu lotniczego.

We wtorek rano w Dausze, stolicy Kataru, oraz w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich rozległy się potężne eksplozje po atakach ze stronu Iranu - podała agencja AFP. Również resorty obrony Kuwejtu i Arabii Saudyjskiej potwierdziły przechwycenie rakiet i dronów. Władze wezwały mieszkańców do ukrycia się.

Ministerstwo obrony w Dausze oficjalnie potwierdziło, że katarskie siły zbrojne "przechwyciły atak rakietowy wycelowany w państwo".

Podobne działania podjęły Emiraty. "Słyszane głośne dźwięki to efekt działania systemów obrony powietrznej, które przechwytują nadlatujące pociski i drony" - poinformował resort obrony ZEA, wskazując na agresję ze strony Iranu.

Wybuchy nastąpiły krótko po tym, jak na telefony mieszkańców obu miast dotarły alerty nakazujące "natychmiastowe udanie się do bezpiecznych miejsc" oraz trzymanie się z dala od okien i szklanych fasad.

Równolegle ministerstwo obrony Arabii Saudyjskiej poinformowało o zestrzeleniu nad wschodnią częścią królestwa łącznie ośmiu wrogich bezzałogowców. Z kolei rzecznik Gwardii Narodowej Kuwejtu potwierdził unieszkodliwienie drona w ramach "bieżących działań mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa i ochronę kluczowych obiektów".

USA i Izrael od 28 lutego bombardują Iran, który w odpowiedzi atakuje Izrael i państwa Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w cele cywilne. W niedzielę szef MSZ Iranu Abbas Aragczi przekonywał jednak, że celem działań odwetowych irańskiej armii nie są ani obiekty cywilne, ani osiedla mieszkaniowe, i zapewnił, że władze w Teheranie pozostają w kontakcie z różnymi krajami Zatoki Perskiej i z zadowoleniem przyjmą każdą inicjatywę, która mogłaby doprowadzić do zakończenia wojny.

PAP |

dodane 17.03.2026 07:48

TAGI| ARABIA SAUDYJSKA, DYPLOMACJA, IRAN, IZRAEL, KATAR, KUWEJT, OBRONNOŚĆ, PAP, USA, WOJNA, ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

Dyrektor Narodowego Centrum Antyterrorystycznego złożył dymisję w proteście przeciwko wojnie z Iranem

Dyrektor Narodowego Centrum Antyterrorystycznego złożył dymisję w proteście przeciwko wojnie z Iranem

Dyrektor Narodowego Centrum Antyterrorystycznego Joe Kent złożył we wtorek dymisję w proteście przeciwko wojnie USA i Izraela z Iranem. Polityk znany z antyinterwencjonistycznych poglądów oskarżył Biały Dom o uleganie izraelskiej presji.

NATO popełnia bardzo głupi błąd, to była wielka próba - powiedział we wtorek prezydent USA Donald Trump, krytykując odmowę pomocy sojuszników w wojnie przeciwko Iranowi. Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone muszą to zapamiętać, bo jest to dość szokujące.

Ponad 3,2 tys. statków z 20 tys. marynarzy wciąż uwięzionych w Zatoce Perskiej

Iran postawił we wtorek cztery warunki otwarcia cieśniny Ormuz.

USA/ Doradca Trumpa: tankowce zaczynają przepływać przez cieśninę Ormuz

17.03. Waszyngton (PAP) - Tankowce zaczynają przepływać przez cieśninę Ormuz, a irańskie próby zablokowania szlaku nie zaszkodziły amerykańskiej gospodarce - powiedział we wtorek doradca ekonomiczny Białego Domu Kevin Hassett. Doradca powiadomił też o imporcie nawozów z Wenezueli w celu wypełnienia niedoborów spowodowanych blokadą cieśniny.

Była to chwila wieczoru, na którą czekał cały świat filmowy: gdy otwarto kopertę z nagrodą dla „najlepszego aktora pierwszoplanowego”, w Dolby Theatre w Los Angeles rozległy się gromkie oklaski. Michael B. Jordan odebrał swoją pierwszą statuetkę Oscara – i to za dzieło, które jeszcze przed ceremonią pobiło wszelkie rekordy. „Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu” – powiedział aktor.

