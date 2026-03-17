Dziedziczenie spadków prostsze i szybsze. Nowe prawo wchodzi w życie
Dziedziczenie spadków prostsze i szybsze. Nowe prawo wchodzi w życie

Dziedziczenie spadków prostsze i szybsze. Nowe prawo wchodzi w życie  
Roman Koszowski /Foto Gość Wpis do księgi wieczystej w procedurze dziedziczenia złożysz od teraz u notariusza.

We wtorek w życie weszła nowelizacja Prawa o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece przyspieszająca procedurę wpisów. W ocenie Krajowej Rady Notarialnej nowe przepisy oznaczają koniec kolejek w sądach, bo wniosek o wpis do księgi będzie można już złożyć bezpośrednio u notariusza.

Ustawa stanowi część rządowego pakietu deregulacyjnego. Przewidziane w projekcie zmiany mają umożliwić spadkobiercom lub zapisobiercom składanie za pośrednictwem notariuszy, przy użyciu systemu teleinformatycznego, wniosków o wpis do księgi wieczystej w celu ujawnienia przejścia prawa własności nieruchomości wskutek dziedziczenia, potwierdzonego aktem poświadczenia dziedziczenia.

W ocenie Krajowej Rady Notarialnej (KRN), wejście w życie nowych regulacji oznacza "koniec z dodatkowymi wizytami w sądzie i staniem w niepotrzebnych kolejkach".

"Do tej pory po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza spadkobierca musiał samodzielnie złożyć w sądzie wniosek o ujawnienie zmiany właściciela w księdze wieczystej prowadzonej dla odziedziczonej nieruchomości. W praktyce oznaczało to konieczność wypełnienia formularzy, zgromadzenia dokumentów oraz samodzielnego uiszczenia opłat sądowych w prawidłowej wysokości" - zauważyła Rada.

Od wtorku spadkobiercy mogą złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej bezpośrednio u notariusza - nawet podczas tej samej wizyty, w trakcie której sporządzany jest akt poświadczenia dziedziczenia.

"Nowelizacja wprowadza przepisy, które umożliwiają notariuszowi sporządzenie protokołu zawierającego żądanie dokonania wpisu w księdze wieczystej. Następnie notariusz przekaże elektronicznie wniosek do właściwego sądu wieczystoksięgowego" - wskazała KRN.

Nowe rozwiązanie obejmuje wpisy dotyczące własności nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dla których prowadzona jest księga wieczysta.

KRN zwróciła uwagę, że w praktyce oznacza to, że wiele formalności związanych z dziedziczeniem nieruchomości będzie można załatwić w jednym miejscu - w kancelarii notarialnej. Dzięki temu "spadkobiercy nie będą musieli samodzielnie składać wniosków w sądzie, ani martwić się o poprawność dokumentów czy prawidłowe wypełnienie wniosku".

Dzięki temu rozwiązaniu - w ocenie KRN - znacznie zmniejszy się ryzyko wywołane nieujawnianiem przez dłuższy czas zmiany właściciela w księdze wieczystej. Aktualny wpis w księdze wieczystej ma zaś kluczowe znaczenie w obrocie nieruchomościami. Jest niezwykle istotny w sytuacji, kiedy spadkobierca planuje sprzedaż mieszkania lub wzięcie kredytu hipotecznego.

W opinii KRN nowe przepisy ograniczą też liczbę postępowań wieczystoksięgowych, co oznacza usprawnienie pracy sądów. Dotychczas notariusze byli bowiem zobowiązani jedynie do zawiadamiania sądu o zmianie właściciela wynikającej z aktu poświadczenia dziedziczenia, co uruchamiało obligatoryjne postępowania w celu wpisu przez sąd ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej ze stanem prawdziwym, wynikającym ze zmiany właściciela na skutek dziedziczenia.

"Teraz do sądu szybciej trafiać będą wnioski o ujawnienie własności na rzecz spadkobierców, co ograniczy liczbę takich postępowań wieczystoksięgowych" - podsumowała Rada.

PAP |

dodane 17.03.2026 07:39

TAGI| GOSPODARKA, KSIĘGI WIECZYSTE, NIERUCHOMOŚCI, NOTARIAT, PAP, PRAWO, SĄDOWNICTWO

PRZECZYTAJ TAKŻE
Trump: Sąd Najwyższy to niesprawiedliwa organizacja polityczna | USA: Żądamy udziału partnerów w akcji w cieśninie Ormuz | Sejm wybrał 6 sędziów Trybunału Konstytucyjnego | Sejm uchwalił ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne | Węgry: Rząd zakazał eksportu ropy naftowej i niektórych paliw
Przeczytaj jeszcze

Wielkopostne

Katarzyna Solecka

Wielkopostne

Nie rozpakowałam walizki. Trzeci dzień leży otwarta na podłodze. Oczywiście, mogę się tłumaczyć, że zwykle nie jest tak – posprzątane, ogarnięte od ręki (choć i to nie do końca prawda pewnie). W każdym razie leży tam. W kącie, bo w kącie, ale jednak przeszkadza. Odwraca uwagę, uwiera.

Dziadek

Piotr Drzyzga

Dziadek

Chyba go kojarzę. Jemy czasem obiady na tej samej stołówce. Przed chwilą płacił coś przede mną w pocztowym okienku.

Wyobraźnia miłosierdzia

ks. Leszek Smoliński

Wyobraźnia miłosierdzia

Miłosierdzie, odmieniane przy okazji Wielkiego Postu przez wszystkie przypadki, jest siłą przemiany rzeczywistości i ma swoją konkretną formę w postaci jałmużny. 

Mogę zrobić co chcę...

USA: Trump: wkrótce zrobimy coś z Kubą

Rubio: władzę na wyspie muszą przejąć nowi ludzie

W Betlejem

ONZ: 36 tys. Palestyńczyków z Zachodniego Brzegu przymusowo przesiedlonych

To dane z ostatniego roku.

Dyrektor Narodowego Centrum Antyterrorystycznego złożył dymisję w proteście przeciwko wojnie z Iranem

Dyrektor Narodowego Centrum Antyterrorystycznego złożył dymisję w proteście przeciwko wojnie z Iranem

Dyrektor Narodowego Centrum Antyterrorystycznego Joe Kent złożył we wtorek dymisję w proteście przeciwko wojnie USA i Izraela z Iranem. Polityk znany z antyinterwencjonistycznych poglądów oskarżył Biały Dom o uleganie izraelskiej presji.

Trump: NATO popełnia bardzo głupi błąd, odmawiając nam pomocy, musimy to zapamiętać

Trump: NATO popełnia bardzo głupi błąd, odmawiając nam pomocy, musimy to zapamiętać

NATO popełnia bardzo głupi błąd, to była wielka próba - powiedział we wtorek prezydent USA Donald Trump, krytykując odmowę pomocy sojuszników w wojnie przeciwko Iranowi. Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone muszą to zapamiętać, bo jest to dość szokujące.

Euro

KAS wykryła nielegalny przewóz gotówki w Medyce, Korczowej i Przemyślu

Nielegalny czyli od 10 tys euro wzwyż bez poinformowania.

Protest przeciwko amerykańskiej polityce w Seulu

Ponad 3,2 tys. statków z 20 tys. marynarzy wciąż uwięzionych w Zatoce Perskiej

Iran postawił we wtorek cztery warunki otwarcia cieśniny Ormuz.

Donald Trump

Trump: NATO popełnia bardzo głupi błąd, odmawiając nam pomocy

Musimy to zapamiętać - mówi.

„Względna nieważność” wyroku ws. kard. Becciu

„Względna nieważność” wyroku ws. kard. Becciu

Wyrok w aferze korupcyjnej w Londynie zapadł 16 grudnia 2023 r.

USA/ Doradca Trumpa: tankowce zaczynają przepływać przez cieśninę Ormuz

17.03. Waszyngton (PAP) - Tankowce zaczynają przepływać przez cieśninę Ormuz, a irańskie próby zablokowania szlaku nie zaszkodziły amerykańskiej gospodarce - powiedział we wtorek doradca ekonomiczny Białego Domu Kevin Hassett. Doradca powiadomił też o imporcie nawozów z Wenezueli w celu wypełnienia niedoborów spowodowanych blokadą cieśniny.

Zdobywca Oscara Michael B. Jordan: Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu

Zdobywca Oscara Michael B. Jordan: Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu

Była to chwila wieczoru, na którą czekał cały świat filmowy: gdy otwarto kopertę z nagrodą dla „najlepszego aktora pierwszoplanowego”, w Dolby Theatre w Los Angeles rozległy się gromkie oklaski. Michael B. Jordan odebrał swoją pierwszą statuetkę Oscara – i to za dzieło, które jeszcze przed ceremonią pobiło wszelkie rekordy. „Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu” – powiedział aktor.

Zdobywca Oscara Michael B. Jordan: Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu

Zdobywca Oscara Michael B. Jordan: Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu

Była to chwila wieczoru, na którą czekał cały świat filmowy: gdy otwarto kopertę z nagrodą dla „najlepszego aktora pierwszoplanowego”, w Dolby Theatre w Los Angeles rozległy się gromkie oklaski. Michael B. Jordan odebrał swoją pierwszą statuetkę Oscara – i to za dzieło, które jeszcze przed ceremonią pobiło wszelkie rekordy. „Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu” – powiedział aktor.

Prezydent wzywa rząd do rezygnacji z systemu ETS i ETS2

Prezydent wzywa rząd do rezygnacji z systemu ETS i ETS2

Karol Nawrocki napisał list do Donalda Tuska ws. systemu ETS i polityki klimatycznej.

